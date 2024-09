Около 28 человек получили ранения в Харькове в результате управляемой воздушной атаки.

14:55 Россия осуждает США за санкции против RT и предупреждает о возмездии

Россия резко осудила санкции США, наложенные на государственный телеканал RT, и намекнула на возможное возмездие. Об этом заявила Мария Захарова, официальный представитель МИД России, на сайте министерства. Действия американского правительства, по словам Захаровой, не останутся без ответа. Эксперты считают, что это заявление является предупреждением американским журналистам, которые все еще работают в России. В марте 2023 года Россия задержала американского журналиста Эвана Гершковича по обвинению в шпионаже. Гершкович, корреспондент известной "Уолл-стрит джорнал", провел в заключении 16 месяцев, прежде чем быть освобожденным в результате обмена prisoners. tanto Гершкович, как и газета, неоднократно отрицали обвинения. Захарова теперь обвиняет США в цензуре и нападении на свободу прессы. Она утверждает, что Вашингтон инициирует "новую волну ограничений против российских СМИ и журналистов" своими действиями против группы RT.

14:28 Президент Ирана направится в Россию на саммит БРИКС

Иран укрепляет свое партнерство с Россией и примет участие в саммите БРИКС. Как сообщает российское издание, ссылаясь на иранского посла в Москве Касема Джалали, президент Масуд Песешкиан отправится в Казань на Волге. Джалали также объявил о двусторонней встрече с президентом России Путиным во время саммита с 22 по 24 октября. Планируется подписать всеобъемлющее соглашение о сотрудничестве. Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Исламскую республику в поставках ракет для использования в Украине. Тегеран отвергает эти обвинения.

13:55 Новый министр иностранных дел Украины предупреждает: не доверяйте угрозам Путина

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал союзников Украины не поддаваться угрозам президента России Владимира Путина. По словам Сибиги, цель Путина - ослабить поддержку Украины. "Вместо этого союзники должны укрепить свою поддержку", - написал он в X. Он повторил, что угрозы Путина не оказались эффективными. Он указал на то, что Путин неоднократно предупреждал об непредвиденных последствиях, но ни разу не выполнил свои угрозы. Так было, когда Запад начал поставлять оружие Украине после начала конфликта, когда Финляндия и Швеция присоединились к НАТО, и когда Украина получила свои первые истребители F-16, сказал министр иностранных дел. "Когда им противостоит сила, Путин отступает и разрабатывает стратегии, чтобы объяснить это своему народу".

13:30 Позиция Германии по поставкам ракет "Таурус" критикуют как упрямую

Обсуждение поставок немецких ракет "Таурус" Украине вновь активизировалось, но канцлер Шольц остается непреклонным в своем решении не одобрять поставку вооружения. Эта позиция не находит поддержки в Украине, как сообщает корреспондент ntv Кавита Шарма.

13:03 В результате ракетного удара России на окраине Одессы погибли двое

Ракетный удар России на окраине города Одессы унес жизни по меньшей мере двух человек, сообщают украинские источники. Жертвами вечером в субботу стали супруги, сообщил губернатор региона. Еще один человек получил ранения. Предварительные данные свидетельствуют о том, что был использован боеприпас с запрещенными кластерными munitions. Военные Воздушные силы Украины сообщают о двух попаданиях.

12:28 Военные Украины утверждают, что уничтожили понтонный мост и центр управления

Военные Украины утверждают, что уничтожили понтонный мост, построенный русскими. Местонахождение моста не уточняется Генеральным штабом армии. В предыдущий день было атаковано шесть мест скопления врага с воздуха или артиллерией, сообщается. Кроме понтонного моста, был уничтожен артиллерийский комплекс. Еще один удар был нанесен по центру управления и контроля.

11:58 Женщины Украины удаляют противопersonnel mines с ферм

Хотя сотни тысяч солдат сражаются против российских войск в Украине, это приводит к нехватке рабочей силы, особенно на традиционно мужских ролях. В результате женщины все чаще востребованы, и многие переучиваются на новые профессии. Зарубежный репортаж ntv посещает некоторых из этих женщин на юго-востоке страны иnear Kiev.

11:25 Призывают ослабить ограничения на использование Украиной западного оружия

Вольфганг Ишinger, бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности, призывает ослабить ограничения на использование Украиной западного оружия. "Было бы яснее и проще для всех, если бы мы просто объявили: мы гарантируем Украине использование систем вооружения, которые мы поставляем, только в рамках международного права", - сказал он "Süddeutsche Zeitung". Это означает, что медицинские учреждения не могут быть атакованы, "что российские неоднократно делали". Только военные цели, такие как аэропорты или стартовые площадки, могут быть атакованы - даже на территории России, например, для предотвращения атак с помощью планирующих бомб.

10:53 Увеличение обменов prisoners после наступления в Курске

Частота обменов prisoners между Украиной и Россией в последние дни, скорее всего, связана с украинским наступлением в Курске, считают аналитики. Это наступление началось 6 августа. С тех пор было проведено три операции, в результате которых было обменяно 267 prisoners с каждой стороны, сообщает Институт изучения войны (ISW) в своем анализе. В сравнении, с января по 6 августа было проведено только три обмена prisoners - всего чуть больше 400 украинцев и 400 русских. Украинские официальные лица заявили, что наступление в Курск укрепило переговорную силу Украины в обмене prisoners с Россией, после того как Кремль неоднократно отказывался от попыток Украины договориться о prisoner swap.

11:46 Украина подвергается атаке беспилотников и ракетВоенно-воздушные силы Украины сообщают о 14 атаках беспилотников со стороны России в предыдущую ночь. Десять из них были жестоко уничтожены средствами ПВО. Кроме того, одна управляемая ракета была ловко перехвачена. Военно-воздушные силы остаются загадочными в отношении судьбы этих двух ракет и возможных жертв или ущерба, причиненного атакой. Власти в Харькове сообщают о пожарах из-за обстрела Россией, а также о повреждении различных структур в городе Харькове.

09:10 Россия усиливает систему распознавания лиц в метро, активисты по правам человека предупреждают о рисках слежкиРасширение системы распознавания лиц России в метро вызывает беспокойство среди активистов по правам человека. Система, известная как "Фейс Пей", работает в Москве уже три года и сейчас запускается в шести дополнительных городах, таких как Казань. Пассажиры могут зарегистрироваться в системе, просто посмотрев в устройство с камерой на турникете, как сообщается в российских СМИ. Цель состоит в том, чтобы ввести этот метод во всех российских метро к следующему году. Адвокат Андрей Федорков, сотрудничающий с запрещенной российской правозащитной организацией "Мемориал" для поддержки политических заключенных, выражает опасения по поводу "значительных" рисков. Он боится, что система может стать дополнительным инструментом для мониторинга и контроля граждан.

08:02 Дюжина беспилотников сбита над территорией РоссииРоссийская противовоздушная оборона успешно потушила 29 беспилотников над разными регионами в течение ночи, согласно министерству обороны Москвы. Беспилотники были запущены из Украины. Большинство беспилотников были сбиты над Брянской областью, граничащей с Украиной.

07:31 Штегнер защищает участие в протесте, критики осуждают его выбор мероприятияЭксперт по внешней политике СДП Германии Ральф Штегнер планирует принять участие в демонстрации, на которой также выступит Сахра Вагенкнехт, соосновательница Левой партии. Штегнер уточнил, что он не присоединяется ни к кому и выразит свою точку зрения как социал-демократ на этом мероприятии. Он сказал, что есть и другие выступающие, с которыми он не согласен, и различные призывы, содержание которых он не поддерживает. "Пока фашисты, антисемиты и расисты остаются исключенными, я поддерживаю свободу слова". Демонстрация под названием "Никогда больше войны - положите оружие" была организована для призыва к немедленным переговорам для прекращения войн в Украине и секторе Газа, а также для прекращения поставок оружия в Украину, Израиль и мир. Критики, в том числе эксперт по внешней политике СДП Германии Михаэль Рот и депутат Европарламента от ФДП Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, осудили решение Штегнера участвовать.

07:03 Харьков снова под обстреломУкраинские власти сообщают, что Харьков снова под атакой. Губернатор города объявил, что здание на территории больницы было повреждено, а образовательное учреждение загорелось после попадания ракеты. О жертвах не сообщается. Харьков часто обстреливается и находится всего в 30 километрах от российской границы.

06:29 Возможное увеличение присутствия России в Курской областиУкраинское контрнаступление, по оценке Института изучения войны, вынудило накапливать войска на российской стороне. Наступление привело к перераспределению российских военных подразделений из Украины в Курскую область и развертыванию свежих сил из России в Курск вместо линии фронта в Украине. На ранних этапах августа в Курской области было размещено 11 000 российских солдат, а текущие оценки колеблются от 30 000 до 45 000 солдат.

05:11 Украина подтверждает производство 155-мм артиллерийских снарядовУкраина начала производство 155-мм артиллерийских снарядов, как подтвердил чиновник правительства, согласно украинской газете "Киевский независимый". Former Minister of Strategic Industries Oleksandr Kamyshin, now an external advisor to President Volodymyr Zelensky, asserted that the output of defense products has doubled under his supervision. He also projected a tripling of production by the year's end.

03:04 Советник Байдена раскрывает фокус на Украине на оставшийся срокКлючевой советник президента США Джо Байдена заявил, что президент намерен использовать оставшийся срок своего пребывания на посту для оказания помощи Украине в достижении наиболее сильной позиции в ее конфликте с Россией. Джейк Салливан, советник по национальной безопасности Белого дома, заявил на конференции Ялтинского европейского стратегического форума в Киеве, что Байден хочет поставить Украину в лучшее возможное положение для успеха в ближайшие четыре месяца.

01:43 Отчет: бывшие британские политики призывают разрешить Украине использовать дальнобойные ракеты в РоссииПять бывших британских министров обороны и бывший премьер-министр Борис Джонсон, как сообщается, призывают разрешить Украине использовать дальнобойные ракеты на территории России, согласно сообщению в газете. Они предупредили нынешнего премьер-министра о риске дальнейшей задержки, заявив, что это только укрепит президента России Владимира Путина.

Согласно данным украинской разведки, Северная Корея представляет собой наибольшую угрозу среди союзников России. Как сообщает их анализ, среди всех союзников России Северная Корея является их основной проблемой. Начальник украинской разведки Кирилл Буданов, выступая на конференции Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве, заявил: "Из всех этих союзников России Северная Корея является нашей самой большой проблемой". Военная помощь Северной Кореи России, в том числе значительное количество боеприпасов, усугубляет конфликт, объяснил Буданов в ответ на вопрос о поддержке союзников России, таких как Иран и Китай. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил о планах укрепить связи с Россией во время встреч с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу. Киев отслеживает поставки оружия Северной Кореи в Москву и наблюдает за их влиянием на поле боя. "Есть прямая связь. Они поставляют огромное количество артиллерии, что вызывает беспокойство", - добавил Буданов.

По мнению Украины, Россия может столкнуться с проблемами вербовки к середине 2025 года. Начальник украинской разведки Кирилл Буданов предсказал на конференции в Киеве, что в летнюю пору 2025 года Москва столкнется с дилеммой. Либо они объявят мобилизацию, либо снизят интенсивность боевых действий, предположил Буданов. Это решение может стать решающим для России, но Москва пока не выпустила официальное заявление.

Канцлер Германии Олаф Шольц критикует президента России Владимира Путина за ставку на нападение на Украину. Шольц выступил на диалоге с гражданами в Пренцлау, Бранденбург, и осудил нападение Путина на Украину как "ультраглупое". Имперские амбиции Путина приводят к тому, что он отправляет большие числа российских солдат на серьезные ранения и смерть. Кроме того, действия Путина наносят ущерб экономическим отношениям России со многими странами мира. "И Украина будет иметь более сильную армию, чем у нее была раньше", - заключил Шольц. Германия продолжит поддерживать Украину военными средствами, чтобы предотвратить падение атакованной страны и не допустить успеха грубого нарушения правил в Европе. "Путин разрушает будущее своей страны", - добавил Шольц. Мирное решение возможно только в том случае, если Россия признает, что Украина не является вассальным государством.

Украинские войска продвигаются в своей наступательной операции против западного российского региона Курск, но также испытывают неудачи из-за российских контратак. Согласно проукраинскому военному каналу Deep State, украинские подразделения захватили три поселения. Однако российские контратаки оттесняют украинских солдат вокруг деревни Снагость, что приводит к значительному прорыву в линиях украинской обороны, как показано на карте, опубликованной Deep State. В настоящее время эти события нельзя независимо подтвердить. В начале августа украинские войска продвинулись в российский пограничный регион Курск, заявив, что захватили около 1300 квадратных километров и около 100 поселений, в том числе город Суджа. Военные аналитики считают, что территориальные приобретения были ограничены. На этой неделе российская армия предприняла свою первую серьезную попытку отразить украинских солдат.

Задержки с американской военной помощью Украине объясняются "трудными логистическими проблемами", как заявили официальные лица США. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан опроверг любые предположения о недостатке политической воли во время видеовыступления на конференции Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве. Вместо этого Салливан подчеркнул сложности доставки помощи на линию фронта. Несмотря на препятствия, США привержены оказанию дальнейшей помощи Украине, признает Салливан. Президент США Джо Байден планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке в конце этого месяца, чтобы обсудить дальнейшую поддержку.

Канцлер Германии Олаф Шольц обвинил в саботаже газопроводов "Северный поток" в Балтийском море в "теракте". Канцлер Германии распорядился всем органам безопасности и федеральному прокурору расследовать инцидент беспристрастно. Шольц также опроверг утверждение, что немецкое правительство отказалось от зависимости от российского природного газа, назвав его "большой, жирной ложью". Германия понесла значительные финансовые потери из-за действий России, расходы превысили 100 миллиардов евро. Взрывы трубопроводов произошли только после того, как Россия прекратила поставки в Западную Европу через Балтийское море. В августе федеральный прокурор выдал ордер на арест гражданина Украины в связи с актом саботажа.

Сообщения о поставках оружия Ираном России вызвали резкую критику со стороны богатых демократий G7. Несмотря на многочисленные призывы прекратить такие поставки, Иран продолжает вооружать Россию, усиливая свою военную поддержку вторжения России на Украину, как указано в совместном заявлении министров иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США и Высокого представителя ЕС. Россия якобы использует иранское оружие для уничтожения украинских гражданских лиц и нападения на критически важную инфраструктуру. Недавно Великобритания и США упомянули, что получили баллистические ракеты от Ирана, который опроверг эти утверждения. Заявление, выпущенное итальянским президентством G7, призывает: "Иран должен немедленно прекратить всю поддержку России в ее незаконной и необоснованной войне против Украины и прекратить поставки баллистических ракет, беспилотников и связанной технологии, которые непосредственно угрожают украинскому народу и европейской и международной безопасности". Заявление заканчивается словами: "Мы остаемся решительными в том, чтобы удерживать Иран ответственным за его неприемлемую поддержку незаконной войны России против Украины, которая вредит глобальной безопасности". Германия, Франция и Великобритания уже ввели новые санкции против Ирана, а ЕС рассматривает более строгие меры.

19:41 Кремль: Путин заявляет о защите свободы слова

В ходе мероприятия, которое может удивить его заключенных критиков, президент России Владимир Путин подчеркивает важность свободы слова и информации. "В условиях, когда сложный процесс многополярности разворачивается, особенно важно оберегать принципы подлинности информации", - заявил Путин участникам медиа-саммита стран БРИКС в Москве, посвященного 120-летию государственного новостного агентства ТАСС. "Настоящая свобода слова, учитывающая разные точки зрения, способствует поиску компромиссов и коллективных решений мировых проблем", - добавил Путин. СМИ играют значительную роль в построении справедливого мирового порядка, предоставляя "индивидуумам непредвзятый и беспристрастный взгляд на мир". Однако свобода слова и СМИ не существуют в рамках автократического правления России. Независимые СМИ были запрещены и закрыты, а оппоненты правительства преследуются в судебной системе. Основанное в 1904 году, ТАСС, крупнейшее новостное агентство России, функционирует как рупор правительства.

19:20 Шольц исключает поставку ракет "Таурус" УкраинеКанцлер Олаф Шольц отклонил возможность будущих поставок дальнобойных точных вооружений Украине, несмотря на решения союзников. На гражданском диалоге в бранденбургском городе Пренцлау он подтвердил свою оппозицию поставкам крылатых ракет "Таурус" с дальностью от Украины до Москвы (около 500 километров), заявив, что это представляет значительный риск эскалации. "Я сказал "нет" этому. И это, конечно, относится к любому другому оружию, способному достичь таких дистанций", - сказал Шольц. "Это остается в силе. (.) Даже если другие страны примут другое решение" (см. также запись от 17:24). Наиболее дальнобойное оружие, которое Германия поставила Украине на данный момент, - это ракетный комплекс "Марс II", способный поражать цели на расстоянии 84 километров.

