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Огорченная постоянной кражей почты, женщина решила использовать Apple AirTag для отслеживания и задержания виновных.

 and  Carmen Simpson
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Полицейский из округа Санта-Барбара, Калифорния, показывает Apple AirTag, который способствовал...
Полицейский из округа Санта-Барбара, Калифорния, показывает Apple AirTag, который способствовал задержанию лиц, причастных к хищению почты.

Огорченная постоянной кражей почты, женщина решила использовать Apple AirTag для отслеживания и задержания виновных.

Задержание двух человек в Лос-Аламосе в понедельник стало возможным благодаря трекеру Apple AirTag, который женщина, ставшая жертвой кражи почты, отправила себе по почте, как сообщает пресс-служба sheriff's department.

Прибыв на место после звонка о недавнем ограблении в местном почтовом отделении, офицеры обнаружили, что женщина снова стала жертвой кражи почты. Чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем, она решила отправить посылку себе, содержащую внутри трекер AirTag.

К сожалению, почту женщины похитили снова в понедельник, но на этот раз она имела преимущество благодаря AirTag. Об этом сообщается в заявлении правоохранительных органов.

Как объясняет Apple, AirTag использует Bluetooth-сигналы для передачи своего местоположения другим устройствам в сети "Найти". Как только он подключается к iCloud пользователя, местоположение AirTag отображается на карте "Найти".

Важно отметить, что женщина не пыталась напрямую связываться с подозреваемыми, как указано в заявлении sheriff's department.

По словам представителей sheriff's department, подозреваемые были найдены в Санта-Мрии, Калифорния, где они были задержаны с почтой жертвы, в том числе посылкой с AirTag, и другими украденными предметами, предположительно принадлежащими более дюжине других жертв.

Виннисиа Франческа Лара, 27 лет, и Дональд Эштон Терри, 37 лет, были арестованы по обвинению в этих преступлениях, как указано в заявлении.

Лара была обвинена в нескольких тяжких преступлениях, в том числе в попытке мошенничества с чеками, подделке чеков, краже личности, краже кредитных карт и сговоре, и в настоящее время содержится под стражей с залогом в размере 50 000 долларов, согласно записям в тюрьме.

Терри также обвиняется в краже, попытке мошенничества с чеками, краже кредитных карт, краже личности и сговоре, и в настоящее время содержится под стражей с залогом в размере 460 000 долларов, согласно записям в тюрьме.

CNN связался с представителями обоих Individuals для получения комментариев.

Sheriff's Office Санта-Барбары также похвалил Resourcefulness женщины, использовавшей AirTag для поимки воров.

Правоохранительные органы также планируют связаться с другими жертвами краж в этом случае.

Женщина связалась с правоохранительными органами, объяснив свою ситуацию и их участие в расследовании благодаря AirTag. Несмотря на попытку остаться незамеченной, AirTag привело правоохранительные органы прямо к нам, подозреваемым, в Санта-Мрии.

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