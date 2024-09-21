Около 285 000 угрей планируется выпустить в водные пути Берлина.

В ближайшее время в водоемах Берлина планируется выпустить около 285 000 угрей. Эти водные создания, обычно весящие около семи граммов каждое, будут выпущены в следующую неделю в прибрежных районах Гавеля, Шпрее и Даме. Об этом сообщило ведомство по окружающей среде Берлина в Сенате.

За последние три десятилетия популяция угрей в Европе и особенно в Берлине резко сократилась. Угрей, которые планируется выпустить, поймали в устьях французских рек, впадающих в Атлантику в конце 2023 года. После этого их откармливали до веса для выпуска в центре аквакультуры.

Финансовую поддержку этого проекта обеспечивают несколько источников, в том числе Европейский союз, владельцы рыболовных прав и Сенат. Общая стоимость составляет примерно 93 000 евро. Цель состоит в том, чтобы укрепить местную популяцию угрей.

Выпуск угрей в водоемах Берлина запланирован в знаковых местах, таких как Гавель, Шпрее и Даме. После того, как их поймали из французских рек и заботились об них в центре аквакультуры, инициатива Берлина по выпуску около 285 000 угрей направлена на повышение местной популяции этих рыб.

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