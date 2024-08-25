Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиУкраинский конфликт

Около 10:44 командующий ВВС сообщил, что почти все российские беспилотные летательные аппараты "Шахед" были успешно перехвачены и уничтожены в течение ночи.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 6 минут

Около 10:44 командующий ВВС сообщил, что почти все российские беспилотные летательные аппараты "Шахед" были успешно перехвачены и уничтожены в течение ночи.

22:20 Украина: В Крамторске атакован отель - несколько журналистов ранены

В восточном украинском городе Крамторске несколько журналистов получили ранения в результате российской атаки на отель. Двоих удалось спасти, один все еще застрял под завалами. Сообщается, что все трое пострадавших - граждане Украины, США и Великобритании. Атака была подтверждена в пророссийских источниках, которые заявили, что город был обстрелян тяжелыми бомбами типа ФАБ-1500. Однако они также заявили, что были поражены машиностроительный завод и несколько военных целей.

09:54 Китай критикует США за ужесточение экспортных ограничений

Китай раскритиковал США за ужесточение экспортных ограничений в отношении многочисленных китайских экспортеров, заявив, что это нарушает мировой порядок торговли и препятствует нормальным коммерческим обменам, как заявил Министерство торговли в Пекине. В ответ на решение США добавить в список ограничений на экспорт 105 компаний - 42 китайских, 63 российских и 18 из других стран - из-за различных причин, таких как поставка электроники российской военной и производство дронов для России во время ее вторжения на Украину, Китай примет адекватные меры для защиты законных прав своих компаний.

09:29 ISW призывает Украину к неограниченному использованию дальнобойных ракет

Американский Институт изучения войны (ISW) призывает к полной авторизации ударов дальнобойным оружием по территории России Украиной. Несмотря на перемещение российских ВВС в более глубокие тыловые районы, многочисленные военные цели все еще находятся в досягаемости американских ракет ATACMS, которые в настоящее время находятся у Украины, но ограничены в атаках на российскую территорию Вашингтоном. По данным ISW, в радиусе действия ракет ATACMS находится не менее 250 военных и paramilitary целей в России. Однако в настоящее время разрешена только атака с помощью установок HIMARS и ракет GLMRS, что делает сложным целеуказание более чем 20 из 250 целей.

09:06 Украина сообщает о больших потерях среди российских войск

Официальные данные от Украины сообщают о значительных потерях со стороны России: якобы 1190 российских солдат были убиты или ранены за один день. Министерство обороны Украины сообщило, что всего с начала войны в феврале 2022 года было ликвидировано 607 680 российских солдат. Ежедневный отчет министерства о потерях врага показал, что противник потерял пять дополнительных танков (8547), что свидетельствует о непрерывной потере бронетанковой техники во время российского вторжения на Украину. Украина сообщает о захвате или уничтожении более 16 600 бронетанковых машин и около 14 000 дронов, которые были либо захвачены, либо нейтрализованы российской военной стороной во время вторжения. Несмотря на эти публично сообщаемые данные, Москва хранит молчание о своих потерях на Украине.

08:39 ВВС Украины перехватили большинство российских ракет и дронов

Украина сообщает, что против северной и восточной частей страны были запущены несколько ракет и дронов ночью. По данным ВВС, большинство ракет промахнулось по целям, и Россия использовала баллистические ракеты типа "Искандер-М", крылатые ракеты типа "Искандер-К" и шесть управляемых ракет. Однако точные цифры уничтоженных не приводятся. Одновременно восемь из девяти российских ударных дронов были сбиты во время инцидента.

08:08 Шесть человек ранены в результате российской атаки на Харьков

Число пострадавших в результате ракетной атаки России на Слободской район Харьковской области возросло до шести, как сообщает сообщение мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram, переданное украинским государственным новостным агентством.

07:32 Зеленский празднует производство украинских ракетных дронов Palianytsia

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил успешное развертывание украинских ракетных дронов Palianytsia в стране. Зеленский подчеркнул, что эти дроны и другие военные достижения важны для Украины в то время, когда некоторые из ее международных партнеров задерживают принятие решений. "Сегодня состоялось первое и успешное боевое развертывание нашего нового оружия", - заявил он. "fully new class of Ukrainian rocket drone, Palianytsia".

06:55 Командир Азова критикует обмен пленными

По данным Украины, во время вчерашнего соглашения об обмене пленными между Россией и Украиной не было освобождено ни одного солдата Азова. Командир полка "Азов" Денис Прокопенко выразил недовольство обменом пленными и выразил обеспокоенность тем, что ни один из бойцов Азова, которые находились в плену более двух лет, не был включен в обмен.

06:14 Губернатор: Пять человек погибли в результате украинской бомбардировки российского пограничного города Белгород

В результате ночной украинской бомбардировки российского пограничного города Белгород погибли пять гражданских лиц, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Двенадцать человек получили ранения, четверо из них в тяжелом состоянии. Среди пострадавших трое детей, двое из которых были госпитализированы. В последние недели российская территория подвергалась все более частым украинским атакам, а Украина начала наступление в регион Курск, прилегающий к Белгороду, в начале августа. Белгород неоднократно подвергался украинским авиационным и дроновым ударам в ответ на враждебные действия со стороны России.

05:47 Россия: гражданские погибли в результате артиллерийского обстрела В результате артиллерийского обстрела в городе Ракитное на юго-западе России погибли пять гражданских лиц, еще двенадцать получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков через сервис Telegram. Данная информация не была независимо подтверждена, и украинские власти хранят молчание.

04:26 Город Сумы сообщает о ракетных ударах и жертвах Город Сумы подвергся ракетным ударам, сообщает местная военная администрация. Зафиксировано два ракетных удара, в результате которых семь человек получили ранения, двое из них тяжелые. Городская администрация заявляет, что российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру Сумы в субботу вечером.

03:35 Харьков: ракетные атаки на два города Губернатор Харьковской области Олег Синегубов предупреждает, что российская армия запустила ракетные атаки на города Харьков и Чугуев. В настоящий момент один человек ранен, а в Харькове зафиксирован более крупный взрыв. Мэр Чугуева Игорь Терехов подтвердил крупный взрыв в Telegram, призывая к осторожности. Причина взрыва остается неясной.

03:06 Украинская ПВО предупреждает о боевых дронах В середине ночи сработала тревога на востоке и юге Украины. Украинские Воздушные силы предупреждают, в том числе, о группе боевых дронов Shahed, мигрирующих над Черным морем в направлении украинской области Николаев. Ожидаются интенсивные российские атаки в районе украинского Дня независимости, который праздновался в субботу. Пока волна масштабных атак не материализовалась.

01:32 Венгрия обвиняет Брюссель в препятствовании поставкам нефти Венгрия подозревает, что Еврокомиссия спланировала остановку поставок российской нефти. "Утверждение Еврокомиссии о том, что они не готовы помочь Венгрии и Словакии в обеспечении их энергобезопасности, свидетельствует о том, что приказ исходил из Брюсселя, приказав Киеву создавать проблемы с поставками энергии для Венгрии и Словакии", - заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Еврокомиссия пока не комментирует. В июне Украина добавила российскую нефтяную компанию Лукойл в список санкций и заблокировала трубопровод Дружба, проходящий через украинскую территорию, в результате чего страны, такие как Венгрия и Словакия, в основном были отрезаны от своего основного поставщика нефти.

22:12 Российские войска ранят четырех женщин в атаке на село в Купянске Российские войска атаковали село Новоосёновка в Купянском районе Харьковской области, ранив четырех женщин, сообщил Олег Синегубов, глава военной администрации Харьковской области. "Оккупационные войска атаковали село Новоосёновка в Купянском районе около полудня. В результате атаки загорелось частное здание", - сказал Синегубов. Раненые были доставлены в медицинское учреждение. Расследование ситуации после атаки продолжается.

21:03 Министр обороны Великобритании: "Украина последовательно противостоит более крупной военной мощи России" Джон Хили, министр обороны Великобритании, поздравляет Украину в гостевой статье на портале "Европейская правда" с Днем независимости. "Тридцать три года назад сегодня Украина объявила о своей независимости, клянясь добиваться более светлого и процветающего будущего в качестве суверенной демократии, освобожденной от контроля Советского Союза", - сказал Хили. Сегодня украинцы отмечают свой День независимости посреди войны. Борьба является existential для Украины, чтобы оставаться свободной и независимой нацией в свете brutalного, незаконного вторжения Путина. "Украина последовательно противостоит значительно более крупной военной силе и ресурсам России", - написал Хили. Они выдерживают это с замечательной стойкостью, как военное население, так и гражданское. Британцы должны твердо стоять на стороне своих украинских друзей столько, сколько это необходимо. В результате сегодня запускается кампания, призывающая людей по всей Великобритании и за ее пределами продемонстрировать свою поддержку Украины. "В социальных сетях мы просим вас 'Сделать шум для Украины' и поделиться соответствующими постами. Помимо военной и экономической помощи, мы протягиваем руку дружбы и солидарности Украине", - сказал Хили.

20:05 Зеленский назначает Сырского в звание генерала Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание генерала главнокомандующему украинских Вооруженных сил Александру Сырскому, согласно указу Зеленского. Ранее Сырский занимал должность colonel general. Повышение связано с успешным продвижением украинских войск в Курской области российской границы.

Вы можете просмотреть предыдущие события здесь.

Конфликт на Украине продолжает оставаться источником напряженности, с недавними сообщениями о российской атаке на отель в Краматорске, в результате которой несколько журналистов получили ранения, двое из которых были спасены, а другой все еще застрял под завалами. Эти жертвы - граждане Украины, США и Великобритании.

В свете продолжающегося конфликта между Украиной и Россией американское исследовательское учреждение (ISW) призывает к полной авторизации ударов дальнобойным оружием по территории России украинскими войсками. Они считают, что как минимум 250 военных и паравоенных целей в России находятся в радиусе действия американских ракет ATACMS, которыми в настоящее время располагает Украина, но ограничены в нападении на территорию России Вашингтоном.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Сотрудники Reuters пропали без вести после ракетного удара по месту жительства
Политика

Сотрудники Reuters пропали без вести после ракетного удара по месту жительства

Сотрудники Reuters пропали без вести после ракетного удара по месту жительства Вчера вечером российские войска якобы атаковали отель в восточноукраинском Крамторске По данным украинских источников, российские войска якобы атаковали отель в восточноукраинском городе Крамторск. Сотрудник Reuters пропал без вести, а двое других были госпитализированы в результате инцидента. В заявлении Reuters

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Центр Солingen остается закрытым как сцена преступления в воскресенье.
Политика

Власти федерального уровня берут на себя контроль над расследованием в Соллингене.

Во время 'Праздника Разнообразия' в Солингене один человек убивает нескольких. Вскоре полиция задерживает подозреваемого. В настоящее время в деле участвует самой высшей прокуратуры.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Изображение, полученное с видеорегистратора социальных сетей, показывает, что системы ПВО Израиля...
Политика

Хезболла объявляет о прекращении запланированного нападения; Израиль утверждает успешное предотвращение враждебной деятельности

Хезболла объявляет о прекращении запланированного нападения; Израиль утверждает успешное предотвращение враждебной деятельности На протяжении недель tensions between Hezbollah and Israel have been simmering tensions между Хезболлой и Израилем накалялись. Теперь радикальная исламская группа заявляет, что начала свою «первоначальную стадию» ответных мер, запустив сотни ракет. Израиль утверждает, что успешно предотвратил атаку,

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно

Последние

Согласно научным оценкам, Тюрингия якобы испытывает значительное воздействие от изменения климата.
Федеральные земли Германии

Увеличение "горячих дней" с температурой более 35 градусов по климату.

Изменение климата приводит к тяжелым погодным явлениям, таким как сильные грозы, наводнения, экстремальные жаркие волны и неурожаи. Эксперты считают, что достижение нулевого уровня выбросов может быть более реальным в Тюрингии по сравнению с другими регионами.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Расцвет и фонари после налета в Соллингене
Главные темы

Власти в настоящее время расследуют смертельный инцидент с ножом, происходящий в Солингене.

После смертельного ножечного нападения в Северном Рейн-Вестфалии в городе Золинген появились новые доказательства возможной террористической мотивации. Генеральная прокуратура взяла на себя расследование в отношении подозреваемого, который подозревается в принадлежности к террористической...

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Пред храмом были установлены венки и свечи, в память об ушедших.
Федеральные земли Германии

На похоронах Солинджера присутствовало множество людей.

Агрессия, Враждебность, Атака, Нарушение, Наступление, Атаковать, Удар, Прыжок, Бомбардировка, Вторжение, Набег, Атака, Начало, Наступление, Атака - На похоронах Солинджера присутствовало множество людей. В Солингене после трагического ножевого нападения, в результате которого погибли трое человек, у церкви неподалеку собралась большая толпа на поминальную службу. Количество присутствующих было considerable - даже пришлось

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно