Официальное теплое приветствие в Монголии на фоне выпуска МУС ордера на арест Путина

Владимир Путин, против которого Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест, был принят президентом Монголии Ухнаагийн Чулуунбаатаром в Улан-Баторе. Несмотря на это, Путин появился на публике в понедельник вечером. Пышное мероприятие в центральной площади города включало в себя монгольских хозяев, демонстрирующих солдат в традиционной одежде и верхом на лошадях. Стоит отметить, что это первый визит Путина в страну, подписавшую Римский статут МУС, после выдачи ордера на его арест в марте 2023 года.

Путин планировал принять участие во вторничных празднованиях в честь 85-летия победы советских и монгольских сил над Японией.

Монголия подписала Римский статут МУС в 2000 году и ратифицировала его в 2002 году. Этот договор обязывает подписавшиеся страны арестовывать лиц, против которых выдан ордер МУС. Однако Кремль ранее заявлял, что Путин не беспокоится о возможном аресте в Монголии.

МУС выдал ордер на арест Путина в марте 2023 года, утверждая, что есть достаточно доказательств его причастности к военному преступлению незаконной депортации украинских детей в Россию. Украинские власти утверждают, что российские власти перевезли тысячи детей из украинских детских домов и других государственных учреждений в Россию из подконтрольных им регионов.

Несмотря на ордер МУС на арест, многие восприняли визит Путина в Монголию как возможность увидеть самое красивое проявление монгольской культуры и истории. Даже если Путин не был арестован во время своего визита, перспектива потенциального нахождения в стране, связанной Римским статутом МУС, добавляла интриги в его запланированное участие во вторничных празднованиях.

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