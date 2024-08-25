Около 10:44 командующий ВВС сообщил, что почти все российские беспилотные летательные аппараты "Шахед" были успешно перехвачены и уничтожены в течение ночи.

22:20 Украина: В Крамторске атакован отель - несколько журналистов ранены

В восточном украинском городе Крамторске несколько журналистов получили ранения в результате российской атаки на отель. Двоих удалось спасти, один все еще застрял под завалами. Сообщается, что все трое пострадавших - граждане Украины, США и Великобритании. Атака была подтверждена в пророссийских источниках, которые заявили, что город был обстрелян тяжелыми бомбами типа ФАБ-1500. Однако они также заявили, что были поражены машиностроительный завод и несколько военных целей.

09:54 Китай критикует США за ужесточение экспортных ограничений

Китай раскритиковал США за ужесточение экспортных ограничений в отношении многочисленных китайских экспортеров, заявив, что это нарушает мировой порядок торговли и препятствует нормальным коммерческим обменам, как заявил Министерство торговли в Пекине. В ответ на решение США добавить в список ограничений на экспорт 105 компаний - 42 китайских, 63 российских и 18 из других стран - из-за различных причин, таких как поставка электроники российской военной и производство дронов для России во время ее вторжения на Украину, Китай примет адекватные меры для защиты законных прав своих компаний.

09:29 ISW призывает Украину к неограниченному использованию дальнобойных ракет

Американский Институт изучения войны (ISW) призывает к полной авторизации ударов дальнобойным оружием по территории России Украиной. Несмотря на перемещение российских ВВС в более глубокие тыловые районы, многочисленные военные цели все еще находятся в досягаемости американских ракет ATACMS, которые в настоящее время находятся у Украины, но ограничены в атаках на российскую территорию Вашингтоном. По данным ISW, в радиусе действия ракет ATACMS находится не менее 250 военных и paramilitary целей в России. Однако в настоящее время разрешена только атака с помощью установок HIMARS и ракет GLMRS, что делает сложным целеуказание более чем 20 из 250 целей.

09:06 Украина сообщает о больших потерях среди российских войск

Официальные данные от Украины сообщают о значительных потерях со стороны России: якобы 1190 российских солдат были убиты или ранены за один день. Министерство обороны Украины сообщило, что всего с начала войны в феврале 2022 года было ликвидировано 607 680 российских солдат. Ежедневный отчет министерства о потерях врага показал, что противник потерял пять дополнительных танков (8547), что свидетельствует о непрерывной потере бронетанковой техники во время российского вторжения на Украину. Украина сообщает о захвате или уничтожении более 16 600 бронетанковых машин и около 14 000 дронов, которые были либо захвачены, либо нейтрализованы российской военной стороной во время вторжения. Несмотря на эти публично сообщаемые данные, Москва хранит молчание о своих потерях на Украине.

08:39 ВВС Украины перехватили большинство российских ракет и дронов

Украина сообщает, что против северной и восточной частей страны были запущены несколько ракет и дронов ночью. По данным ВВС, большинство ракет промахнулось по целям, и Россия использовала баллистические ракеты типа "Искандер-М", крылатые ракеты типа "Искандер-К" и шесть управляемых ракет. Однако точные цифры уничтоженных не приводятся. Одновременно восемь из девяти российских ударных дронов были сбиты во время инцидента.

08:08 Шесть человек ранены в результате российской атаки на Харьков

Число пострадавших в результате ракетной атаки России на Слободской район Харьковской области возросло до шести, как сообщает сообщение мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram, переданное украинским государственным новостным агентством.

07:32 Зеленский празднует производство украинских ракетных дронов Palianytsia

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил успешное развертывание украинских ракетных дронов Palianytsia в стране. Зеленский подчеркнул, что эти дроны и другие военные достижения важны для Украины в то время, когда некоторые из ее международных партнеров задерживают принятие решений. "Сегодня состоялось первое и успешное боевое развертывание нашего нового оружия", - заявил он. "fully new class of Ukrainian rocket drone, Palianytsia".

06:55 Командир Азова критикует обмен пленными

По данным Украины, во время вчерашнего соглашения об обмене пленными между Россией и Украиной не было освобождено ни одного солдата Азова. Командир полка "Азов" Денис Прокопенко выразил недовольство обменом пленными и выразил обеспокоенность тем, что ни один из бойцов Азова, которые находились в плену более двух лет, не был включен в обмен.

06:14 Губернатор: Пять человек погибли в результате украинской бомбардировки российского пограничного города Белгород

В результате ночной украинской бомбардировки российского пограничного города Белгород погибли пять гражданских лиц, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Двенадцать человек получили ранения, четверо из них в тяжелом состоянии. Среди пострадавших трое детей, двое из которых были госпитализированы. В последние недели российская территория подвергалась все более частым украинским атакам, а Украина начала наступление в регион Курск, прилегающий к Белгороду, в начале августа. Белгород неоднократно подвергался украинским авиационным и дроновым ударам в ответ на враждебные действия со стороны России.

05:47 Россия: гражданские погибли в результате артиллерийского обстрела В результате артиллерийского обстрела в городе Ракитное на юго-западе России погибли пять гражданских лиц, еще двенадцать получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков через сервис Telegram. Данная информация не была независимо подтверждена, и украинские власти хранят молчание.

04:26 Город Сумы сообщает о ракетных ударах и жертвах Город Сумы подвергся ракетным ударам, сообщает местная военная администрация. Зафиксировано два ракетных удара, в результате которых семь человек получили ранения, двое из них тяжелые. Городская администрация заявляет, что российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру Сумы в субботу вечером.

03:35 Харьков: ракетные атаки на два города Губернатор Харьковской области Олег Синегубов предупреждает, что российская армия запустила ракетные атаки на города Харьков и Чугуев. В настоящий момент один человек ранен, а в Харькове зафиксирован более крупный взрыв. Мэр Чугуева Игорь Терехов подтвердил крупный взрыв в Telegram, призывая к осторожности. Причина взрыва остается неясной.

03:06 Украинская ПВО предупреждает о боевых дронах В середине ночи сработала тревога на востоке и юге Украины. Украинские Воздушные силы предупреждают, в том числе, о группе боевых дронов Shahed, мигрирующих над Черным морем в направлении украинской области Николаев. Ожидаются интенсивные российские атаки в районе украинского Дня независимости, который праздновался в субботу. Пока волна масштабных атак не материализовалась.

01:32 Венгрия обвиняет Брюссель в препятствовании поставкам нефти Венгрия подозревает, что Еврокомиссия спланировала остановку поставок российской нефти. "Утверждение Еврокомиссии о том, что они не готовы помочь Венгрии и Словакии в обеспечении их энергобезопасности, свидетельствует о том, что приказ исходил из Брюсселя, приказав Киеву создавать проблемы с поставками энергии для Венгрии и Словакии", - заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Еврокомиссия пока не комментирует. В июне Украина добавила российскую нефтяную компанию Лукойл в список санкций и заблокировала трубопровод Дружба, проходящий через украинскую территорию, в результате чего страны, такие как Венгрия и Словакия, в основном были отрезаны от своего основного поставщика нефти.

22:12 Российские войска ранят четырех женщин в атаке на село в Купянске Российские войска атаковали село Новоосёновка в Купянском районе Харьковской области, ранив четырех женщин, сообщил Олег Синегубов, глава военной администрации Харьковской области. "Оккупационные войска атаковали село Новоосёновка в Купянском районе около полудня. В результате атаки загорелось частное здание", - сказал Синегубов. Раненые были доставлены в медицинское учреждение. Расследование ситуации после атаки продолжается.

21:03 Министр обороны Великобритании: "Украина последовательно противостоит более крупной военной мощи России" Джон Хили, министр обороны Великобритании, поздравляет Украину в гостевой статье на портале "Европейская правда" с Днем независимости. "Тридцать три года назад сегодня Украина объявила о своей независимости, клянясь добиваться более светлого и процветающего будущего в качестве суверенной демократии, освобожденной от контроля Советского Союза", - сказал Хили. Сегодня украинцы отмечают свой День независимости посреди войны. Борьба является existential для Украины, чтобы оставаться свободной и независимой нацией в свете brutalного, незаконного вторжения Путина. "Украина последовательно противостоит значительно более крупной военной силе и ресурсам России", - написал Хили. Они выдерживают это с замечательной стойкостью, как военное население, так и гражданское. Британцы должны твердо стоять на стороне своих украинских друзей столько, сколько это необходимо. В результате сегодня запускается кампания, призывающая людей по всей Великобритании и за ее пределами продемонстрировать свою поддержку Украины. "В социальных сетях мы просим вас 'Сделать шум для Украины' и поделиться соответствующими постами. Помимо военной и экономической помощи, мы протягиваем руку дружбы и солидарности Украине", - сказал Хили.

20:05 Зеленский назначает Сырского в звание генерала Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание генерала главнокомандующему украинских Вооруженных сил Александру Сырскому, согласно указу Зеленского. Ранее Сырский занимал должность colonel general. Повышение связано с успешным продвижением украинских войск в Курской области российской границы.

Вы можете просмотреть предыдущие события здесь.

Конфликт на Украине продолжает оставаться источником напряженности, с недавними сообщениями о российской атаке на отель в Краматорске, в результате которой несколько журналистов получили ранения, двое из которых были спасены, а другой все еще застрял под завалами. Эти жертвы - граждане Украины, США и Великобритании.

В свете продолжающегося конфликта между Украиной и Россией американское исследовательское учреждение (ISW) призывает к полной авторизации ударов дальнобойным оружием по территории России украинскими войсками. Они считают, что как минимум 250 военных и паравоенных целей в России находятся в радиусе действия американских ракет ATACMS, которыми в настоящее время располагает Украина, но ограничены в нападении на территорию России Вашингтоном.

Читайте также: