Около 500 исследователей, связанных с ЦЕРН, пострадали от приостановки сотрудничества с Россией.

Примерно 500 исследователей, связанных с российскими учреждениями, затронуты предстоящей приостановкой сотрудничества с Россией, согласно Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН). Как заявил представитель ЦЕРН, эти исследователи прекратят сотрудничество с истечением срока действия их контракта 30 ноября, что подтверждает сообщения СМИ. ЦЕРН принял решение прекратить сотрудничество с Россией и ее союзником Белоруссией после вторжения России на Украину в июне 2022 года, решение, которое было окончательно принято в декабре 2023 года. Соглашение с Белоруссией уже закончилось к концу июня 2024 года, затрагивая 15 белорусских исследователей, как сообщил представитель ЦЕРН. Прекращение сотрудничества с Россией также означает потерю значительного вкладчика в бюджет ЦЕРН, так как Россия в настоящее время предоставляет около 4,5%. Однако другие члены-государства компенсируют этот пробел, как заявило ЦЕРН.

16:27 Обновление: Навальному стало плохо - документы указывают на отравлениеРоссийские власти утверждают, что Навальный умер от естественных причин в феврале этого года. Поддержники Навального и многие международные политики обвиняют российское руководство и президента Владимира Путина в смерти Навального. Новый отчет поддерживает эту теорию: согласно "The Insider", ссылаясь на официальные документы, российские власти якобы удалили записи о симптомах Навального незадолго до его смерти в тюрьме. В отчете говорится, что Навальный жаловался на сильные боли в животе и непрерывную рвоту. Он также испытывал судороги и в конце концов потерял сознание. Официальная причина смерти, расстройство сердечного ритма, не объясняет эти симптомы, как сообщается в СМИ. Проконсультированные врачи указывают, что это типичные признаки отравления. Навальный ранее выжил после отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" в 2020 году.**

15:55 Российские войска якобы отбили шесть попыток Украины проникнуть в КурскРоссийские силы утверждают, что отбили шесть новых попыток Украины проникнуть в западную область Курск, как сообщает Министерство обороны Москвы. Как сообщает Reuters, ministry declared via Telegram that its forces, along with air support and artillery, thwarted the infiltration attempts at the region near the village of Novy Put, approximately 79 kilometers west of Sudzha. The ministry asserts that 50 Ukrainian soldiers were killed or injured, and that a tank and four armored combat vehicles, along with a car, were destroyed. These claims cannot be independently verified.**

15:28 Изображения разрушений: Россия запускает 13 авиаударов по СaporishshyaУкраинский город Saporishshya подвергается бомбардировке, раня хотя бы 13 человек и разрушая здания в некоторых районах. В нескольких зданиях горит. Украинская служба чрезвычайных ситуаций сообщает, что десять частных домов были повреждены.**

14:56 Германская армия практикует худший сценарий - возможна традиционная война в Европе в течение следующих пяти летПосле завершения упражнения "Red Storm Alpha" немецкая армия объявила о продолжении в следующем году, названном "Red Storm Bravo". Трехдневное упражнение, которое завершилось в субботу в порту Гамбурга, понравилось региональному командованию. "Мы достигли наших целей в обоих командно-штабных и 2-й территориальной обороне компании", - объясняет начальник штаба, подполковник Йёрн Плишке. Цель упражнения состояла в том, чтобы защитить критическую инфраструктуру, поддерживать общее операционное представление на всех уровнях и обеспечить быструю и безопасную связь со всеми участниками. В свете нападения России на Украину возможна традиционная война в Европе в течение следующих пяти лет, упоминается. НАТО совместно столкнется с этим, потребовав быстрой депортации союзных войск с запада на восток. "Из-за своего геостратегического положения Германия будет функционировать как хаб. Поэтому организация военных перевозок по железной дороге, по дороге или по воздуху, обеспечение питанием, кроватями или топливом, и обеспечение безопасности целых колонн автомобилей должны быть отработаны, чтобы убедительно отразить", - объясняет немецкая армия.**

14:27 Лондон: Москва терпит тяжелые потери боеприпасов из-за ударов дроновУкраинские удары дронов, по всей видимости, нанесли самый тяжелый ущерб боеприпасам России с начала войны, согласно оценкам Великобритании. По меньшей мере 30 000 тонн боеприпасов, по всей видимости, были уничтожены ударом по складу боеприпасов недалеко от города Туров в Тверской области центральной России 18 сентября, заявил в своем регулярном обновлении разведки Министерство обороны Великобритании. Другие украинские атаки на склады в Тихоретске в Краснодарском крае южного России и других местах в Турове произошли в ночь на 21 сентября, министерство написало. Общий тоннаж боеприпасов, уничтоженных на этих трех объектах, представляет собой крупнейшие потери боеприпасов для России и поставляемых Северной Кореей боеприпасов во время войны.**

13:57 Москва защищает расширение ядерной доктриныРоссия, ядерная держава, защищает свои изменения в ядерной доктрине в свете критики. Новые основы ядерного сдерживания необходимы потому, что инфраструктура НАТО все больше приближается к границам России, и западные страны стремятся одержать победу над Москвой за счет поставок оружия на Украину, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков российскому государственному телевидению. Решение о необходимости использования ядерного оружия будет приниматься военными.**

13:19 Волонтерские медики борются против ракет КремляКаждый раз, когда ракеты Кремля попадают в здание в Харькове, Сергей спешит на помощь. В составе волонтерской команды он помогает раненым и пытается спасти людей из-под завалов. Он сознательно принял это решение.**

12:42 Сaporizhzhia сообщает о 16 жертвах после удара российских планирующих бомбПо данным военной администрации города в Telegram, число пострадавших в Сaporizhzhia после удара российских планирующих бомб возросло до 16, в том числе 17-летнего мальчика. Российская армия атаковала Сaporizhzhia 13 планирующими бомбами ранним утром. Все пострадавшие были спасены и получили медицинскую помощь.

11:50 "Ужасающий символ" - Зеленский вспоминает расстрел в Бабьем ЯруПрезидент Украины Владимир Зеленский сегодня почтит память жертв расстрела в Бабьем Яру, где 83 года назад немецкая вермахт убила более 33 000 евреев в овраге в Киеве. Бабий Яр, сказал он в онлайн-службе X, является "ужасающим символом" того, что самые страшные преступления совершаются, когда мир выбирает игнорировать, молчать или оставаться безразличным вместо того, чтобы противостоять злу. Зеленский, который имеет еврейское происхождение, также сказал, что Бабий Яр служит ясным доказательством того, на что способны правительства, когда их лидеры "прибегают к запугиванию и насилию" - явный намек на кремлевского вождя Владимира Путина.

11:16 В результате вчерашнего нападения на больницу в Сумах число жертв возросло до 10Число погибших в результате российской атаки на больницу в украинском пограничном городе Сумы возросло до 10. Больницу бомбили дважды в субботу, второй раз, когда спасатели извлекали раненых и погибших, и пациентов эвакуировали. Российские силы обстреляли пограничный регион 31 раз за ночь и утром.

10:42 Российские СМИ сообщают о крупном пожаре на складе боеприпасов в ВолгоградеРоссийские СМИ сообщают об взрывах возле российских военных баз после сообщений от военных блогеров. Взрывы произошли возле военно-морской базы в Балтийске, Краснодарском крае, откуда Россия запускает камикадзе-дроны против Украины, согласно новостному агентству Астра. В Ко틀юбане, Волгоградской области, был поражён крупный склад боеприпасов, что привело к взрывам, крупному пожару и детонациям. По данным украинской стороны, склад в Ко틀юбане хранил баллистические ракеты из Ирана, а также пусковые установки.

09:57 Генеральный штаб Украины сообщает о 165 столкновениях за последние суткиЗа последние сутки Генеральный штаб Украины зафиксировал до 165 столкновений, более четверти из которых произошли в Донбассе вокруг ожесточенно оспариваемого города Покровск. Российские войска провели 73 воздушных удара по позициям и населенным пунктам, используя 124 управляемых авиационных бомб. Они также запустили семь ракет. Кроме того, захватчики провели более 4700 атак, в том числе 179 с помощью реактивных систем залпового огня, и использовали более 1700 камикадзе-дронов. Украинские самолеты, а также ракетные и артиллерийские войска провели шесть ударов по скоплениям вражеского персонала, вооружения и военной техники, согласно Генеральному штабу.

09:17 В результате российского нападения на гражданское транспортное средство убит известный судьяСудья Верховного суда, который оказывал гуманитарную помощь жителям села в Харьковской области, был убит в результате атаки дрона на гражданское транспортное средство, сообщает сайт новостей Ukrinform со ссылкой на региональную прокуратуру. Леонид Лобойко был убит на месте, когда вражеский дрон первого лица поразил его внедорожник по дороге в село для доставки помощи. В машине с ним были ранены три женщины. Украина расследует инцидент как военные преступления и убийство.

08:55 Украина сообщает о жертвах после нападений на СaporizhzhiaУкраинские власти сообщают о значительном ущербе гражданским зданиям в южном индустриальном городе Сaporizhzhia после новых массированных российских авиаударов. По меньшей мере семь человек получили ранения, согласно Ивану Федорову, главе администрации региона, в посте в Telegram. Люди могут оставаться под завалами. Было больше 10 авиаударов, с сообщениями о нескольких пожарах.

08:27 Россия заявляет, что сбила 125 украинских дронов за ночьМинистерство обороны России заявляет, что перехватило и уничтожило 125 украинских дронов за ночь. Губернаторы нескольких регионов сообщили о повреждениях от атак, но нет жертв. По данным министерства, 67 дронов были сбиты над Волгоградской областью в южном России, 17 каждый над Белгородской и Воронежской областями, и 18 над Ростовской областью.

07:42 Украина сообщает о 1170 российских потерях за последние 24 часаГенеральный штаб Украины сообщает о 1170 российских потерях за последние 24 часа, что приводит к почти 652 000 раненых и убитых российских солдат. Украинцы также сообщают о уничтожении девяти российских танков, 62 артиллерийских систем и 38 бронированных машин за последние сутки. Также были сбиты 93 дрона и одна система ПВО.

06:54 Кlingerбиль выступает за продолжение помощи УкраинеЛидер СДПГ Ларс Кlingerбиль ожидает, что предстоящая встреча по Украине с президентом США Джо Байденом в Рамштайне передаст сильный сигнал солидарности с нацией, подвергшейся нападению России. Кlingerбиль настаивает на том, что на саммите должно быть объявлено о необходимости сохранения активной поддержки Украины, в том числе со стороны США после ноябрьских выборов, пока это необходимо. Он также предлагает рассмотреть стратегии для более всесторонней организации будущих мирных конференций, чтобы облегчить лучшие обсуждения для украинской перспективы мира. Байден планирует совершить свой первый визит в качестве президента в Германию 10 октября. 50 стран, militärisch unterstützend Ukraine, werden am 12. Oktober auf der US-Luftwaffenbasis in Ramstein eine Konferenz abhalten – это первое саммит на высшем уровне, на котором также планируется участие президента Украины Володмира Зеленского.

05:42 Секретарь Зеленского о потенциальном развертывании западного оружия: русские узнают первымиПо словам секретаря президента Украины, окончательное решение о развертывании западного оружия на российской территории еще не принято. Сергій Никифоров уточняет в украинской новостной программе 24/7, что по этому вопросу еще не принято ясное решение. Однако президент Украины Володимир Зеленський провел переговоры со всеми заинтересованными сторонами – Италией, Францией, Великобританией и США – по данному вопросу. Секретарь Зеленского далее заявляет: "Важно понимать, что первыми узнают об авторизации проникновения глубоко на российскую территорию именно русские. Они узнают первыми, а затем будет объявлено официально".

04:45 Швейцария поддерживает мирный план Китая, Киев разочарованМинистерство иностранных дел Швейцарии выразило поддержку мирной инициативе Китая по прекращению конфликта в Украине. Швейцарская позиция по таким инициативам изменилась, как объяснил министерство в Берне. Из Киева сообщается, что швейцарская позиция разочаровывает. Украина готовится ко второму мирному саммиту в ноябре. В июне около 50 стран без России и Китая приняли участие в первом саммите в Швейцарии.

03:29 Литва отправляет военную помощь УкраинеЛитва отправляет военный пакет помощи, содержащий боеприпасы, компьютеры и логистическое оборудование, Украине. Помощь ожидается в течение этой недели, сообщает правительство Литвы. По словам Вильнюса, Литва уже предоставила 155-мм боеприпасы, бронемашины M577 и M113, системы противодронов, противотанковые оружия, системы дистанционного управления и другое оборудование с начала этого года.

02:29 Трагедия в Харьковской области: трое погибших, шестеро раненыхТрое человек погибли и шестеро получили ранения в результате российских авиаударов по селу Слатине в Харьковской области, сообщает местная власть. Удар был нанесен по гражданским объектам, повредив образовательное учреждение и предприятия, когда люди находились снаружи, сообщает губернатор Харьковской области Олег Синегубов.

01:29 Северная Корея предупреждает о военной помощи США Украине как "игра с огнем"Северная Корея, которой приписывают незаконные поставки оружия России, заявляет, что военная помощь США в размере 8 миллиардов долларов Украине является "грубой ошибкой" и "игрой с огнем" против ядерной сверхдержавы России. Президент США Джо Байден объявил о новой помощи во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Помощь предназначена для помощи Киеву в самообороне и включает оружие с увеличенной дальностью, расширяющее способность страны атаковать Россию на безопасном расстоянии.

00:25 Количество жертв в Сумах из-за российских атак возросло до десятиКоличество жертв российской атаки на больницу в украинском пограничном городе Сумы возросло до десяти. Изначально сообщалось о одном погибшем в результате первоначальной атаки на больницу, сообщает министр внутренних дел Украины Игорь Кlympenko. Во время эвакуации пациентов больницу снова обстреляли. Президент Украины Владимир Зеленский обвиняет Россию в ведении "войны против больниц".

