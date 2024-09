Российский авиационный удар по Харькову ранит многих гражданских в Украине

Официальные источники подтверждают рост числа жертв в результате нападения России на жилой комплекс в Харькове.

Российский авиационный удар по украинскому городу Харькову на северо-востоке страны привел к многочисленным ранениям гражданских лиц, сообщают официальные источники. По сообщению в Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского, был поврежден жилой высотный дом. Мэр Игорь Терехов сообщил о 33 пострадавших, в том числе нескольких детей. Ранее сообщалось о 28 пострадавших (см. запись от 15:25). В течение дня спасательные команды продолжали тушить пожар, возникший между 9-м и 12-м этажами после удара бомбы, и искать больше жертв под завалами.

Харьков, население которого до вторжения, инициированного главой Кремля Владимиром Путиным, составляло более миллиона человек, был одним из самых обстреливаемых городов Украины. Российские войска неоднократно обстреливали Харьков из артиллерии и ракет, а в последнее время - из управляемых бомб, сбрасываемых с самолетов, все еще находящихся над российской территорией.

Украинские ВВС разрушили казарму российской армии в Курске

Украинские ВВС якобы уничтожили здание казармы, используемое российской армией, в западном российском регионе Курск. Об этом объявила группа, близкая к украинской армии, вместе с видео, которое, как кажется, было записано дроном. Точное местоположение здания не было раскрыто, и на данный момент нет сообщений о жертвах. Удар якобы является ответом на российский удар по военной школе в Полтаве. "Отправьте нам больше призывников и десантников, мы позаботимся об этом", - гласит сообщение. От российской стороны пока нет ответа. Украинский аккаунт нельзя независимо проверить. При российском ударе по зданию в Полтаве, якобы размещавшему школу связи, погибли 53 человека, а 298 были ранены. Украина начала наступление на западный российский регион Курск в начале августа. Военные заявляют, что взяли под свой контроль около 1300 квадратных километров российской территории.

Министр иностранных дел Великобритании проигнорировал угрозы Путина

В разгар дебатов о смягчении ограничений на использование Украиной западного оружия против российских целей министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми проигнорировал угрозы президента России Владимира Путина. "Есть много шума. Это его стиль. Он угрожает танками, он угрожает ракетами, он угрожает ядерным оружием", - сказал Ламми BBC. Несмотря на угрозы Путина, "мы не должны отказываться от нашего пути", - сказал Ламми, описав российского президента как "империалистического фашиста". Когда его спросили, лжет ли Путин, когда угрожает ядерной войной, Ламми сказал: "Что делает Путин, так это мутит воду. Это просто пустой звук".

Управляемая бомба ударила по Харькову, ранив многих

Управляемый бомбовый удар в Харькове, на северо-востоке Украины, ранил по меньшей мере 28 человек, в том числе троих детей. "Удар вызвал пожар в жилом высотном доме", - объяснил губернатор Олег Синегубов в Telegram. Также был поврежден местный инфраструктуры (см. также записи от 09:46 и 07:03).

Москва угрожает Вашингтону из-за санкций против RT

Москва резко критикует американские санкции против государственного российского телеканала RT и угрожает ответными мерами. "Действия правительства США не останутся без ответа", - заявила spokeswoman Министерства иностранных дел России Мария Захарова, согласно официальному сайту ведомства. Наблюдатели видят в этом предупреждение американским журналистам, все еще работающим в России. В марте 2023 года Россия арестовала американского репортера Эвана Гершковича подозрением в шпионаже. Корреспондент Wall Street Journal находился в заключении в течение 16 месяцев, прежде чем быть освобожденным в результате обмена пленными. tanto Gershkovich, как и газета, неоднократно отрицали обвинения. Захарова обвиняет США в цензуре и нападении на свободу прессы. Своим действием против группы RT Вашингтон начал "новую волну ограничений против российских СМИ и журналистов", - заявляет она.

Президент Ирана отправится в Россию на саммит БРИКС

Иран расширяет сотрудничество с Россией и примет участие в саммите БРИКС. Президент Масуд Пешяни отправится в Казань на Волге, как сообщает иранский посол в Москве, согласно российским СМИ. Посол Касем Джалали также объявил о bilateralной встрече с президентом России Путиным во время саммита с 22 по 24 октября. Планируется подписать соглашение о всестороннем сотрудничестве. Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Исламскую республику в поставках России ракет для использования в Украине. Тегеран это отрицает.

Новый министр иностранных дел в Киеве предупреждает об угрозах Путина

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибиха советует союзникам не поддаваться на угрозы президента России Владимира Путина. Он заявляет, что целью Путина является ослабление поддержки Украины. "Вместо этого союзники должны укрепить ее", - пишет Сибиха в X. "Угрозы Путина не работают". Сибиха указывает на то, что Путин неоднократно предупреждал о серьезных последствиях, но ни разу не выполнял свои угрозы, например, когда Запад начал поставлять оружие Украине, когда Финляндия и Швеция присоединились к НАТО, и когда Украина получила свои первые истребители F-16. "Когда ему противостоит сила, Путин отступает и находит способы объяснить это своему народу", - говорит министр иностранных дел.

13:30 "Немецкая позиция Таурус: упрямо отказывается одобрять оружие" Дебаты вокруг поставки немецких крылатых ракет Таурус Украине накаляются, но канцлер Шольц остается непреклонным в своем решении не разрешать поставки оружия. Это упрямство не приветствуется в Украине, как сообщает журналистка ntv Кавита Шарма.

13:03 Губернатор: Трагедия в пригородах Одессы

В пригородах Одессы произошла трагедия, в результате ракетного удара России погибли по меньшей мере два человека. Жертвами стали супруги, как подтвердил региональный губернатор. Еще один человек пострадал в субботнем инциденте. Preliminary investigations suggest that an unlawful cluster munition was utilized in the attack. Ukrainian air forces report that two rockets hit the suburban area.

12:28 Победы Украины на поле боя

Военные Украины гордо заявляют о нескольких победах, в том числе о разрушении моста, построенного российскими силами. Армия не уточняет, над каким водоемом находился мост. Они сообщают, что успешно атаковали шесть вражеских концентраций с помощью воздушных ударов или артиллерии накануне. Кроме разрушенного моста, была уничтожена артиллерийская система. Еще один важный удар был нанесен по командно-контрольному центру.

11:58 Женщины выходят на передний план на рынке труда Украины

По мере того как тысячи солдат сражаются против российских войск в Украине, на рынке труда возникает дефицит рабочей силы, особенно в традиционных мужских секторах. Женщины все чаще занимают эти вакансии и многие переобучаются. В отчете ntv foreign рассказывается о некоторых из этих женщин на юго-востоке страны и возле Киева.

11:25 Предложено ослабить ограничения на использование оружия для Украины

Вольфганг Ишингер, бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности, выступает за ослабление ограничений на использование западного оружия Украиной. "Ясный и прямой подход заключается в том, чтобы пообещать Украине, что они будут использовать только те системы вооружения, которые мы им предоставим, в рамках международного права", - сказал Ишингер "Süddeutsche Zeitung". Это означает, что госпитали не могут быть целями, чего российские войска делают систематически. Только военные цели, такие как аэропорты или стартовые площадки, могут быть атакованы, даже если они находятся на территории России, чтобы предотвратить, например, удары крылатых ракет.

10:53 Обмены пленными набирают обороты

После украинского наступления в Курске наблюдается значительный рост обменов пленными между Украиной и Россией, отмечают эксперты. С начала наступления 6 августа состоялось три скоординированных обмена, в результате которых было освобождено 534 пленника с обеих сторон. В сравнении, с января по 6 августа состоялось только три обмена, в результате которых были освобождены 800 украинцев и 800 россиян. Украинские официальные лица считают, что наступление в Курске укрепило переговорную силу Украины в сделках с Россией, после того как Кремль ранее игнорировал попытки Украины добиться обмена пленными.

10:16 Прогресс российских войск на восточном фронте

Российские войска продолжают продвижение на восточном фронте в Украине, делая умеренный прогресс возле Вугледар и к югу от логистического центра Покровск, согласно Министерству обороны Великобритании. Однако за последнюю неделю российским войскам не удалось сделать каких-либо значительных прорывов в направлении Покровска.

09:46 Украина сообщает о нападениях дронов и ракет

Украинские ВВС сообщают, что Россия запустила 14 атак дронами накануне, с перехватом 10 из них силами ПВО. Также было нейтрализовано одно управляемое ракетное оружие. Кроме того, сообщается, что Россия запустила два баллистических ракеты. Никакой информации о их судьбе, жертвах или ущербе от ударов не предоставляется. Официальные лица в Харькове сообщают о пожарах из-за обстрела Россией и разрушении нескольких зданий в городе Харькове.

09:10 Озабоченность по поводу расширения системы оплаты лицом в метро

Расширение системы оплаты лицом в метро России вызывает беспокойство у правозащитников. Система, известная как "Фейс Пей", работает в Москве уже три года и сейчас внедряется в шести дополнительных городах, включая Казань. Чтобы оплатить проезд с помощью системы, пассажиры смотрят в камеру, установленную на турникете. Планы по внедрению системы во всех линиях метро России в следующем году уже существуют. Радио Свободная Европа/Радио Свобода подчеркивает потенциальные риски, отмечая, что власти Москвы использовали уличные камеры для задержания людей, участвующих в протестах против правительства, и журналистов, освещающих такие события. Андрей Федорков, юрист, сотрудничающий с запрещенной в России правозащитной организацией "Мемориал" для поддержки политических заключенных, опасается, что "Фейс Пей" также может быть использован для подобных целей и выражает "серьезные опасения", считая, что это может стать дополнительным инструментом для мониторинга и контроля граждан.

08:02 Россия сбивает 29 вражеских дронов

По данным Министерства обороны России, его системы ПВО успешно перехватили 29 дронов, летавших над несколькими регионами накануне. Большинство дронов были сбиты над Брянской областью, которая граничит с Украиной.

07:31 Стегнер обосновывает присутствие на акции протеста против поставок оружия

Социал-демократ Ральф Стегнер объясняет свое участие в акции протеста, на которой также будет выступать Сахра Wagenknecht, соосновательница Левой партии. Стегнер подчеркивает, что не сотрудничает ни с кем и выразит свою точку зрения как социал-демократ в своем выступлении. Он признает, что другие выступающие могут иметь противоположные взгляды, и не поддерживает некоторые призывы, звучащие на мероприятии. "Пока фашисты, антисемиты и расисты исключены, я выступаю за свободу слова". "Национальная демонстрация за мир" пройдет 3 октября в Берлине и организована инициативой "Никогда больше войны - сложите оружие". Инициатива призывает к переговорам об immediate прекращении войн в Украине и секторе Газа и "никаких поставок оружия в Украину, Израиль и мир". Инициатива также критикует правительство, возглавляемое СДПГ, за "накопление оружия, как никогда раньше". Критика акции протеста прозвучала от социал-демократа Михаэля Рот: "Не называть Россию и ХАМАС агрессорами - позорно". МEP FDP Мари-Агнес Штрак-Циммерманн написала о запланированном участии Стегнера: "Так вы вредите своей партии и правительству".

07:03 Харьков снова под обстрелом

Харьков снова под обстрелом, сообщают украинские власти. Губернатор региона сообщает, что здание медицинского учреждения пострадало, а в образовательном учреждении произошел пожар после попадания ракеты. К счастью, об жертвах не сообщается. Харьков, город, часто подвергающийся обстрелам, находится всего в 30 километрах от российской границы.

06:29 Российские войска в Курской области возрастают

Украинское контрнаступление, похоже, приковало к себе все больше российских войск. Согласно Институту изучения войны, контрнаступление вынудило российское военное командование перебросить подразделения из Украины в Курскую область и направить свежие войска из России в Курск вместо линии фронта в Украине. Изначально в Курской области было размещено 11 000 российских солдат; сейчас оценки колеблются от 30 000 до 45 000 солдат.

05:11 Украина запускает производство 155-мм артиллерийских снарядовУкраина начала производство 155-мм артиллерийских снарядов, сообщает украинская газета "Киевский независимый". Бывший министр стратегических отраслей Олеksandr Kamyshin, ныне советник президента Володимира Зеленского, якобы заявил, что производство оборонных материалов удвоилось под его руководством и к концу года должно утроиться. "Мы не останавливаемся", - якобы сказал он.

03:04 Аidant Байдена: Байден сосредоточится на Украине в оставшийся срокПрезидент США Джо Байден планирует использовать оставшийся срок своего пребывания в должности, чтобы помочь Украине достичь самого сильного положения в ее конфликте с Россией, заявил ключевой советник. Яков Сулливан, советник по национальной безопасности Белого дома, сказал на конференции "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве, что Байден хочет поставить Украину в положение успеха в ближайшие четыре месяца.

01:43 Отчет: бывшие британские политики призывают к использованию дальнобойных ракет для УкраиныПять бывших британских министров обороны и бывший премьер-министр Борис Джонсон якобы призывают лидера лейбористов Кира Стармера разрешить Украине использовать дальнобойные ракеты на территории России, даже без поддержки США, сообщает газета Sunday Times. Они предупреждают текущего премьер-министра, что "любое дальнейшее промедление только подбодрит президента Путина", - сообщает газета.

00:52 Руководитель разведки: Северная Корея представляет угрозу для Украины от союзников РоссииС точки зрения украинской разведки, Северная Корея представляет наибольшую угрозу среди союзников России. "Из всех этих союзников России Северная Корея - наша самая большая головная боль", - сказал руководитель украинской разведки Кирилл Буданов на конференции "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве. Военная поддержка Северной Кореи России, в том числе большие партии боеприпасов, "усиливают конфликт", - сказал он в ответ на вопрос о поддержке союзников России, таких как Иран и Китай. Киев следит за поставками оружия Северной Кореи в Москву и замечает их влияние на battlefield. "Есть прямая связь. Они поставляют огромные партии боеприпасов, что вызывает беспокойство", - добавил руководитель украинской разведки.

23:21 Украина: России может не хватить призывников к середине 2025 годаПо мнению Украины, России может не хватить призывников к середине 2025 года. К лету 2025 года российское правительство столкнется с дилеммой, считает руководитель украинской разведки Кирилл Буданов на конференции в Киеве, "либо объявить мобилизацию, либо как-то снизить интенсивность боевых действий". В конечном итоге это может определить исход России. В настоящее время нет заявлений от правительства Москвы.

22:20 Шольц: Атака России на Украину "безумна за гранью разума"Канцлер Германии Олаф Шольц назвал нападение президента России Владимира Путина на Украину "безумно глупым". Он утверждает, что Путин ставит под угрозу будущее России, начав этот конфликт. "Война бессмысленна и с российской точки зрения", - заявил он на гражданском диалоге, выступая как член Бундестага от СДПГ в Пренцлау, Бранденбург. По его словам, Путин тратит сотни тысяч российских солдат, наносит им большие потери и разрушает экономические связи России со многими странами мира. "Украина выйдет из этого с более сильной армией", - добавил Шольц. Германия продолжит поставлять военную помощь Украине, чтобы предотвратить ее распад и не допустить успеха грубого нарушения правил в Европе. "Путин, по сути, калечит будущее своей страны". Мирное решение возможно только в том случае, если Россия признает, что Украина не является подчиненным государством.

22:01 Обострения и потери в битве за Курск сообщаются

Украинские войска захватывают новые территории в своем продвижении на запад в российский регион Курск, но одновременно теряют позиции из-за российских контратак. Согласно Deep State, проукраинскому военному каналу, украинские войска захватили три дополнительных поселения. С другой стороны, российские атаки отбрасывают украинские силы назад в районе деревни Снагост, создавая видимое провисание в украинских оборонах на карте, опубликованной Deep State. Эти утверждения пока не подтверждены. В начале августа украинские войска проникли в российский пограничный регион Курск, захватив примерно 1300 квадратных километров и около 100 поселений, в том числе город Суджа. Аналитики оценивают более скромные территориальные приобретения. На этой неделе российские силы предприняли первую серьезную попытку вытеснить украинские войска.

21:41 США: Задержки помощи Украине из-за "сложной логистики"

Задержки американской помощи Украине объясняются "сложной логистикой", как заявили официальные лица США. Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности, сказал это во время видеовыступления на конференции Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве. "Это не вопрос политической воли", - объяснил Салливан. "Речь идет о сложной логистике доставки этой поддержки на передовую". Несмотря на трудности, США стремятся "сделать больше и лучше" для Украины, признал Салливан. Президент США Джо Байден намерен использовать оставшееся время своего срока, чтобы помочь Украине выйти победителем, заявил Салливан. Байден и президент Украины Владимир Зеленский встретятся на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке позже в этом месяце.

20:57 Шольц: Планы судить саботажников газопровода "Северный поток" в Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал саботаж газопроводов "Северный поток" "преступлением" и пообещал судить виновных в Германии. Он объявил об этом во время гражданского диалога как член Бундестага от СДПГ в Пренцлау, Бранденбург. "Каждое ведомство безопасности и Федеральная прокуратура должны расследовать это дело беспристрастно", - сказал Шольц. "Мы не будем замалчивать это. Мы хотим судить виновных в Германии, если сможем их поймать". Шольц опроверг спекуляции о том, что немецкое правительство отказалось от российского природного газа, заявив, что Россия прекратила поставки газа через газопровод "Северный поток 1". Рост цен, установление ценовых потолков и поиск альтернативных источников газа обошлись Германии в "более 100 миллиардов евро". Взрывы на газопроводе произошли только после того, как Россия прекратила поставки в Западную Европу через Балтийское море. В августе Федеральная прокуратура выдала ордер на арест гражданина Украины в связи с саботажем.

20:24 "Большая семерка" осуждает поставки ракет из Ирана в Россию

Распространившиеся слухи о том, что Иран поставляет ракеты России, привели к тому, что ведущие демократии "Большой семерки" выразили решительный протест против этой поставки оружия. Иран продолжает вооружать Россию, несмотря на неоднократные международные призывы прекратить такие поставки, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США и Высокого представителя ЕС. Россия использует это иранское оружие для нападений на украинских гражданских лиц и критически важную инфраструктуру. Недавно Великобритания и США заявили, что Россия получила баллистические ракеты от Ирана, что Иран отрицает. "Иран должен немедленно прекратить любую помощь России в незаконной и необоснованной агрессии против Украины и прекратить поставки баллистических ракет, беспилотников и связанной с ними технологии, которые представляют непосредственную угрозу украинскому народу и безопасности в глобальном и европейском масштабах", - говорится в совместном заявлении, опубликованном президентством "Большой семерки" в Италии. "Мы остаемся верны нашей приверженности удерживать Иран ответственным за свою неприемлемую поддержку незаконной войны России в Украине, что только подрывает международную безопасность". Германия, Франция и Великобритания уже ввели новые санкции против Ирана, а ЕС рассматривает более строгие меры. Подробнее здесь.

19:41 Путин говорит об importance of информационной свободы, несмотря на заключение своих критиковПрезидент России Владимир Путин говорит о важности свободы информации и достоверности, несмотря на то, что его заключенные критики находят это ироничным. Общаясь с участниками саммита стран БРИКС в Москве, Путин отмечает 120-летие российского информационного агентства ТАСС. Он заявляет, что "по мере появления множества полюсов важно гарантировать подлинность информации". Он верит, что настоящая свобода слова, представляющая разные точки зрения, может помочь найти компромиссы и решить глобальные проблемы. Путин подчеркивает роль СМИ в создании справедливого мирового порядка, предлагая "ясное и непредвзятое изображение мира". В течение многих лет свобода слова и независимые СМИ отсутствовали в авторитарном режиме России. Неправительственные СМИ были запрещены и загнаны в угол, а политические оппоненты подвергались правовому преследованию. Российское информационное агентство ТАСС начало свою деятельность в 1904 году под разными названиями и ныне является крупнейшим поставщиком новостей в стране, часто выступая в качестве официального представителя правительства.

19:20 Шольц остается непреклонным в вопросе поставок ракет "Тaurus" в УкраинуКанцлер Германии Олаф Шольц исключил возможность поставок дальнобойных высокоточных вооружений в Украину в будущем, даже если союзники примут такое решение. Во время беседы с гражданами в Пренцлау, Бранденбург, Шольц подтвердил свой отказ поставлять крылатые ракеты "Тaurus", чей радиус действия позволяет поражать Москву (приблизительно 500 км), заявляя, что это "представляет значительный риск эскалации". Шольц заявляет: "Я сказал "нет" этому. И этот принцип остается прежним, независимо от решений других стран". Он также против поставок оружия подобного радиуса действия. Шольц повторяет: "Я придерживаюсь этой позиции, и она по-прежнему применяется". Наиболее дальнобойное оружие, поставленное Германией в Украину на данный момент, - это реактивная система залпового огня "Марс II", способная поражать цели на расстоянии до 84 км.

