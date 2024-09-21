Около 900 незаконных пересечений на сухопутной границе обнаружено в предыдущих сканированиях

С понедельника, когда были введены широкомасштабные патрулирование границ по всей Германии, было выявлено 898 несанкционированных въездов за последние пять дней, как сообщает СМИ. Из них 640 человек были быстро отправлены обратно, а 23 ранее были высланы из Германии.

За это время были задержаны 10 человек, подозреваемых в торговле людьми, и выданы 114 ордера на их арест. Кроме того, были задержаны 17 подозреваемых, связанных с экстремистскими группами, в том числе исламистами, левыми и правыми.

Операции по контролю границ проводятся на сухопутных границах Германии с понедельника по распоряжению министра внутренних дел Нэнси Фэзер для борьбы с неконтролируемой миграцией. Операция распространяется на Францию, Люксембург, Нидерланды, Бельгию и Данию. Эти мобильные и стационарные контрольно-пропускные пункты должны работать в течение шести месяцев до середины марта, с возможностью продления.

По данным "Die Welt am Sonntag", за период с субботы по четверг было выявлено 182 попытки нелегально пересечь западную границу, из которых 100 были пресечены путем отказа во въезде. Новостной источник ссылается на внутреннюю статистику из федеральной полиции. Министерство внутренних дел не захотело комментировать эти цифры.

Газета сообщила, что с понедельника по четверг было подано 3626 заявлений на получение убежища на сухопутных границах Германии. На прошлой неделе было подано 3581 заявление, а на неделе до этого - 3063. Заявители могут подать заявление при прибытии или вскоре после этого. На границах Германии с Польшей, Чехией, Австрией и Швейцарией уже некоторое время действуют стационарные контрольно-пропускные пункты. Министерство внутренних дел сообщило, что с введением этих расширенных мер контроля границ в середине октября 2023 года, например, когда были представлены недействительные или неверные документы, было зафиксировано около 52 000 несанкционированных въездов, и примерно 30 000 человек были отправлены обратно.

Контрабандисты пытались воспользоваться этими мерами контроля границ, пытаясь провести 15 человек через франко-германскую границу, но они были успешно задержаны пограничным патрулем. Впоследствии этих контрабандистов обвинили в торговле людьми и они могут быть высланы из Германии.

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