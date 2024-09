Около 18:22 украинский военный лидер заявил, что около 37 000 российских солдат потерпели потери в августе.

Потери российской армии в Украине в августе достигли почти 36 810 человек, согласно заявлению командующего украинскими сухопутными войсками

Потери, понесенные российской армией в Украине в августе, составили примерно 36 810 soldiers, как заявил командующий украинскими сухопутными войсками Олекса́ндр Па́влюк, как сообщает Ukrinform. По его словам, украинские войска также причинили значительный ущерб вооружению и военной технике противника в прошлом месяце, в результате чего российская армия потеряла 193 танка, 557 бронетранспортеров, 1517 артиллерийских систем, 44 реактивных системы залпового огня, 33 системы ПВО, более 2000 автомобилей и 278 специальных подразделений. Однако эти цифры не были независимо подтверждены. Кремль по-прежнему хранит молчание в отношении своих собственных потерь в Украине.

Российские сухопутные войска ускоряют наступление на оспариваемый город Покровск на востоке Украины

Согласно сводке ситуации, составленной экспертами британской разведки, российские сухопутные войска набирают обороты в продвижении к Покровску, сильно оспариваемому городу на востоке Украины. Сводка предполагает, что российские войска находятся в пределах десяти километров от границы города. Эксперты ожидают, что темп замедлится, когда войска достигнут пригородов города. Покровск служит важным логистическим центром для украинских сил, и его захват, скорее всего, продлит существующие маршруты поставок и осложнит ситуацию для украинских сил. Министерство обороны Великобритании releasing daily updates on the war based on intelligence information since the beginning of the Russian invasion of Ukraine.

Три человека погибли и девять ранены в результате ракетного удара в Курachóве

Российская армия обстреляла город Курachóве в Донецкой области из реактивных систем залпового огня, как заявил глава военной администрации Донецкой области Вади́м Фила́щенко. В результате, по меньшей мере, трое погибли и девять других ранены. Атаки не были независимо подтверждены.

Российские войска сообщают о дальнейшем продвижении в Донецкой области на востоке Украины

Российские войска сообщают о прогрессе в Донецкой области на востоке Украины, как объявило Министерство обороны России. Они сообщили о захвате села Вы́йма в северной части Донбасса, недалеко от украинского контролируемого города Си́верск. Однако Генеральный штаб Украины сообщил о девяти российских атаках в этом секторе в течение последних 24 часов, все из которых были неудачными. Ситуация еще не была независимо подтверждена.

Заместитель министра иностранных дел России предлагает пересмотреть ядерную доктрину в ответ на «агрессию Запада»

Россия якобы продвигается в пересмотре своей ядерной доктрины, как заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Работа в настоящее время ведется в ответ на «эскалационный курс наших западных противников» в связи с конфликтом в Украине, заявил он. Это решение является частью усилий России по защите своих интересов в свете действий Запада, которые Кремль считает слишком далеко идущими.

41 человек ранен в результате авиаудара по Харькову, в том числе пять детей

Количество раненых в результате российского авиаудара по Харькову возросло до 41, в том числе пять детей, как сообщает украинское информационное агентство Ukrinform со ссылкой на региональных военных лидеров. Атака привела к примерно десяти взрывам, повредившим несколько гражданских зданий, в том числе торговый центр.

Президент Зеленский призывает Запад дать разрешение на удары по территории России за ее пределами

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад дать разрешение на удары по российским целям за пределами страны после недавних российских авиаударов по украинским городам. Зеленский подчеркнул необходимость западной поддержки для полной защиты и защиты украинских городов, в том числе решений о дальнобойных ударах по российским ракетным пусковым установкам, разрушении российской военной логистики и совместных запусках ракет и дронов. По словам Зеленского, Россия запустила 160 ракет, 780 управляемых или авиационных бомб и 400 боевых дронов против Украины в течение последней недели.

Украинские ВВС успешно сбили восемь из одиннадцати Shahed-дронов

Украинские ВВС якобы сбили восемь из одиннадцати Shahed-дронов, запущенных российскими войсками. Атака включала использование баллистической ракеты типа «Искандер-М» из Курской области и 11 Shahed-131/136 дронов из мыса Чуда в Крыму, целями которых были украинские территории в Николаеве и Сумской области. Основные цели атаки все еще расследуются.

