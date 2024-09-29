Около 11:50, Зеленский рассказывает ужасный инцидент с резней в Бэбин-Джаре

Сегодня в 8:30 утра президент Украины Владимир Зеленский почтит трагедию Бабий Яр, произошедшую 83 года назад. Эта трагедия произошла в киевском овраге, где были убиты около 33 000 евреев немецкой вермахтом. Зеленский, имеющий еврейское происхождение, объясняет на X, что Бабий Яр является леденящим душу напоминанием об ужасных деяниях, совершенных когда мир выбирает закрывать глаза, молчать или оставаться безразличным вместо того, чтобы противостоять злу. Он предлагает, что Бабий Яр служит ярким свидетельством ужасов, которые правительства могут причинить, когда лидеры прибегают к запугиванию и насилию. Комментарии Зеленского, похоже, намекают на кремлевского лидера Владимира Путина.

В 11:16 утра число погибших в результате нападения на больницу в Сумах накануне возросло до десяти. Больницу дважды атаковали российские силы в субботу, а вторая бомбардировка произошла, когда спасательные команды извлекали погибших и раненых, а также эвакуировали пациентов. Российские силы обстреляли границу 31 раз за ночь и утром.

В 10:42 утра сообщается об взрывах возле российских военных баз, о которых сообщают российские СМИ и военные блогеры. Взрывы произошли возле базы Балтийск в Краснодарском крае, откуда Россия запускает камикадзе-дроны против Украины, согласно новостному агентству Астра. В Кочубеевском районе Ставропольского края был поражен крупный склад боеприпасов, что привело к взрывам, большому пожару и детонациям. Украинская сторона заявляет, что на складе в Кочубеевском были хранились баллистические ракеты из Ирана и их пусковые установки.

С вечера предыдущего дня Генеральный штаб Украины сообщает о 165 столкновениях, более четверти из которых произошли в ожесточенно оспариваемом городе Покровск в Донбассе. Российские войска провели 73 авиационных удара по позициям и населенным пунктам, используя 124 управляемые авиационные бомбы и запустив семь ракет. Они также провели более 4700 атак, в том числе 179 ударов из реактивных систем залпового огня и более 1700 ударов камикадзе-дронов. Украинские силы провели шесть ударов по скоплениям вражеского персонала, вооружения и военной техники.

В 9:17 утра в результате удара беспилотника по гражданскому автомобилю в Харькове был убит высокопоставленный судья. Об этом сообщила региональная прокуратура, добавив, что судья Леонид Лобойко в момент удара оказывал помощь жителям села. В результате инцидента трое женщин получили ранения. Это расследуется как военное преступление и убийство украинской стороной.

В 8:55 утра украинские власти сообщают о значительных повреждениях гражданских зданий в Запорожье в результате российских авиационных ударов. Как минимум семь человек получили ранения, сообщает Иван Федоров, глава региональной администрации, в Telegram. Предполагается, что под завалами могут оставаться люди. Сообщается о более чем десяти авиационных ударах, в результате которых вспыхнули многочисленные пожары.

Россия заявила, что сбила 125 украинских дронов за ночь, но не сообщается о жертвах в нескольких регионах. Министерство обороны сообщает, что 67 дронов были уничтожены над Волгоградской областью, 17 над Белгородской и 18 над Ростовской.

Генеральный штаб Украины сообщает о 1170 потерях российской стороны за последние 24 часа, увеличивая общее число раненых и убитых российских солдат до примерно 652 000. Украинцы также заявляют, что уничтожили девять российских танков, 62 артиллерийские системы и 38 бронетранспортеров. Также сообщается о сбитых 93 дронах и одной системе ПВО.

Наконец, военные блогеры на платформе X сообщают, что украинские ударные дроны атаковали российский арсенал в Кочубеевском районе ночью. Местные источники сообщают о пожарах возле крупного российского склада боеприпасов в Волгоградской области, и система NASA Fire Information System также сообщает о пожарах на северном фланге склада. Кремль и Генеральный штаб Украины пока не комментируют этот вопрос.

06:54 Клингебей призывает к постоянной поддержке Украины Лидер социал-демократов Ларс Клингебей ожидает, что предстоящий саммит с президентом США Джо Байденом в Рамштайне укрепит союзнические отношения Украины, противостоящей российской агрессии. Клингебей подчеркивает необходимость дальнейшей активной поддержки со стороны всех сторон, в том числе США после ноябрьских выборов, пока это не будет больше нужно. Он также предлагает изучить более широкие перспективы будущих мирных конференций, чтобы облегчить мирный взгляд с точки зрения Украины. Байден планирует совершить свой первый президентский визит в Германию 10 октября, во время которого состоится конференция 50 стран, поддерживающих Украину, на базе ВВС США Рамштайн 12 октября. Предполагается, что президент Украины Владимир Зеленский также примет участие.

05:42 Секретарь Зеленского по поводу одобрения оружия: сначала русские По словам секретаря президента Украины Сергея Никифорова, нет окончательного решения о развертывании западного оружия на российской территории. Никифоров сообщает в украинской новостной программе 24/7, что "нет окончательного, ясного решения". Зеленский якобы провел переговоры с различными странами, в том числе Италией, Францией, Великобританией и США, по этому вопросу. Никифоров добавляет, что хотя не будет открытого подтверждения, первыми об этом узнают русские. После того, как они узнают, последует официальное объявление.

04:45 Швейцария поддерживает мирный план Китая, Украина разочарована Министерство иностранных дел Швейцарии выразило поддержку мирному плану Китая для прекращения конфликта на Украине. Позиция Швейцарии по этому стратегическому вопросу имеет значение. Однако в Киеве позиция Швейцарии воспринимается как разочаровывающая. Украина планирует провести свой второй мирный саммит в ноябре. В июне состоялась встреча, в которой приняли участие 48 стран, за исключением России и Китая, в Швейцарии.

03:29 Литва отправляет гуманитарную помощь на Украину Литва планирует доставить на Украину гуманитарный пакет помощи, в который войдет боеприпасы, компьютеры и логистические ресурсы. Пакет помощи должен прибыть на Украину на этой неделе, как объявило правительство Литвы. С января Литва поставляла боеприпасы (155-мм), бронетехнику (M577, M113), системы противодронов, противотанковое оружие, системы дистанционного управления и прочее оборудование на Украину.

02:29 Трагический инцидент в Харьковской области: число жертв возросло до трех В результате российских авиаударов по Слатине в Харьковской области погибли три человека и ранено шесть, сообщили местные власти. Атака повредила гражданскую инфраструктуру и поразила образовательные и коммерческие учреждения, когда граждане находились вне помещений, заявил губернатор Харьковской области Олег Синегубов.

01:29 КНДР обвиняет США в "игре с огнем" из-за помощи Украине КНДР, находящаяся под пристальным вниманием из-за подозрений в торговле оружием с Россией, осуждает военную помощь США Украине в размере 8 миллиардов долларов как катастрофическую ошибку и провокацию против своего ядерного союзника, России. Президент США Джо Байден объявил об этой новой помощи во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Помощь направлена на поддержку Украины в обороне и включает в себя дальнобойное оружие для усиления ее способности наносить удары по России на безопасном расстоянии.

00:25 Число жертв в результате обстрела Сумской больницы достигло десяти Количество жертв российского нападения на больницу в Сумах достигло десяти, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Кlympenko. Изначально в результате первого удара по больнице погиб один человек. Позже больницу бомбили во время эвакуации. Президент Украины Владимир Зеленский обвиняет Россию в ведении "войны против больниц".

22:54 Команда Зеленского: США проявляют живой интерес к "плану победы" Украины По словам спикера президента Украины Сергея Никифорова, правительство США проявляет исключительный интерес к так называемому "плану победы" президента Украины Владимира Зеленского. По словам Никифорова, это противоречит распространенным в СМИ сообщениям о скептицизме Вашингтона. Никифоров утверждает, что план был "положительно воспринят". Он также заявляет, что президент США Джо Байден пообещал объявить о решениях и ответах по плану на собрании контактной группы Рамштайн в Германии 12 октября.

22:25 Зеленский предсказывает поддержку Трампа в случае переизбрания Президент Украины Владимир Зеленский предсказывает поддержку Дональда Трампа, если он выиграет выборы в ноябре. Зеленский поделился этим после встречи с американским республиканцем и выступления на канале Fox News. "Я не могу предсказать, что произойдет после выборов и кто станет президентом", - признает Зеленский. "Однако я получил прямую информацию от Дональда Трампа о том, что если он победит, он будет на стороне Украины".

21:40 Лавров: Западу не следует стремиться "идти ва-банк" против ядерной сверхдержавы, такой как Россия Во время своего выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерег Запад от стремления "идти ва-банк" против ядерной державы, такой как Россия. Он назвал подобную попытку "авантюрой". Прошло всего семь дней с тех пор, как лидер Кремля Владимир Путин вновь предупредил о возможности использования ядерного оружия. По словам Путина, любое традиционное нападение на Россию, получающее ядерную поддержку от другой страны, будет воспринято как совместное нападение этих стран.

Вы можете просмотреть все предыдущие события здесь.

В свете этих продолжающихся конфликтов международное сообщество должно решительно осудить продолжающуюся атаку на Украину, в частности, бомбардировку больницы в Сумах, в результате которой погибли десять человек. Это бесчеловечное деяние подчеркивает необходимость прекращения Россией своей агрессии против гражданского населения Украины.

Кроме того, атака на Украину служит мрачным напоминанием о зверствах, совершенных во время расстрела в Бабьем Яру, подчеркивая важность стояния против зла и предотвращения повторения истории.

Читайте также: