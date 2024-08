Официальные лица подтвердили снос моста в Курске.

18:31 США предлагают дополнительную военную помощь УкраинеСША предлагают дополнительную военную помощь Украине. Об этом заявил Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности США, в интервью CNN. Однако он не предоставил подробностей.

18:11 Украина стремится заставить Россию к "справедливым" переговорам с наступлением на КурскУкраина стремится заставить Россию к "справедливым" переговорам с наступлением на российский регион Курск, заявил советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. "Военная тактика объективно побуждает Россию к справедливому переговорному процессу", - заявил Подоляк в Twitter. Украина гарантировала, что не планирует постоянно занимать российскую территорию. "Чем быстрее Россия согласится на установление справедливого мира, тем быстрее прекратятся атаки украинских сил обороны на территории России", - заявил спикер МИД Украины вTuesday.

17:40 Украина сообщает о успехах наступления в Курске, показывая, как российские солдаты сдаютсяУкраина сообщает о успехах своего наступления в российский регион Курск, публикуя видео из украинского бригады, показывающие сдающихся российских солдат среди обломков.

17:12 Белоруссия предполагает вероятность вооруженной провокации со стороны УкраиныПравительство Белоруссии ожидает вооруженной провокации со стороны соседней Украины. Министр обороны Виктор Хренин заявил государственному новостному агентству БЕЛТА, что ситуация на границе остается напряженной. "В связи с присутствием украинских вооруженных подразделений в приграничных зонах высока вероятность планирования и проведения вооруженных провокаций и демонстративных действий на нашей территории, в том числе с участием белорусских националистических формирований", - заявил Хренин. Об этом было объявлено более недели после того, как украинские войска проникли в российский регион Курск. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, близкий союзник российского президента Владимира Путина, заявил в четверг, что Украина также может атаковать Белоруссию и эскалировать конфликт.

16:22 Великобритания: Россия не была готова к наступлению в КурскеРоссия не была должным образом подготовлена к наступлению Украины в Курске, согласно британскому анализу. После первоначальной путаницы войска сейчас направляются в больших количествах в регион, заявил Министерство обороны Великобритании. "Они также начали строить дополнительные оборонительные позиции, чтобы помешать Украине продвинуться вперед". Украинские силы начали наземное наступление в российский регион Курск 6 августа, первое такое вторжение со времени начала вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

16:01 Путин отправляется в Азербайджан - арест не нужен

Владимир Путин отправляется в бывшую советскую республику Азербайджан на Каспийском море посреди интенсивных боев между украинскими и российскими войсками в Курской области. Лидер России посетит азербайджанскую столицу Баку 18 и 19 августа, объявил Кремль в Москве. Повестка дня включает переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о укреплении стратегического партнерства между двумя странами, а также вопросы международной и региональной политики. Алиев, который правит своей страной железной рукой, как Путин, и сталкивается с критикой за серьезные нарушения прав человека, посетил Москву в апреле. Будет подписано несколько документов во время визита Путина в Баку, но Кремль не предоставил подробностей.

Путин, которого разыскивают международно за военные преступления против Украины, не имеет причин опасаться ареста в Азербайджане. Богатая нефтью и газом южнокавказская республика также является важным поставщиком энергии для Европейского союза. Ожидается, что Путин также прокомментирует мирные переговоры между Азербайджаном и его соседом Арменией.

15:17 Жертвы и раненые в результате атаки на торговый центр в Донецке

Торговый центр в восточном украинском городе Донецк стал целью атаки, заявили местные власти. Государственное российское новостное агентство ТАСС сообщило о минимум двух погибших и семи раненых, ссылаясь на службу спасения. Видео, показанное российским агентством РИА Новости, показало черный дым, поднимающийся от полностью разрушенного здания. Пожар в торговом центре "Галактика" стал результатом атаки украинских сил, заявил глава российской аннексированной области Донецк Denis Pushilin через свой Telegram-канал. Площадь более 10 000 квадратных метров горит.

Также был поражен госпиталь. Местные власти заявили, что район, где находится торговый центр, подвергся артиллерийскому огню украинцев. Эти заявления нельзя независимо проверить. Всего неделю назад, по официальным данным, в результате ракетного удара России по супермаркету в городе Костянтынивка в Донецкой области погибли по меньшей мере 12 человек и 44 были ранены.