14:29 EU страны покупают больше газа у России, чем у США впервые за почти два года

Впервые за почти два года страны ЕС купили больше газа у России, чем у США за квартал. Данные от Bruegel показывают, что страны ЕС купили около 12,7 миллиарда кубометров газа у России и 12,3 миллиарда у США между апреля и июня. Хотя импорт из России slightly decreased по сравнению с первым кварталом 2024 года, импорт из США снизился более значительно. Газета Welt сообщает об этих статистических данных. Норвегия остается ведущим поставщиком газа в ЕС, поставляя 23,9 кубометров во втором квартале. Перед вторжением в Украину в начале 2022 года Россия занимала это положение, но многие страны ЕС сократили импорт из этой страны после invasions. Согласно статистическим данным Германии, Германия больше не импортирует газ из России. Россия заняла второе место в списке поставщиков, всего немного опережая США. Точные destinations импортированного газа не указаны в данных.

14:10 TASS: Пожар на московской нефтеперерабатывающем заводе потушенПожар, вспыхнувший на московской нефтеперерабатывающем заводе после украинской атаки беспилотников (см. сообщение в 08:01), потушен, сообщает государственное информационное агентство ТАСС со ссылкой на источники. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что несколько фрагментов беспилотников попали на территорию предприятия, вызвав пожар в "отдельной технической комнате". Украинская армия использует беспилотники для атак на электростанции в России, согласно российским сообщениям.

13:36 Москва считает США участником войныСША участвуют в конфликте через поставки оружия Украине, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на российском телевидении. Отношения между Москвой и Вашингтоном находятся на самом низком уровне за десятилетия, добавил он. Официально Песков придерживается позиции, что Россия не имеет предпочтений в президентской гонке в США между Трампом и демократом Камалой Харрис. Украина получает военную помощь от различных западных стран, но этого недостаточно, чтобы существенно повлиять на военную ситуацию. Все требования Москвы для прекращения войны в основном сводятся к капитуляции Украины.

13:19 Россия: Прогресс на восточном фронте – два города захваченыРоссийские войска захватили два города на востоке Украины, сообщает Министерство обороны России. Пыть-Ях и Вугледар теперь находятся под контролем России, сообщают государственные российские информационные агентства со ссылкой на министерство. Такие заявления о ходе боевых действий нельзя независимо проверить. Российские войска уже некоторое время продвигаются на восточном фронте, сообщая о регулярных территориальных приобретениях.

12:48 Украина: Российские войска атаковали конвой с зерномРоссийские войска атаковали конвой грузовиков, перевозящих зерно, во время атаки на Сумы (см. сообщение в 11:04), сообщают украинские власти. Грузовики направлялись из Сумы в Харьков, когда были поражены ракетами, заявил местный прокурор. Один 23-летний водитель грузовика погиб. Один грузовик загорелся, и 20 других были повреждены. Украинские ВВС изначально предположили удар по логистике сельскохозяйственного сектора.

12:15 Губернатор Твери: поставки электроэнергии и газа не изменились после атакиНесмотря на украинскую атаку беспилотников, поставки электроэнергии и газа в Тверской области остаются неизменными, заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Цели в области, расположенной северо-западнее Москвы, были поражены украинскими силами.

11:50 Приключение и риск: растет туристический спрос на войну в УкраинеВ Украине ракеты могут ударить в любое время суток, в любом месте. Тем не менее, Дмитро Никитеров предлагает экскурсии по бывшим зонам боевых действий в Украине. Ранее он работал юристом. Теперь он организует "Туры войны" в Киеве и Киевской области, включая Бучу и Ирпинь. Однако Никитеров видит свою работу не только как коммерческое предприятие, а как способ "привлечь внимание мира к войне", как он рассказал автору ntv.de Томасу Шмоллу в интервью. Участников движут чувствами приключения, желанием увидеть жестокую реальность войны и понять, что происходит, объясняет Никитеров.

11:22 Зеленский: Россия запустила 780 управляемых бомб в Украине за неделюУкраинцам полностью оправдано отвечать на российскую террористическую деятельность всеми необходимыми средствами, чтобы положить ей конец, написал президент Украины Владимир Зеленский в Twitter. За последнюю неделю Россия запустила более 160 ракет, примерно 780 управляемых бомб и около 400 беспилотников различных типов в Украине.

11:04 Украина: один погибший и четыре раненых в результате атаки на СумыАртиллерийский огонь России в Сумахской области северо-восточной Украины унес жизнь одного гражданского и ранил четырех других, сообщают украинские власти. "Россияне провели 18 атак на приграничные районы и поселения в Сумахской области ночью и утром, что привело к 47 взрывам", - сообщили местные власти в Telegram. Сумы граничат с российской Курской областью, где 6 августа thousands of Ukrainian soldiers entered.

10:28 Военный командир Украины: восточный фронт сложныйВоенный командир Украины Алексей Сырский описывает ситуацию на восточном фронте как сложную. Он упомянул, что ситуация сложная в главной атакующей зоне врага. Тем не менее, быстрые решения принимаются на всех уровнях без задержек, сообщает Сырский в Telegram. На этой неделе он провел время на восточном фронте возле Покровска, где бои особенно интенсивные. Точное местонахождение российского наступления не было раскрыто, но как Сырский, так и президент Украины Владимир Зеленский подтвердили, что российские силы атаковали стратегически важный город Покровск в Донецкой области.

09:59 ISW: российские войска испытывают нехватку личного состава и техники в УкраинеПо данным Института изучения войны (ISW), российские войска не могут полностью сражаться в Украине из-за нехватки личного состава и техники. ISW связывает эту проблему с неэффективной военной стратегией Кремля, ссылаясь на сообщение мобилизованного российского солдата и военного блогера, который заявил на Telegram в августе, что российское правительство не смогло создать эффективную систему для замены потерь и наращивания резервов.

09:21 Украина опубликовала новые данные о потерях российских войскГенеральный штаб Украины опубликовал новые данные о потерях российских войск. С 24 февраля 2022 года Россия якобы потеряла около 616 300 soldiers в Украине, с ежедневными потерями в 1340 человек. Согласно киевскому отчету, уничтожены 10 танков, 22 артиллерийских системы и 36 дронов. С начала широкомасштабного наступления Россия, якобы, потеряла в общей сложности 8592 танка, 17636 артиллерийских систем, 368 самолетов, 328 вертолетов, 14507 дронов, 28 кораблей и одну подводную лодку. Западные оценки указывают на более низкие потери, но они, скорее всего, являются минимальными значениями.

09:00 Россия: перехвачено 158 украинских дроновМинистерство обороны России в Москве сообщило о перехвате и уничтожении 158 украинских дронов. Украинские войска запустили широкомасштабную атаку дронов на электростанции и нефтеперерабатывающие заводы, в основном затрагивая Москву и Тверь, граничащую с ней на севере.

08:32 DeepState: российские успехи в восточной части Донецкой областиАналитики канала DeepState, близкого к украинской армии, сообщают о продвижении российских сил в восточной части украинской области Донецк. Россия захватила Парсковичи в Донецке и продвинулась в три поселения: Костянтыновка, Гродовка и Галыцыновка.

08:01 Мэр Москвы: пожар на нефтеперерабатывающем заводе после атакиНа нефтеперерабатывающем заводе в Москве вспыхнул пожар, как сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин после украинской атаки дронов. Подробности пока неизвестны.

07:28 Опустевшая пограничная область УкраиныВ почти каждом уголке российско-украинской пограничной области конфликт оставил свой след в последние годы. Несмотря на то, что украинская армия смогла вернуть территории за пределами российской границы, на украинской стороне осталось очень мало населенных деревень.

07:03 Россия: отражены "широкомасштабные" атаки дроновРоссийские власти заявили, что отразили "широкомасштабные" атаки дронов на западную Россию и Москву, согласно своим отчетам. Губернатор Брянской области, граничащей с Украиной, Александр Богомаз заявил, что 26 дронов (см. запись 03:45) были "отслежены и уничтожены" российскими силами в Telegram.

06:23 Россия: атака дронов на электростанцию в Московской областиЭлектростанция в Каширском районе Московской области была атакована украинскими дронами, как сообщил глава района Михаил Швылёв в Telegram. nobody was hurt, and nothing was destroyed. No fire was reported. Ранее сообщалось об атаках на электростанцию в Конаково в Тверской области северо-западнее Москвы.

05:40 Взрывы рядом с российской электростанцией в КонаковоСообщения из различных российских Telegram-каналов свидетельствуют о громких взрывах рядом с электростанцией в Конаково в Тверской области северо-западнее Москвы. Электростанция является одним из крупнейших производителей электроэнергии в центральной России. Губернатор региона подтвердил, что ранее были уничтожены пять дронов, запущенных из Украины, без сообщений о травмах или пожарах. На месте работали службы экстренной помощи.

04:54 Зияник: правительство ФРГ должно больше слушать ПольшуПолитик ХДС Пауль Зияник призвал правительство Германии проявить больше активности для укрепления отношений с Польшей. По его мнению, "слабая Германия" сегодня вызывает страх и беспокойство у поляков, а не сильная. Польша чувствует себя обделенной Германией в области обороны, заявил он. Правительство Германии усилило поддержку Украины только под давлением соседних стран, отметил Зияник.

