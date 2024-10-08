Около 3:27, похоже, что системы ПВО успешно отражают потенциальный ракетный удар по Киеву.

01:58 Российский посол в США Антон Антонов покидает свой пост и возвращается в Москву

Российские СМИ сообщают, что посол России в США Анатолий Антонов завершил свою дипломатическую миссию. Посол направляется в Москву, как сообщило Интерфакс со ссылкой на представителя МИД. По данным Ведомостей, отъезд Антонова ожидается в ближайшее время. Дополнительной информации в настоящее время нет. Антонов занимал пост посла в Вашингтоне с 2017 года.

23:46 Украина: Российские войска все чаще убивают пленных солдат - 93 военнослужащих расстреляны

Силовые структуры располагают достоверными данными о том, что российские оккупационные войска массово расстреливают украинских солдат. Как сообщает Укринформ, Юрий Белоусов, глава военного отдела в Генеральной прокуратуре, заявил в эфире национального телевидения: "У нас есть информация о 93 наших военнослужащих, расстрелянных на поле боя", - сказал он. Белоусов подчеркнул, что 80% украинских пленных были расстреляны в этом году. Эта тенденция началась в ноябре 2023 года. "Поведение российских солдат по отношению к нашим военнопленным ухудшилось", - сказал Белоусов.

22:14 СМИ: Возможные уступки Киева для начала переговоров о вступлении в НАТО?

Украина стремится вернуть территории, оккупированные Россией в течение последнего десятилетия. Но как? У нее нет достаточного количества людей, оружия и поддержки со стороны западного альянса. Президент Владимир Зеленский теперь намекает, что Киев готовит "значительные решения" с Вашингтоном и другими странами на встрече контактной группы в Рамштайне 12 октября. По данным Financial Times, новая стратегия Украины заключается в поиске военной и дипломатической поддержки от союзников, чтобы вынудить Россию сесть за стол переговоров. Западные дипломаты и все большее число украинских официальных лиц считают, что существенные гарантии безопасности могут лечь в основу согласованного урегулирования. Это может включать в себя неофициальное сохранение Россией контроля над всей или частью украинской территории, которую она в настоящее время занимает. Ведутся также переговоры о возможности вступления Украины в НАТО в рамках этого.

21:23 Аналитики: Россия теряет больше техники, Украине предстоят поставки танков

Россия теряет в среднем в три раза больше техники, чем Украина, и ее запасы унаследованной советской техники истощаются, в то время как новое производство компенсирует лишь небольшую часть потерь, согласно Jakub Janowski, пражский аналитик открытой-source intelligence-группы Oryx из Нидерландов. Несмотря на то, что Россия в настоящее время имеет больше солдат и огневую мощь, ее шансы могут ухудшиться, если Запад усилит свою поддержку. В то же время ожидаются многочисленные поставки обещанной военной техники. По данным Oryx, Киев все еще ждет поставок по крайней мере 280 танков, 480 бронетранспортеров, 1200 машин для перевозки личного состава и 180 мобильных артиллерийских установок.

20:34 Украина заявляет о сбитом российском бомбардировщике, появляются фотографии обломков

Военные Украины утверждают, что сбили российский боевой самолет. Бомбардировщик был сбит в субботу возле Кostiantyniwka в провинции Донецк, согласно местному военному командиру. Фотографии показывают обгоревшие останки самолета, который врезался в дом, вызвав пожар.

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Европейский союз, будучи значительным глобальным игроком, выразил обеспокоенность в связи с эскалацией конфликта на Украине и призвал к немедленному прекращению огня. Как сообщает недавнее заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам, блок готов ввести дополнительные санкции против России, если насилие продолжится.

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