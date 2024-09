Около 18:58 военный штаб сообщает о более чем 90 столкновениях с российскими войсками.

С утра зафиксировано 91 стычки между украинскими и российскими войсками. Высшее командование Украины сообщает об этом в своем информационном бюллетене, характеризуя ситуацию на фронте как сложную. "Наши оборонительные войска упорно работают над предотвращением враждебных планов противника и уничтожением его солдат и военной техники", - говорится в бюллетене.

18:22 Киев: Россия теряет примерно 36 810 солдат в августеПо данным командующего наземными войсками Украины Олеся Павлюка, опубликованным в Telegram, российская армия в августе потеряла примерно 36 810 человек. Кроме того, украинские войска якобы уничтожили множество вражеского оружия и военной техники: 193 танка, 557 бронетранспортеров, 1517 артиллерийских систем, 44 реактивных установки, 33 системы ПВО, более 2000 автомобилей и 278 специальных подразделений. Стоит отметить, что эти цифры нельзя проверить независимо. Россия не делала официальных заявлений о своих потерях в Украине.

17:44 Лондон: Российские наземные войска ускоряют продвижение к ПокровскуПо данным Министерства обороны Великобритании, российские наземные войска ускоряют наступление на город Покровск на востоке Украины. "Российские наземные войска, по всей видимости, находятся в 10 км от окраин Покровска", - говорится в сообщении министерства. Ожидается, что скорость продвижения замедлится, когда войска достигнут городской застройки Покровска. Покровск является важным логистическим центром для украинских войск. Если он падет, это, скорее всего, расширит линии снабжения и усугубит ситуацию для украинских войск.

17:16 Смерти и ранения после обстрела Курachoje российской армиейАрмия России обстреляла город Курachoje в Донецкой области. По данным главы военной администрации Донецкой области Вадима Филласкина, погибли как минимум три человека и девять получили ранения. Он заявил, что российская армия атаковала Курachoje с помощью реактивных систем залпового огня "Ураган".

16:43 Российские солдаты заявляют о новых успехах в ДонбассеПо данным Министерства обороны России, российские солдаты утверждают, что добились новых успехов в Донецкой области на востоке Украины. Они якобы захватили село Вимка в северной части Донбасса возле подконтрольного украинцам города Северск. Высшее командование Украины сообщает о девяти российских атаках на этом участке фронта за последние сутки, в том числе на Вимку, но заявляет, что они были отражены. Оба утверждения подлежат подтверждению. Российские солдаты также заявляют о новых успехах в своем основном направлении атаки на украинский город Покровск.

16:20 Замглавы МИД России: Политика ядерного оружия будет скорректирована в ответ на "путь эскалации наших западных оппонентов"По данным источника, российское правительство ускоряет уже объявленную пересмотр ядерной политики. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков сказал государственному новостному агентству ТАСС, что работа над этим вопросом активно ведется с целью внесения изменений. Это якобы является ответом на "путь эскалации наших западных оппонентов" в связи с конфликтом в Украине. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в интервью, что Запад "переходит черту", и Россия сохранит свои интересы любой ценой. США и их союзники утверждают, что действия в Украине представляют собой российское вторжение и что украинское правительство поддерживается в его усилиях по обороне. На данный момент политика ядерного оружия России разрешает его использование в случае угрозы суверенитету или территории России.

16:00 Количество пострадавших в результате авиаудара по Харькову возросло до 41По данным украинского государственного новостного агентства Ukrinform со ссылкой на региональную военную администрацию, количество жертв авиаудара России по Харькову возросло до 41, в том числе пяти детей. Российские войска атаковали Харьков ракетами, что привело к примерно десяти взрывам и якобы повредило несколько гражданских зданий, в том числе торговый центр.

15:31 Зеленский вновь просит западное согласие на авиаудары по РоссииПрезидент Украины Владимир Зеленский вновь просит западное согласие на использование западного оружия для авиаударов deeper в российскую территорию после недавних российских авиационных ударов. Для достаточной защиты и безопасности украинских городов необходима дополнительная поддержка, сказал он в Telegram. Это включает "решение о расширенном радиусе авиаударов по российским пусковым установкам ракет, уничтожение российской военной логистики и совместные авиаудары и запуски ракет и дронов". Зеленский подчеркнул, что за последние семь дней Россия запустила 160 ракет, 780 управляемых или авиационных бомб и 400 боевых дронов против Украины.

14:29 Страны ЕС импортируют больше газа из России, чем из США сноваВпервые почти за два года страны ЕС импортировали больше газа из России, чем из США за квартал. Данные брюссельского think-tank Bruegel показывают, что ЕС импортировал примерно 12,7 миллиарда кубометров из России и 12,3 миллиарда из США во втором квартале. По сравнению с первым кварталом 2024 года поставки газа из России немного сократились, в то время как поставки из США сократились больше. Газета Welt сообщает об этих цифрах. Норвегия остается крупнейшим поставщиком газа в ЕС с 23,9 миллиардами кубометров во втором квартале. Перед вторжением в Украину в начале 2022 года Россия была крупнейшим поставщиком, но многие страны ЕС значительно сократили импорт газа из этой страны после этого. По данным немецкого статистического ведомства, Германия в настоящее время не импортирует газ из России. Россия теперь занимает второе место в списке поставщиков, сразу после Норвегии, но в данных не указаны получающие страны.

14:10 Российские СМИ: Пожар на московском нефтеперерабатывающем заводе потушен Пожар на московском нефтеперерабатывающем заводе, вызванный ударом украинского беспилотника, потушен, сообщают СМИ, цитируемые государственным новостным агентством ТАСС со ссылкой на МЧС. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что несколько фрагментов беспилотника попали на территорию предприятия, вызвав возгорание в определенном техническом помещении. Российские сообщения свидетельствуют о том, что украинская армия запускает беспилотники для ударов по российским электростанциям.

13:36 Россия считает США воюющей стороной США уже глубоко вовлечены в конфликт из-за поставок вооружения Украине, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на российском телевидении. Отношения между Москвой и Вашингтоном никогда не были такими плохими за последние десятилетия, добавил он. Официально Песков заявляет, что России безразлично, кто победит на выборах президента США между Трампом и демократом Камалой Харрис. Украина получает военную помощь от различных западных стран в войне против России, но поддержка недостаточна для существенного влияния на военную ситуацию. Все требования Москвы для прекращения войны в основном сводятся к капитуляции Украины.

13:19 Министерство обороны России: Прорыв на востоке Украины – Два села взяты Российские войска захватили два села на востоке Украины, согласно заявлению Министерства обороны России. Государственные российские новостные агентства цитируют министерство, заявляя, что Птыче и Вуглегирск теперь находятся под контролем России. Независимое подтверждение таких сообщений о конфликте невозможно. Российские войска уже некоторое время продвигаются на восточном фронте, регулярно объявляя о территориальных достижениях.

12:48 Украина сообщает: Российские войска атакуют конвой с зерном Российские войска атаковали конвой грузовиков, перевозящих зерно, во время своего нападения на Сумы, согласно сообщениям Украины. Грузовики были на своем пути между Сумами и Харьковом, когда они были атакованы ракетами, сообщает местная прокуратура. Один 23-летний водитель погиб, а один грузовик загорелся, и 20 других получили повреждения. Сначала украинские ВВС заявили об ударе по логистике сельскохозяйственного сектора.

12:15 Губернатор Тверской области: Поставки электроэнергии и газа не нарушены после украинской атаки Несмотря на украинскую атаку с использованием беспилотников, поставки электроэнергии и газа в российский регион Тверской области остаются неизменными, заявил губернатор Игорь Руденя. Цели в области, расположенной северо-западнее Москвы, были поражены украинскими силами.

11:50 Туризм войны в Украине набирает популярность В Украине ракеты могут ударить в любое время суток, в любом месте. Тем не менее, Дмитро Никитеров организует экскурсии по бывшим полям сражений в Украине. Ранее он работал юристом. Теперь он организует "туры войны" в Киеве и Киевской области, включая Бучу и Ирпинь. Для Никитерова это не просто коммерческий проект, а способ привлечь международное внимание к войне. Участники движимы духом приключений, желая увидеть жестокие реалии войны и понять, что происходит там, объясняет Никитеров.

11:22 Зеленский: Россия запустила более 1000 атак в Украине за неделю Украинцам оправданно отвечать на российскую агрессию всеми необходимыми мерами для ее прекращения, заявил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter. За последнюю неделю Россия запустила более 160 ракет, около 780 управляемых бомб и около 400 беспилотников различных типов в Украине.