03:45 Россия: перехвачены и уничтожены дроныПо данным российских властей, их противовоздушная оборона успешно перехватила и уничтожила не менее 5 дронов над Москвой. В пограничном районе Брянска, юго-западной России, были уничтожены 26 дронов. Более 10 дронов были сбиты в Воронежской области, и дроны были сбиты в Курской, Липецкой, Рязанской и Тульской областях. Новости были опубликованы в Telegram губернаторами пострадавших регионов. Не было сообщено о каких-либо повреждениях или травмах.

02:39 Россия: неудачная атака дронов на МосквуРоссийская противовоздушная оборона уничтожила дрон, приближающийся к Москве, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram. Preliminary findings suggest there were no injuries or damages from the drone attack.

01:39 Нидерланды отправят в Киев 28 бронированных амфибийНидерланды отправят в Украину 28 бронированных амфибий типа Viking Bandvagn S10, объявил министр обороны Рувен Брекельманс на платформе X. По словам Брекельманса, голландский морской корпус обучал украинских солдат управлять этими машинами. Viking Bandvagn S10 весит около 11 тонн и может передвигаться по любой местности, в том числе по воде. "Украина срочно нуждается в нашей помощи в борьбе против российского агрессора. Наша помощь Украине продолжает сдерживать Россию", - написал министр, не уточняя дату поставки.

00:35 Американский генерал критикует политику Байдена в отношении УкраиныЭкс-генерал США Бен Ходжес раскритиковал политику Запада, запрещающую Украине нападать на Россию. На форуме Глобсек в Праге Ходжес заявил, что Запад не имеет "чёткой цели". Киев недавнее время усилил требования снять запрет, вторгаясь в российский регион Курск. Однако Белый дом придерживается своей позиции, несмотря на поддержку некоторых американских политиков просьб Киева. "Эта вредная политика, которая лучше укрепляет российские аэродромы, чем украинских граждан, является результатом отсутствия чёткой цели", - заявил Ходжес. По словам бывшего командующего США, администрация Байдена "не справляется" со своей основной задачей - установлением целей.

23:25 Зеленский требует разрешения на удары по РоссииПрезидент Украины Владимир Зеленский давит на своих союзников, чтобы они разрешили удары по России. "Очистить украинское небо от российских крылатых ракет необходимо, чтобы заставить Россию прекратить войну и добиться справедливого мира", - сказал он в своем вечернем обращении. "Нам нужны полномочия для полной защиты Украины и украинцев. Нам нужны как разрешение на дальнобойные возможности, так и дальнобойные ракеты и ракеты". Не вдаваясь в подробности, он упомянул, что его посланники передали соответствующие детали партнерам Украины. Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил американской сети CNN, что украинские города, атакованные с российских аэродромов, находятся в досягаемости дальнобойного оружия.

22:15 Эстония и Латвия отмечают годовщину вывода российских войскЭстония и Латвия отметили 30-ю годовщину вывода российских войск из двух балтийских государств памятными мероприятиями. Более 50 лет после оккупации Советской Красной Армией последние российские войска покинули нынешние члены ЕС и НАТО вечером 31 августа 1994 года. Президенты Алар Каррис (Эстония) и Эдгарс Ринкевичс (Латвия) отметили символическое, политическое и правовое значение событий тридцатилетней давности в Таллине и Риге. Они встретились с теми, кто участвовал в переговорах по выводу войск в то время, подчеркнув, что без вывода войск настоящая независимость или путь к членству в ЕС и НАТО в 2004 году не был бы возможен. Сегодня балтийские государства являются одними из самых сильных союзников Украины в её оборонительной борьбе против России. Озабоченность тем, что они могут стать следующей целью армии Кремля, растёт по мере продолжения конфликта.

21:03 Украинский чемпион мира по кикбоксингу погиб на фронтеРоман Холоватиук, 28-летний чемпион мира по кикбоксингу, якобы погиб на фронте в Украине. Комитет по делам молодёжи и спорта Верховной Рады Украины подтвердил это. Холоватиук родом из Кам'янца-Подільського на западе Украины, стал известен на национальном и международном уровне в 22 года, когда выиграл медаль на Всемирных играх в Польше в 2017 году. После этого он продолжил свою победную карьеру, став мастером спорта по кикбоксингу WAKO, финалистом Всемирных игр, чемпионом мира, многократным победителем Кубка мира и Европы, и многократным чемпионом Украины. После российской оккупации в феврале 2022 года он добровольно присоединился к армии.

