Около 19:25, НАТО создает командный центр, расположенный в 200 километрах от границы с Россией.

18:51 Трамп после встречи с Зеленским: "Это запутанная загадка"После встречи между президентом Украины Володимиром Зеленским и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в Нью-Йорке республиканец выражает осторожный оптимизм по поводу прекращения конфликта. "Это запутанная загадка", - замечает он, - "но мы разгадаем ее". Трамп придерживается своей хорошо известной позиции о наличии решения для украинского конфликта. Бывший президент является решительным критиком миллиардов долларов, выделяемых США на Киев, и может существенно изменить политику США в отношении Украины после переизбрания. Трамп неоднократно призывал лидеров в Киеве заключить сделку с Россией и резко критиковал Зеленского. Перед сегодняшней встречей Трамп сказал о своих отношениях с Зеленским: "У нас крепкие связи, и как вы знаете, у меня также крепкие связи с президентом Путиным". Зеленский отреагировал, слегка удивленный: "Надеюсь, что наши будут крепче".

17:56 Больше украинских беженцев в Германии находят работуПоиск работы для украинских беженцев в Германии в настоящее время более успешен. В сентябре только 8500 украинских граждан нашли работу на основном рынке труда, в обучении или в качестве самозанятых, согласно данным федерального министра труда Хубертуса Хайля (СДПГ). Это более чем в два раза больше, чем в сентябре 2023 года: "Эти цифры доказывают, что стимул для работы явно эффективен", - замечает Хайль. "Стимул для работы" помогает беженцам получить работу после завершения курса интеграции и приобретения базовых языковых навыков в немецком языке. На данный момент, по состоянию на июль 2024 года, около 266 000 из примерно 700 000 украинцев, приехавших в Германию, работают; 213 000 из них подлежат социальному страхованию, и 53 000 заняты на мини-работах. Продолжаются вызовы с признанием иностранных профессиональных квалификаций, согласно Федеральному агентству занятости.

17:20 Россия сообщает о захвате городов в ДонбассеРоссийская армия продвигается на фронте на востоке Украины и, по-видимому, захватила еще два поселения в индустриальном регионе Донбасса. Города Маринвка и деревня Украинское, как сообщается, были захвачены, объявило Министерство обороны России в Москве. Это не было подтверждено военным руководством в Киеве. Отчет украинского Генерального штаба за утро пятницы описывает Маринвку как оспариваемую. Ситуация более ясна с Украинским, которое было идентифицировано как подконтрольное России украинскими военными наблюдателями в течение нескольких дней. Оба местоположения находятся в Донецкой области на участке фронта между крупными городами Покровск, Курахове и Вугледар. Российские войска продвинулись там в последние месяцы. Защитники испытывают нехватку солдат и материальных средств.

16:43 Зеленский встречается с Трампом в Нью-Йорке: "Делим общую цель"В ходе своего визита в США президент Украины Володимир Зеленский встречается с республиканским кандидатом в президенты Дональдом Трампом для обсуждения в Нью-Йорке. "Мы разделяем убеждение, что конфликт в Украине должен прекратиться", - говорит Зеленский перед встречей. Зеленский и бывший президент встречаются в Trump Tower в Манхэттене. Трамп является решительным критиком миллиардов долларов, выделяемых США на Украину, и оказывает давление на лидеров в Киеве, чтобы они подписали договор с Россией. Критики обвиняют бывшего президента в фактической капитуляции Украины, следуя позиции президента России Владимира Путина. Последняя встреча двух была около пяти лет назад. Зеленский уже встречался с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис в Вашингтоне в четверг.

16:02 Киеву приходится вводить более высокие военные налоги для своих гражданМинистр финансов Украины Сергей Марченко называет рассматриваемые в парламенте повышения налогов "необходимым шагом". Киев предлагает повысить военный налог с 1,5 до 5 процентов. В этом году это должно принести около 1,2 миллиарда евро, а в следующем году - около 3 миллиардов евро. "Это решение повлияет на экономику, но все другие альтернативы практически исчерпаны", - говорит министр. Доходы от выпущенных внутренних облигаций смогут покрыть только существующие долги по облигациям. Иностранная финансовая помощь сокращается в безопасности. В первом квартале Украина получила только около 10 процентов необходимой иностранной помощи. Задержка в предоставлении была связана с блокировкой республиканцев в Конгрессе США. Несмотря на то, что в этом году Киев получил более 37 миллиардов евро, в следующем году он все еще ожидает более 34,5 миллиардов евро от зарубежных источников. "Но это не значит, что эти платежи будут стабильными", - предупреждает Марченко.

15:24 Норвегия ограничивает убежище для украинских беженцевНорвегия больше не будет автоматически предоставлять убежище украинским беженцам. Норвежское правительство сообщает, что теперь будет рассматривать каждый случай в индивидуальном порядке для украинцев, приезжающих из западной части страны. Западная часть Украины, которая находится далеко от фронта, считается безопасной норвежскими властями. После российского вторжения в Украину в феврале 2022 года норвежские власти предоставили украинским беженцам "коллективную защиту" и автоматически выдавали им убежище. С тех пор страна с населением 5,6 миллиона человек приняла около 85 000 украинцев, что больше, чем в любой другой скандинавской стране.

14:22 Рамштайн примет встречу по Украине с участием БайденаВстреча стран, поддерживающих Украину, во время визита в Германию президента США Джо Байдена состоится 12 октября на американской базе ВВС в Рамштайне, в земле Рейнланд-Пфальц. Об этом заявил правительственный спикер Штеффен Хайбестрит. Как он заявил, Германия планирует провести встречу так называемой контактной группы по обороне Украины совместно с США. На этом мероприятии более 50 стран соберутся для координации помощи Украине, сказал Хайбестрит. Присутствие президента Украины Владимира Зеленского на мероприятии остается неясным.

13:56 Литва планирует приобрести немецкие танки Leopard 2Литва стремится закупить основные боевые танки Leopard 2 для новой дивизии своей армии. Контракт, как ожидается, будет заключен в ноябре после окончательного решения Национального совета безопасности, заявил министр обороны Лауринас Кащюнас. Он не стал раскрывать количество единиц или вариант танка, произведенного в Германии, который будет приобретен Литвой, членом НАТО и ЕС. Эта страна граничит с российским эксклавом Калининград и его союзником, Белоруссией. Конфликт на Украине воспринимается как непосредственная угроза национальной безопасности, побуждая правительство Литвы активно вооружать свою армию. Строится новая военная дивизия, в том числе танковый батальон. В будущем в Литве планируется разместить постоянную механизированную бригаду немецких вооруженных сил.

13:20 Возможная блокировка Discord в РоссииКоммуникационная платформа Discord может быть полностью заблокирована в России в ближайшее время. Об этом сообщает российская газета "Коммерсант" и осведомленный источник из игровой индустрии. Российское ведомство по мониторингу СМИ рассматривает эту меру из-за якобы нарушений российского законодательства, заявили они. В сообщении газеты не указаны конкретные обвинения. В начале месяца пользователи из России сообщали об отключениях Discord. Как сообщает "Московские времена", от 29 до 40 миллионов человек в России активно используют Discord. Платформа особенно популярна среди геймеров, студентов и трейдеров криптовалют.

13:04 Отказ от поставок дальнобойного оружия: "Байдена предупредили спецслужбы перед решением"Президент США Байден согласился предоставить еще один пакет помощи Украине на сумму в миллиард долларов. Однако США не пойдут на уступки Зеленскому в вопросе снятия ограничений на поставки западного оружия для ударов по целям глубоко внутри России. Об этом заявил политический scientist Томас Ягер.

12:36 Американца обвиняют в "наемничестве" в РоссииПо данным российского государственного новостного агентства РИА Новости, американского гражданина обвиняют в якобы "наемничестве" в России с прошлой пятницы. Подозреваемый идентифицирован как 72-летний Стефан Хаббард из Мичигана, который переехал на Украину в 2014 году. Из сообщения не ясно, когда и где был арестован американский гражданин. По данным РИА Новости, он был доставлен в московский суд военной полицией.

12:01 Кривой Рог: ракетный удар по полицейскому участкуСообщения из южной и центральной Украины указывают на новые российские атаки. Утром ракета попала в полицейский участок в Кривом Роге, сообщают местные власти. Под завалами найдено тело женщины, по меньшей мере, пятеро получили ранения. Спасатели все еще ищут выживших. Также повреждены жилые здания. Днепропетровская региональная прокуратура опубликовала фотографии ракетных ударов в Кривом Роге.

Сообщается, что вчера вечером в городе Днепр была еще одна ракетная атака на промышленное предприятие. В регионе Херсон, по данным местных властей, в результате российских авиаударов пострадали по меньшей мере восемь человек.

11:27 Возможное нарушение воздушного пространства НАТО российским дрономРоссийский дрон, возможно, ненадолго вошел в воздушное пространство Румынии, члена НАТО, прошлой ночью, сообщает Министерство обороны Румынии. Предполагается, что дрон "кратковременно, в течение менее трех минут" пересек румынское воздушное пространство в приграничной зоне. Дрон, как считается, был использован в атаке на южный украинский город Измаил. По данным украинских властей, Измаил был атакован дроном ранним утром в пятницу, в результате чего погибли трое и около дюжины получили ранения. Украинские ВВС заявляют, что сбили 24 из 32 российских ударных дронов на прошлую ночь.

10:57 США отправляют первые планирующие бомбы на УкраинуПрезидент Зеленский отправляется в США, чтобы представить свой "план победы" и запросить дополнительную военную помощь. Байден обещает пакет вооружений стоимостью почти 8 миллиардов долларов для Украины. В отличие от предыдущих поставок, "это существенное увеличение", - говорит корреспондент ntv Гордиан Фритц.

10:20 Отчет: американские спецслужбы ожидают жесткого ответа, если Украине позволят запускать дальнобойные ракетыПо данным газеты "Нью-Йорк Таймс", американские разведывательные службы выразили обеспокоенность возможными последствиями, если Запад разрешит Украине запускать дальнобойные ракеты по целям на территории России. Это может спровоцировать жесткий ответ России, возможно, включая летальные атаки на военные базы США и Европы. Спецслужбы считают, что Россия может осуществлять такие ответные меры тайно через секретные операции. Кроме того, в отчете говорится, что американские спецслужбы считают, что у Украины нет достаточного количества дальнобойных ракет, чтобы существенно изменить ход войны. Решение для президента США Байдена, как сообщается, представляет собой сложный выбор из-за высокого риска и неопределенного исхода.

09:57 Мунц о новом угрозе Путина: Ограничение экспорта ресурсов "не сильно ударит по Западу"Россия угрожает США последствиями, если будет дано разрешение на использование дальнобойного оружия против целей на территории России. Президент Путин рассматривает возможность введения ограничений на экспорт стратегических ресурсов, таких как уран, в качестве ответной меры на Запад. Репортер НТВ Мунц комментирует фон и последствия.

08:40 Украинский флот озадачен структурой России возле моста через Керченский проливНеопознанная структура России возле моста через Керченский пролив озадачила украинский флот. Об этом сообщил спикер украинского флота Дмитрий Плетёнчук в "Киевском независимом" на украинском ТВ. Он заявил, что структура строится, но её цель остаётся неясной. "Это может быть оборонительным сооружением, ещё одним переходом или гидротехнической структурой, но ещё рано делать выводы", - предполагает Плетёнчук. Он сомневается в успешном завершении проекта из-за ухудшающихся погодных условий. "Они регулярно пытаются что-то новое разместить в Керченском проливе для строительства различных гидротехнических структур или барьеров, но после каждого шторма они остаются на берегу". Мост связывает Россию с украинским Крымским полуостровом, который Россия аннексировала.

08:08 Город в Украине у границы с Румынией подвергся удару, несколько погибшихГород Измаил в южной Украине был атакован. Три человека погибли в результате удара российского беспилотника этим утром, сообщил губернатор Одесской области Олег Кипер. Все жертвы были пожилыми, в том числе женщина в возрасте около 90 лет. Еще 11 человек, в том числе ребенок, получили ранения. Город Измаил расположен возле границы с Румынией, на северном берегу реки Дунай. [Подробнее тут.]

07:40 Рот призывает к большей военной помощи ЕС для Украины для стимулирования переговоровЭксперт по внешней политике СДПГMichael Roth призывает к большей военной поддержке ЕС для Украины. "Для того чтобы Украина оставалась свободной и демократической страной, крупные европейские страны должны существенно усилить свой военный вклад", - сказал Рот "Тагесшпигелю". "Теперь время мобилизовать все доступные ресурсы, чтобы поставить Украину в наилучшее положение для потенциальных переговоров". Председатель комитета по иностранным делам в бундестаге argue, что "те, кто хочет быстрее закончить войну, должны снабдить Украину тем, что ей нужно". Военная мощь и дипломатия тесно связаны. "Россия будет готова к переговорам, только если Путин убедится, что победа над Украиной - это несбыточная мечта".

07:09 Баerbock предупреждает об ослаблении поддержки Украины и её беззащитных больницМинистр иностранных дел Баerbock защищает поставки оружия Запада в Украину и предостерегает от ослабления поддержки Киева. "Идея, что война и смерти в Украине прекратятся, если Украина прекратит использование оборонительного оружия, столь же ошибочна, сколь и проста", - заявила Баerbock на Общем собрании ООН в Нью-Йорке в четверг. "Если Россия прекратит свою агрессию, конфликт окончен. Если Украина прекратит защищаться, тогда Украина исчезнет". Президент Путин ответил на приглашение на мирную конференцию в июне бомбардировкой детской больницы. При нежелании Путина сесть за стол переговоров, прекращение нашей поддержки означало бы, что "украинские больницы и их дети беззащитны. Это может привести к дополнительным военным преступлениям, возможно, даже в других странах". Баerbock подчеркивает, что Россия "повторно бросает вызов неприкосновенности балтийских государств и границ Польши".

06:45 Словения призывает к осторожности при принятии решений о дальнобойных ракетах для УкраиныПравительство Словении предостерегает от поспешных решений о использовании дальнобойных западных ракет на территории России, учитывая немецкую скептичность. "Редко бывает мудро заранее объявлять некоторые темы закрытыми", - сказал премьер-министр Роберт Голоуб во время Общего собрания ООН в Нью-Йорке. "Это сложный вопрос, но я считаю, что на данном этапе все потенциальные решения должны быть рассмотрены, а затем выбрано то, которое лучше всего подходит к текущей ситуации". США и Германия особенно неохотно относятся к этому вопросу, недавно канцлер Олаф Шольц исключил возможность поставок дальнобойных высокоточных ракет в Украину, даже в будущем.

06:01 Встреча Трампа и Зеленского запланированаБывший президент США Дональд Трамп назначил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу в Нью-Йорке. Встреча состоится в Trump Tower в Манхэттене, как заявил Трамп. Отмечается, что Зеленский, который накануне встретился с президентом Джо Байденом, продлил свой визит в США, чтобы встретиться с Трампом. Ранее Зеленский выразил желание встретиться с Трампом, а также с демократическим президентом Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис, чтобы обсудить свой "план победы" для завершения конфликта в Украине. Подробнее об этом здесь.

Во время своего визита в Вашингтон демократический кандидат в президенты США Камала Харрис пообещала неизменную поддержку президенту Украины Зеленскому. Хотя она не упоминала Трампа напрямую, ее заявление косвенно предупредило о возможной победе Трампа. "Моя приверженность Украине остается непоколебимой. (...) Я буду неизменным союзником Украины, неустанно работая над тем, чтобы она вышла победительницей и жила в стабильности и процветании", - заявила Харрис. Она намекнула на некоторых Individuals в США, склонных поспешно завершить конфликт, требуя от Украины отказаться от значительной части своей территории, принять нейтралитет и отмахнуться от гарантий безопасности со стороны других стран. Эти предложения тесно связаны с теми, которые поступают от президента России Путина, представляя собой призыв к капитуляции.

02:08 Украина сообщает о обстреле в Томыной Балке

В четверг российские силы неоднократно атаковали поселок Томыная Балка, расположенный к западу от украинского города Херсон, контролируемого украинскими войсками. Как сообщает губернатор Прокрудин в Telegram, в результате этого нападения погибла женщина, а другой человек получил ранения.**

00:55 Великобритания направляет больше артиллерийских систем AS90 в Украину

Великобритания объявила о планах отправить еще одну партию самоходных артиллерийских систем AS90 украинской армии. Десять таких систем уже были доставлены в Украину, еще шесть должны быть доставлены в ближайшие недели, согласно министерству обороны Великобритании.**

23:33 ООН предупреждает о недостаточном финансировании для украинцев этой зимой

ООН заявляет, что у них нет достаточного финансирования для оказания помощи тем, кто пострадал от конфликта в Украине этой зимой. "Наши уровни финансирования значительно ниже того, что требуется на этот период", - комментирует представитель ООН в Украине Каролина Линдхольм Билинг. По данным ООН, у них есть только 47% средств, необходимых для поддержки миллионов украинцев, перемещенных или пострадавших от конфликта в своей стране. В прошлую зиму они были профинансированы на 70%.**

22:13 Байден обещает усилить помощь Украине

Президент США Джо Байден объявил о планах усилить помощь Украине в течение оставшегося срока своего пребывания на посту. Это укрепит позицию правительства Киева в переговорах, добавляет Байден. Их встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне служит фоном для этого объявления. Срок полномочий Байдена истекает в январе, и следующим президентом может стать либо вице-президент Камала Харрис, либо республиканец Дональд Трамп.**

21:34 Украина предупреждает об эскалации российских атак в Сaporizhzhia регионе

По данным представителя сил южного фронта Украины, в Сaporizhzhia регионе ожидается эскалация атак со стороны России. "Ситуация в зоне боевых действий в Сaporizhzhia регионе показывает тенденцию к эскалации", - заявил спикер на национальном телевидении. За последние 24 часа было зафиксировано пять российских атак, и их число может возрасти, поскольку противник мобилизует группы для нападения вблизи поселка Приютино, добавил спикер. На стороне России также были введены бронированные vehicles, что, по словам спикера, свидетельствует о подготовке к новому наступлению.**

21:00 Встреча Байдена и Зеленского: Украина не сдастся России

Начав свою встречу в Вашингтоне, президент США Джо Байден заверил президента Украины Владимира Зеленского в неизменной поддержке США. "Россия не победит, победит Украина", - сказал Байден, приветствуя Зеленского в Овальном офисе в Белом доме: "Мы будем поддерживать вас на каждом этапе пути". Подробнее здесь.

Вы можете ознакомиться с предыдущими событиями здесь.

После своей встречи с Дональдом Трампом Владимир Зеленский и Трамп выражают оптимизм в отношении разрешения украинского конфликта, с Трампом, называющим его "сложной загадкой", которую они "разгадают". Однако Трамп придерживается своей позиции о наличии решения для конфликта и в прошлом критиковал финансирование США в Киев.**

В другом контексте президент Украины Владимир Зеленский встречается с различными международными лидерами во время своего визита в США, в том числе с бывшим президентом Дональдом Трампом. Зеленский и Трамп разделяют общую цель - положить конец конфликту в Украине, но Трамп неоднократно критиковал финансирование США в Украину и оказывал давление на руководство в Киеве, чтобы оно подписало договор с Россией.

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