15:01 Москва отрицает массированную атаку на Крымский мост, заявляет о перехваченных украинских беспилотникахУкраина пытается разрушить мост на российскую аннексированную Крымскую péninsulу, согласно российским сообщениям. Российская противовоздушная оборона сбила двенадцать ATACMS-ракет, приближающихся к мосту, заявил Министерство обороны России в Москве. Министерство не предоставило доказательств этого. Эти заявления нельзя независимо проверить. Однако Украина неоднократно заявляла о своем намерении разрушить мост, как только получит военные средства для этого, потому что сооружение было построено незаконно.

Кроме того, Министерство обороны в Москве отрицает украинские атаки беспилотников на Крым. О повреждениях не сообщалось властями. От украинской стороны пока нет реакции на атаки на полуостров.

14:29 Украинские власти призывают жителей Покровска быстрее эвакуироватьсяРоссия уже давно имеет на город Покровск в восточной Украине. Теперь украинские власти призывают жителей этого города, расположенного в Донецкой области на востоке страны, быстрее эвакуироваться, так как российские войска приближаются. По данным Telegram, российские войска продвигаются быстрыми темпами. Время подходит к концу, чтобы собрать личные вещи и переехать в более безопасные регионы.

13:59 Прячущиеся в лесу: якобы уничтожение американских HIMARS российскими войсками в УкраинеС тех пор, как Украина использует американские ракетные установки HIMARS в борьбе против российского вторжения, эта система оружия доставляет проблемы захватчикам. Теперь, похоже, российские войска нанесли существенный удар: дроны обнаруживают и отслеживают HIMARS, а затем запись показывает мощный взрыв.

13:34 Спортивный легион "Свобода России" призывает российских солдат сдаватьсяРусский добровольческий легион, сражающийся на украинской стороне, обратился к российским солдатам с призывом сдаваться. "Ваши политические инструкторы, комфортно расположившиеся позади, решительно советуют против того, чтобы стать военнопленными, и вместо этого предлагают взорвать себя своей гранатой", - пишут бойцы легиона "Свобода России" в Telegram. Однако они утверждают, что лучше жить, чем умирать за медаль начальника. Те, кто хочет бороться за "лучшее будущее России", также могут дезертировать и присоединиться к легиону, они пишут. "Мы готовы общаться с каждым, кто выразит желание повернуть свое оружие против Кремля". Легион "Свобода России" и подобные группы, такие как "Русский добровольческий корпус", иногда связывают с радикальным праворадикализмом, как однажды сказал историк и журналист Николай Митрохин ntv.de. Многие наблюдатели считают военное значение этих подразделений низким и подозревают, что они в основном стремятся к медийному вниманию.

13:03 Россия заявляет о захвате украинской деревниРоссийские войска заявляют, что захватили деревню Сергиевка в восточной украинской области Донецк, сообщает государственное агентство ТАСС со ссылкой на министерство обороны. Эти утверждения нельзя независимо подтвердить. Россия регулярно объявляет о захвате деревень, создавая впечатление быстрого продвижения своих сил. Однако продвижение в Донбассе все еще медленное, и многие деревни разрушаются после захвата. Украинские силы обычно отступают, чтобы защитить жизни своих солдат под сильным давлением российских сил вторжения в Донбассе.

12:20 Мунц: "Ситуация в Курске показывает: многие русские не заботятся о войне"Российской армии, похоже, не удается отразить украинскую атаку в Курской области. Корреспондент ntv Рейнер Мунц discusses why Moscow isn't sending more troops from Donetsk to the Kursk region and reports on the local population's reactions.

11:57 Украина сообщает о российских атаках в ДонбассеПо данным Генерального штаба Украины, российские войска продолжают наносить удары в Донбассе. Самые ожесточенные бои происходят в направлении Покровска, Тореза и Курахово, сообщает Генеральный штаб в Киеве. За последние 24 часа было зарегистрировано 144 военных столкновения. Российские войска атаковали десятками воздушных ударов и артиллерии, которые были отражены, согласно военному отчету. Российские войска стремятся захватить весь Донбасс.

11:23 Россия объявляет немецкую организацию "нежелательной"Германская организация российских региональных и местных политиков, осуждающих войну против Украины, была признана "нежелательной" в России. Представители организации "Депутаты мира России" участвуют в "антироссийских" мероприятиях в Германии, сообщает Генеральная прокуратура через российские агентства. Они "распространяют ложную информацию об activities of Russian state bodies and support extremist organizations". Организация заявляет, что у нее 74 независимых региональных и местных депутата, многие из которых находятся в изгнании. "Все участники союза считают режим Путина преступным, осуждают военную агрессию России против Украины и выступают за демократический путь для России и децентрализацию власти", - говорится на сайте организации.

