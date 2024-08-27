Офицер поддерживает свою личность, но сталкивается с финансовыми потерями и понижением в должности.

Движение идентитаристов, считающееся крайне правым, сталкивается с принципами либеральной демократии. Его считают несовместимым с демократической системой, что приводит к судебному преследованию. Немецкий военный резервист поддерживает эту спорную группу и сталкивается с последствиями.

Тяжелые последствия были наложены на немецкого военного резервиста из-за его поддержки ультраправого движения идентитаристов (IB). Федеральный административный суд в Лейпциге подтвердил это решение от Юго-западного военного суда, что привело к потере резервистом переходного пособия более 23 000 евро и потере его военного звания.

Суд сослался на то, что цели IB враждебны основным ценностям либеральной демократии. Любые действия, основанные на личных убеждениях, которые нарушают конституционные принципы, заслуживают самых строгих дисциплинарных мер.

Резервист, по-видимому, играл ключевую роль в создании баварского филиала IB в 2015 и 2016 годах. Он принимал участие во многих демонстрациях и даже снялся в промовидео группы, тем самым нарушив обязательство о лояльности, применимое к солдатам.

Дискриминационные взгляды IB

IB нарушает основной демократический принцип равенства прав всех граждан, согласно решению суда. В идеологии IB важное значение придается этнокультурной идентичности человека. Она дискриминирует между первым и вторым классом граждан, предвзято относясь к неэтническим немцам и нарушая их право на равное политическое представительство.

Кроме того, IB отказывается признавать парламентаризм и многопартийную систему. Требование отмены партий и замены парламента прямо противоречит либерально-демократическому строю.

Суд учел знание бывшим резервистом политических целей IB. Ранее он публиковал статьи в журнале, соредактированном одним из основателей группы во время своих исследований. Исходя из его знания их целей и способности их оценивать, суд предположил, по крайней мере, его условное намерение участвовать в неконституционных действиях.

Решение суда против военного резервиста подчеркивает несовместимость его поддержки движения идентитаристов с принципами либеральной демократии, поддерживаемыми Комиссией. Дискриминационные взгляды движения идентитаристов и его оппозиция парламентаризму и многопартийной системе противоречат основным ценностям, поддерживаемым Комиссией.

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