10:28 Высшее военное командование Украины: Ситуация на восточном фронте сложная Ситуация на восточном фронте сложная, заявил главнокомандующий украинскими вооруженными силами Алексей Сырский. "Ситуация сложная в главном направлении атаки врага. Но принимаются быстрые и решительные решения на всех уровнях", - заявил он в Telegram. Он провел несколько дней этой недели на восточном фронте возле города Покровск. Битвы там "особенно напряженные". Он не уточнил точное местонахождение российского наступления, но он и президент Владимир Зеленский указали на то, что российские силы целенаправленно атаковали стратегически важный город Покровск в Донецкой области.

09:59 ИСВ: Восточный фронт России страдает от нехватки людей и средств "Сообщения свидетельствуют о том, что российские войска не могут полностью сражаться в Украине из-за нехватки людей и техники", - написало Институт изучения войны (ИСВ) в своем последнем отчете. Это происходит из-за неэффективной военной стратегии России, согласно ИСВ, которое цитирует отчет солдата-призывника и военного блогера. В августе блогер опубликовал в Telegram, что правительство России не создало эффективной системы призыва, чтобы заменить потерянные рабочие силы или пополнить резервы.

09:21 Украина сообщает ежедневные потери российских войск Генеральный штаб Украины объявил новые данные о потерях российских войск в Украине. Согласно данным, Россия потеряла около 616 300 солдат в Украине с 24 февраля 2022 года, в среднем теряя 1340 в день. Отчет из Киева также сообщает о разрушении 10 танков, 22 артиллерийских системы и 36 беспилотников. С начала широкомасштабного вторжения Россия якобы потеряла в общей сложности 8592 танка, 17636 артиллерийских систем, 368 самолетов, 328 вертолетов, 14507 беспилотников, 28 кораблей и одну подводную лодку. Западные оценки предполагают более низкие потери, но они также, скорее всего, являются заниженными.

09:00 Россия: нейтрализовано 158 украинских дронов Министерство обороны России сообщает, что российская противовоздушная оборона сбила и уничтожила в общей сложности 158 украинских дронов. Украинские силы атаковали электростанции и нефтеперерабатывающие заводы, в основном затрагивая Москву и Тверь, граничащую с ней на севере.

08:32 Глубокое государство: русские набирают обороты в Донецкой области Аналитики канала DeepState, близкого к украинской армии, сообщают, что российские силы продолжают продвигаться в восточной украинской области Донецк. Россиян якобы удалось захватить Парсковичи в Донецкой области и затем захватить еще три поселения: Костянтыновка, Гродовка и Галицыновка.

08:01 Мэр Москвы: пожар на нефтеперерабатывающем заводе после атаки На нефтеперерабатывающем заводе в Москве произошел пожар, как сообщил мэр Сергея Собянина. Это произошло после украинской атаки дронами. Подробности пока не известны.

07:28 Призрачные деревни: украинская приграничная область пустеет В последние годы война захватила почти каждую часть приграничной зоны между Россией и Украиной. Хотя украинская армия может успешно продвигаться всего за несколько километров от российской границы, на украинской стороне почти не осталось населенных деревень.

07:03 Россия: "Массовые" атаки дронов отражены, согласно Москве Россия якобы отразила "массовые" атаки дронов на западной части России и нападение на столицу, Москву, согласно своим заявлениям. Губернатор пограничной области Брянск, Александр Богомаз, объявил в Telegram, что более 26 дронов (см. пункт 03:45) были "обнаружены и уничтожены" российскими силами.

05:40 Взрывы возле российской электростанции в Твери Сообщения из нескольких российских Telegram-каналов свидетельствуют о громких взрывах возле электростанции Конаково в Тверской области северо-западнее Москвы. Электростанция является одним из крупнейших поставщиков электроэнергии в центральной России. Ранее губернатор региона сообщил о разрушении пяти дронов, запущенных с Украины. Погибших нет. На месте работают службы экстренной помощи.

04:54 Зимак: Германия должна уделять больше внимания Польше Политик ХДС Пауль Зимак призывает немецкое правительство уделять больше внимания укреплению отношений с Польшей. "Сильная Германия сегодня не пугает поляков - слабая да", - сказал председатель немецко-польской парламентской группы веб-сайту web.de. Польша считает, что Германия недостаточно слушает в области обороны. "Германия допускала ошибки в прошлом и согласилась на более сильную поддержку Украины только под давлением соседних стран", - сказал Зимак.

03:45 Россия: сбито больше дронов Российская противовоздушная оборона якобы перехватила как минимум пять дронов над Москвой, согласно российским властям. Двадцать шесть дронов были уничтожены над пограничной областью Брянск в южной России, более десяти над областью Воронеж и несколько других регионов, в том числе Курск, Липецк, Рязань и Тула, сообщили об этом в Telegram. Preliminary information suggests there were no damages or injuries.

01:39 Нидерланды планируют отправить 28 бронетранспортеров в Украину Правительство Нидерландов направит 28 амфибийных бронетранспортеров типа Viking Bandvagn S10 в Украину, как подтвердил министр обороны Рувен Брекельманс на платформе X. Брекельманс упомянул, что голландский морской корпус ранее обучали украинских солдат управлять этими машинами. Viking Bandvagan S10, оснащенный резиновыми гусеницами, весит около 11 тонн и может передвигаться по разным поверхностям, в том числе по воде. "Украина срочно нуждается в нашей помощи в борьбе с российской агрессией. Наша поддержка Украины по-прежнему направлена на сдерживание российской агрессии", - написал министр. Он не уточнил дату поставки.

00:35 Покинувший пост американский генерал описывает политику Байдена в отношении Украины как "среднюю" Бывший американский генерал Бен Ходжес критикует международную политику, препятствующую Украине в нападении на Россию. Ходжес сказал на форуме Globsec в Праге, как сообщает "Киевский независимый", что Запад не устанавливает "определенной цели". Киев недавно потребовал отмены запрета на нападение на российский регион Курск. Хотя Белый дом не изменил свою позицию, некоторые американские политики поддерживают требования Киева. "Эта посредственная политика, косвенно лучше защищает российские аэропорты, чем украинских граждан, является результатом отсутствия определенной цели", - сказал Ходжес. По словам ушедшего в отставку американского командира, администрация Байдена "неудачно справляется с основной задачей - нашими целями".

23:25 Зеленский призывает дать разрешение на удары по России Президент Украины Владимир Зеленский призывает своих союзников дать согласие на запуск атак против России. "Уничтожение украинского неба российскими ракетами - это важная мера, чтобы заставить Россию искать мир и справедливое перемирие", - сказал Зеленский в своем вечернем обращении. "Нам нужна возможность полностью защитить Украину и украинцев, в том числе разрешение на дальние возможности и дальнобойные ракеты". Он не раскрыл подробности, отметив, что представители Украины поделились всей необходимой информацией с партнерами Украины. Министр обороны Украины Рустем Умеров сказал американскому телеканалу CNN, что российские аэропорты, бомбардирующие украинские города, находятся в пределах досягаемости дальнобойного оружия.

22:15 Эстония и Латвия отмечают 30-летие вывода российских войск Эстония и Латвия отметили 30-летие вывода российских войск из двух балтийских государств памятными мероприятиями. Почти через 50 лет после оккупации Советской Красной Армией, российские войска покинули нынешних членов ЕС и НАТО, Эстонию и Латвию, в ночь на 31 августа 1994 года. В Таллине и Риге президенты Алар Карис (Эстония) и Эдгарс Ринкевичс (Латвия) подчеркнули символическое, политическое и юридическое значение этих событий тридцатилетней давности. Вывод войск был необходим для установления подлинной независимости и пути к членству в ЕС и НАТО в 2004 году. Два лидера отметили на встречах с участниками переговоров по выводу войск с Россией, что без этого шага настоящая независимость и членство в ЕС и НАТО были бы невозможны. Сегодня балтийские страны являются активными сторонниками Украины, борющимися против российской агрессии. По мере развития конфликта в регионе растут опасения стать следующей целью армии Кремля.

21:03 Украинский чемпион мира по каратэ убит на фронте Роман Головатюк, 28-летний чемпион мира по каратэ, погиб на украинском фронте. Об этом подтвердил Комитет Верховной Рады по делам молодежи и спорта. Родившийся в городе Каменец-Подольский на западе Украины, Головатюк обрел национальную и международную известность в 22 года, завоевав медаль на Всемирных играх 2017 года в Польше. Он продолжил свою блестящую карьеру, став мастером спорта по каратэ WAKO, финалистом Всемирных игр, чемпионом мира и многократным победителем мировых и европейских кубков, а также нескольких украинских титулов. После российской оккупации в феврале 2022 года он добровольно записался в армию.

Европейский Союз пересматривает свои энергетические политики в связи с продолжающимся конфликтом на Украине и зависимостью стран ЕС от импорта российского газа.

Европейский Союз подвергся критике за импорт большего количества газа из России, чем США, впервые за два года, несмотря на российскую оккупацию Украины.