10:48 "Еще не доставлено" - немецкий политик призывает к поставкам оружия в УкраинуВ свете последних событий в российской войне против Украины председатель комитета по обороне Бундестага Маркус Фабер снова требует дальнейших поставок оружия в Украину. "Успех Украины должен побудить нас обсудить дополнительные поставки Leopard 2 и Fuchs", - пишет политик от партии FDP на платформе X, имея в виду танк Leopard и транспортное средство Fuchs. "Мы доставили только 5% наших Leopard 2 и ни одной части наших Fuchs. Мы можем сделать больше", - требует Фабер. Развития в Курске показывают, что "поражение Кремля очевидно. Военным он перегружен", - пишет Фабер, подчеркивая: "Теперь у нас есть возможность заложить основу для прочного мира в Европе путем военной поддержки Украины".

10:07 Немецкие бронетранспортеры в Курске разозлили пророссийские каналы - журналист жестко отвечаетПророссийские каналы в ярости из-за использования Украины Мarder-ов, которые были поставлены Германией в Киев. Распространяется безосновательная нарратив, что Германия снова атакует, как во время Второй мировой войны, вместе с манипулированным видео. Известный украинский журналист Илья Пономаренко отвечает на это в X: "Современная Германия - это совершенно другая нация, с другими менталитетом и ценностями. Она продвинулась световые годы от своего прошлого и не заслуживает этих оскорблений. Скорее, Германия в своем нынешнем положении в Европе поддерживает Украину как второй по величине поставщик военной помощи". Пономаренко подчеркивает, что это украинские танки в Курске, которые Германия поддерживает в борьбе за украинскую демократию. "Если кто-то заслуживает сравнения с нацистами здесь, так это кровожадный грабитель могил Путин и его генералы, которые系统чески разрушают целые города."

09:57 Украина перехватила все пять российских дроновУкраинские ВВС объявили о перехвате всех пяти дронов, запущенных российскими силами в направлении украинских целей. Среди них были три дрона типа "Шахид" (Иран), а типы других двух дронов также были идентифицированы. Россия также развернула три баллистические ракеты типа "Искандер-М", согласно заявлению украинских ВВС в Telegram. Губернаторы Киевской и Кировоградской областей сообщают об отсутствии ущерба или жертв в результате атаки. Российские силы используют дешевые дроны в определенных атаках, чтобы находить позиции украинской ПВО и вводить в заблуждение вражеские силы.

09:32 Журналист ntv Кревальд: "Украина хочет показать: мы помогаем, не нарушаем"Украина, по ее собственным заявлениям, контролирует 1150 квадратных километров и 82 поселения в российской области Курск. Украина стремится привлечь гуманитарные организации в регион, чтобы продемонстрировать свою добрую волю, как сообщает журналистка ntv Надя Кревальд. Параллели с битвой при Бахмуте начинают проявляться в Донецкой области в городе Покровск:

08:48 Техническая неисправность Tu-22M3: Россия теряет сверхзвуковой бомбардировщикСреднемагистральный бомбардировщик Tu-22M3 потерпел крушение в Сибири недалеко от Иркутска, что стало серьезной потерей для российских ВВС. Туполевский самолет может быть оснащен управляемыми ракетами, крылатыми ракетами и даже гиперзвуковой ракетой "Кинжал".

08:04 Украинские продвижения в Курске: Россия снова угрожает третьей мировой войнойУкраинское продвижение в курском регионе России подтолкнуло мир к краю глобального конфликта, считает российский депутат Михаил Шеремет. Шеремет, член комитета по обороне, убежден, что Запад поддерживает Украину в ее вторжении. "В свете присутствия западного военного оборудования, использования западских боеприпасов и ракет в атаках на гражданскую инфраструктуру, и неопровержимых доказательств иностранного участия в атаках на российскую территорию, можно сделать вывод, что мир движется к третьей мировой войне", - сказал Шеремет российскому государственному новостному агентству РИА. tanto США, как и Германия, неоднократно заявляли, что не вовлечены в планирование курской операции. Многие наблюдатели, такие как ISW, считают эти повторяющиеся российские warnings о третьей мировой войне или ядерных угрозах тактикой, призванной посеять страх и предотвратить дальнейшую поддержку Киева западными правительствами.

07:22 Отсутствие воображения у Путина и российского руководства: анализ ISWКремль и российское военное командование создали "сложную, перекрывающуюся и на данный момент неэффективную структуру управления и контроля" в ответ на вторжение Украины в Курскую область, согласно Институту изучения войны (ISW). По мнению американской аналитической организации, Кремль не учел возможности серьезного украинского вторжения, считая границу статической линией фронта с осени 2022 года и "вероятно, не адекватно планировал варианты защиты российской территории". По мнению американского think tank, российское руководство продемонстрировало "отсутствие стратегического воображения".

06:40 Украина сообщает о успешном ударе в Крымском регионеУкраинские силы, как сообщается, снова атаковали Крымский регион прошлой ночью, что привело к предварительным повреждениям парома в порту Керчи и лодки в Черноморске в Краснодарском крае. "Продолжаются дальнейшие расследования". Украина неоднократно сообщала о потоплении паромов и лодок в последние недели и месяцы, которые также, как считается, использовались для военных целей. Успешно потоплен подводный лодкой.

05:59 США отказываются от развертывания ATACMS в Курске - сообщение CNNПо данным CNN, США по-прежнему отказываются разрешать развертывание ракет ATACMS с увеличенной дальностью действия из американских запасов в Курской области. На этот раз США не ссылаются на опасения эскалации. Отчет, основанный на заявлениях официальных лиц, указывает на то, что США считают ATACMS более полезными для целей в Крымском регионе, который находится под российской оккупацией.

05:19 Зеленский: Необходимые припасы для восточных войск Украины прибылиПо мере эскалации деятельности российских сил на востоке Украины Киев сосредоточивается на укреплении обороны Донбасса. "Торецк и Покровск испытывают на себе большинство российских атак", - заявил президент Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении. Необходимые запасы уже доставлены. "У нас есть все, что нам нужно в данный момент", - сказал Зеленский, не подтвердив, были ли отправлены дополнительные войска в зоны конфликта. Генеральный штаб Киева сообщает о 68 столкновениях с утра.

03:46 Губернатор: в Сибири в Иркутской области разбился российский Ту-22М3Игорь Кобзев, губернатор российского региона Иркутской области в Сибири, сообщил о крушении Ту-22М3 стратегического бомбардировщика. Причиной крушения, по предварительным данным, стала техническая неисправность. К сожалению, один член экипажа погиб, как подтвердил Кобзев, ссылаясь на информацию из Министерства обороны России. Трое других членов экипажа смогли покинуть самолет и были доставлены в больницу, сообщил Кобзев через мессенджер Telegram.

23:08 Украина предоставит гражданство волонтерам и их семьямМинистерство обороны Украины сообщает, что иностранные волонтеры, помогающие украинским силам, и их семьи смогут подать заявление на получение украинского гражданства, как объявил президент Владимир Зеленский. "Каждый, кто защищает украинское государство, оберегает нашего народа и охраняет нашу суверению заслуживает признания и незыблемой поддержки. Особенно это относится к нашим солдатам - украинским легионерам, которые имеют иностранное гражданство, но еще не стали украинцами", - добавил Зеленский, подчеркивая важность предоставления гражданства этим героям и их семьям.

22:33 США одобрили поставку до 600 Patriotов в ГерманиюПравительство США дало добро на поставку до 600 Patriotов и сопутствующего оборудования в Германию, как сообщает Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности обороны (DSCA). Сделка, оцениваемая в $5 миллиардов (€4,5 миллиардов), направлена на усиление США "путем укрепления безопасности союзника по НАТО, играющего ключевую роль в политической и экономической стабильности в Европе". Германия уже передала некоторые системы Patriot в Украину.

22:14 СБУ: Украина расширяет фонд обмена пленнымиСлужба безопасности Украины (СБУ) и вооруженные силы активно работают над увеличением пула обменянных пленных, захватывая больше российских солдат на поле боя, объявил глава СБУ Василий Малюк. Украинская армия, якобы, захватила более 100 российских и чеченских солдат, продвигаясь в Курскую область (см. запись в 14:57). Об этом сообщалось на совместном брифинге с другими высшими украинскими чиновниками, которые еще раз подтвердили свою приверженность возвращению домой украинских защитников, захваченных русскими, в соответствии с директивами Главнокомандующего, президента Владимира Зеленского.

21:46 Польша чествует героев войны против Красной Армии - проводит параллели с ПутинымПольша почтила свою победу над Красной Армией военным парадом в Варшаве, на котором были представлены бронетехника, войска и даже иностранные союзники, такие как США и другие союзные нации. Fighter jets пролетели над зрителями. "Наш народ должен вооружаться и создавать потенциал, который никто не осмелится бросить вызов", - сказал президент Анджей Дуда перед парадом, отмечая вершину памятных мероприятий. Польша отмечала свою победу над войсками Советского Союза в битве при Варшаве в 1920 на этом дне, отмечая самые славные победы, жертвы и завоеванную независимость своей армии. Министр Владислав Косиняк-Камыш написал письмо солдатам, признавая героизм тех, кто защищал Польшу с момента ее основания. "Сегодня мы почтим всех героев, которые сражались за нашу родину", - объяснил он.

60-летний зритель Яцек Шеленбаум выразил благодарность за современное вооружение, представленное на параде, добавив, что это делает его более безопасным, зная о присутствии их международных союзников. "Такой показ успокаивает, особенно в трудные времена. Важно иметь их рядом, потому что Польша не может защитить себя сама по себе, только как часть альянса", - поделился Шеленбаум.

20:59 Генерал-лейтенант Кристиан Фрейдинг раскрывает больше о военной помощи Германии УкраинеГлавный военный помощник Германии, генерал-лейтенант Кристиан Фрейдинг, вернулся из переговоров в Украине (см. обновление в 16:46). В немецком военном формате "Вопросы после" Фрейдинг описывает оружие, которое Германия отправит в Украину к концу года. В соответствии с этим, основной фокус военной помощи - отправка дополнительных систем ПВО, артиллерийских систем, огнестрельного оружия, дронов, танков и бронемашин. В частности, две батареи средней дальности IRIS-T SLM и две батареи короткой дальности IRIS-T SLS должны прибыть в Украину к концу 2024 года. Кроме того, десять зенитных орудий типа Гepaрд с двумя 35-мм пушками и около 30 Leopard 1A5 танков, в настоящее время восстанавливаемых специалистами Rheinmetall, должны быть отправлены. Кроме того, будет предоставлено 400 бронированных MRAP. Артиллерийские системы будут доставлены в виде 12 самоходных артиллерийских систем PzH-2000 и четырех самоходных колесных артиллерийских гаубиц Zuzana 2.

20:20 Жертвы российских атак в Украине достигли пятиВ южной и восточной частях Украины в результате российских атак погибли пять человек, согласно официальным данным. В северо-восточном Харьковском регионе двух человек убило в результате авиаудара. Еще одна смерть произошла в Донецке на востоке, вызванная артиллерийским огнем. В южном Херсонском регионе мужчина умер в результате удара дрона. В больнице скончался мужчина, который ранее получил ранения в результате атаки, сообщили власти Херсона. Власти Покровска советуют жителям, особенно семьям с детьми, покинуть город, пока не поздно. Враг якобы быстро продвигается к городу в Донецкой области. По данным украинского правительства, российская армия продолжает наносить интенсивные удары на востоке Украины. Москва заявляет, что взяла под контроль село Иванывка в Донецке, примерно в 15 километрах от стратегического транспортного узла Покровска.

19:30 Поставка дальнобойных крылатых ракет в Украину находится на продвинутой стадииИсточники, близкие к президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщают, что переговоры о поставке дальнобойных крылатых ракет в Украину находятся на продвинутой стадии, согласно украинскому новостному порталу "Киев Независимый". Однако точная дата поставки не ясна, сказал источник, добавив, что рассматриваются планы поставить ракеты в Украину осенью 2022 года. Согласно "Политико", администрация Байдена "готова" предоставить Киеву дальнобойные ракеты для поддержки их недавно полученных истребителей F-16. С начала российской атаки Киев призывал Вашингтон предоставить украинской армии их дальнобойные ракеты, что позволило бы им целенаправленно атаковать российскую военную инфраструктуру и логистику глубоко внутри России.

19:16 Литва поддерживает украинскую армию новым пакетом военной помощиДля укрепления украинской армии Литва отправила пакет, содержащий прицепы, прицепы и складные кровати. Украинское информационное агентство "Укринформ" сообщает, цитируя пресс-службу литовского Министерства обороны, что в августе в Украину были переправлены бронетранспортеры, системы ПВО малой дальности, ракеты, системы подавления дронов, подвижные средства передвижения с запасными частями, прицепы, винтовки, боеприпасы, дымовые гранаты и их части.

