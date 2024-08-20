Олсбрукс планирует встретиться с демократами Чикаго в своем стремлении стать чернокожим сенатором Мэриленда.

Хотя они оба не открыто используют свой потенциал для революционизирования политики как центральную тему в своих публичных сообщениях, они едут на волне демократического энтузиазма о возможностях в ноябре.

Как сказал мэр Балтимора Брэндон Скотт в интервью CNN вчера перед встречей делегации Мэриленда в Чикаго, "Женщины, в частности чернокожие женщины, спасали эту страну от herself несколько раз. Теперь пришло время избирать их".

Альсобрукс, исполнительный директор Принс-Джорджа, стремится стать третьей чернокожей женщиной, избранной в Сенат, присоединившись к Делаверу Лизе Блунт Рокчестер. Текущая чернокожая женщина в Сенате – Калифорния Лафонза Батлер – была назначена и не будет баллотироваться на другой срок.

Кэрен Даркес, директор Демократической партии Мэриленда, сказала: "Возбуждение огромно, особенно с Камалой Харрис во главе билета. Мэрилендеры осознают уникальную возможность, которую мы имеем, что мы находимся в исторический момент в нашем штате, и мы должны воспользоваться им, избирая нашу первую чернокожую сенаторшу".

Альсобрукс сталкивается с популярным бывшим двухлетним губернатором Ларри Хоганом, который вошел в гонку в феврале, значительно повысив ставки для демократов, уже борющихся за защиту уходящего сенатора Бена Кардина. С республиканцами, готовыми перехватить место в Сенате в Западной Виргинии, им нужно всего одно место или победа на президентских выборах, чтобы завоевать большинство.

Промышленное присутствие Альсобрукс на чикагском съезде, где многие демократы в тесных гонках предпочитают оставаться незаметными, подчеркивает, насколько уникальна ее гонка в этом году на ландшафте Сената. Она ведет кампанию в штате, который президент Байден выиграл более чем на 30 процентов, в то время как большинство конкурентоспособных гонок в этом году происходят в штатах, которые бывший президент Трамп либо выиграл, либо проиграл с небольшим отрывом.

Ее победа на демократических праймериз была значительной, победив представителя Дэвида Троне, который потратил рекордную сумму на самофинансирование кампании. Несмотря на подавляющее преимущество Троне в финансировании, были несколько ошибок, которые в конечном итоге обернулись против него (например, предложение, что ей понадобятся "тренировочные колеса" в Сенате). В конце концов, Альсобрукс выиграла с перевесом более 10 процентов.

Ее прошлое, как чернокожая женщина, и потенциал прервать все-мальчишеский состав конгресса штата сыграли значительную роль в решении ее сторонников поддержать ее. Многие из ее сторонников отметили свою потребность в разнообразном представительстве и настоящий голос по вопросу об абортах.

В общем голосовании turnout чернокожих будет критически важным для успеха демократов, учитывая, что "чернокожие женщины решают, кто выигрывает голоса в Балтиморе", - сказал Скотт. С Харрис во главе билета и Альсобрукс, они ожидают сильный turnout - и в больших количествах.

Ванника Фишер, которая serves на county council в Принс-Джордже, сказала просто: "Это черные люди с деньгами и степенями, и это просто магия черных девушек".

Сенатор штата Антонио Хейс также подчеркнул значимость того, что и Харрис, и Альсобрукс являются частью "Divine Nine". "Иметь двух индивидуумов из двух разных организаций представленных таким образом - это мощный момент", - сказал он.

Их отношения, которые восходят к их времени как прокуроров, добавили возбуждения в их кампанию. Они поддерживали друг друга на протяжении многих лет, и их сотрудничество считается значительным фактором в энтузиазме, порожденном их гонкой.

По словам Даркес, хотя они оба сосредоточились на вопросах в своих кампаниях, концепция избрания чернокожих женщин действительно вдохновляет людей. Не было никакого публичного опроса, соответствующего стандартам CNN, с тех пор, как праймериз, но Альсобрукс удалось сохранить конкуренцию в гонке за финансирование, обогнав Хогана во втором квартале и закончив с более высоким балансом в своем избирательном фонде. В таком синем штате демократы работают над связывании Хогана с руководством Республиканской партии, что облегчается поддержкой Трампа Хогана (решение, которое Хоган публично отверг).

Хоган отказался участвовать в республиканском съезде в Милуоки и дистанцировался от национальной партии - особенно в вопросе об абортах. Он сказал The New York Times после своей победы на праймериз, что поддержит федеральное законодательство для кодификации Роу против Уэйда (законодательство, которое Альсобрукс критиковала, ссылаясь на его предыдущий вето на государственный закон об расширении доступа к абортам).

"Просто потому, что вы не говорите ничего оскорбительного, как Трамп, не означает, что ваши политики не оскорбительны", - сказала Фишер, которая служила помощником лидера большинства в Палате представителей, когда Хоган был губернатором.

"И когда вы идете в залы Конгресса, вы там, чтобы выразить идею и ценность, вы не исполняете больше", - сказала она, проводя различие между опытом исполнителя, который, как она сказала, хотят от губернатора, и представительство, которого они хотят в Вашингтоне.

Для представителей Мэриленда, собравшихся в Чикаго на этой неделе, есть очевидное возбуждение от того, кем они хотят, чтобы их представляли - в Сенате и в Белом доме.

"Бывший президент не имеет понятия о правильной черной работе", - прокомментировал Скотт, "он скоро узнает этот факт".

Политика, окружающая кампанию Альсобрукс в Сенате, вызвала широкое возбуждение среди демократов, с Кэрен Даркес, отмечающей, что "Возбуждение огромно, особенно с Камалой Харрис во главе билета". Кроме того, возможность избрания третьей чернокожей сенаторши, Альсобрукс, стала центральной темой в политическом мире.

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