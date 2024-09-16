Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиМы

Одиннадцатилетний школьник из Флориды задержан за намерение совершить массовую резню, утверждают правоохранители.

Школьник 11 лет из Порт-Оранжа, Флорида, был задержан по обвинению в угрозе осуществления расстрела в своей школе, как стало известно от властей в понедельник.

 and  Anthony Ross
Время чтения 2 минут
Правоохранительные органы изъяли поддельные пневматические пистолеты, имитационные патроны, ножи,...
Правоохранительные органы изъяли поддельные пневматические пистолеты, имитационные патроны, ножи, мечи и дополнительное вооружение у 11-летнего человека.

Одиннадцатилетний школьник из Флориды задержан за намерение совершить массовую резню, утверждают правоохранители.

"Недавно мы задержали ученика из Средней школы Криксайд, который угрожал устроить стрельбу в школе, либо в Криксайд, либо в Средней школе Серебряных песков, как сообщалось в посте шерифа округа Волusia Майкла Читвуда в социальных сетях. Ученик якобы составил список имен и целей, утверждая, что все это было шуткой.

Ученик был обвинен в угрозе массового насилия или терроризма через письменное сообщение, согласно отчету инцидента, отправленному CNN отделом шерифа округа Волusia. Из-за возраста несовершеннолетнего его личность не будет раскрыта.

При обыске в его доме детективы якобы обнаружили несколько винтовок и пистолетов в стиле Airsoft, магазины, имитирующие реалистичную пулю, и несколько ножей и мечей. Они также нашли блокнот с именами других учеников, которых несовершеннолетний якобы хотел навредить, согласно показаниям, данным детективам.

Арест произошел после анонимного сообщения от ученика Средней школы Криксайд, которое привело деputéтов к собранию учеников из обеих школ, Криксайд и Серебряных песков, якобы участвующих в разговоре по FaceTime с несовершеннолетним. Эти ученики заявили, что несовершеннолетний демонстрировал несколько огнестрельного оружия и ножей, но не смогли подтвердить, были ли они настоящими, как указано в отчете.

При допросе о плане стрельбы несовершеннолетний признался, что шутил о своих комментариях, но отрицал прямые угрозы в отношении любой из школ. Согласно отчету, он признался, что показывал свои винтовки и ножи другим ученикам, но не помнил, сообщал ли он им, что они являются репликами. Ученики якобы начали обсуждать планы несовершеннолетнего по проведению стрельбы после того, как увидели винтовки и ножи.

В отчете говорится, что несовершеннолетний заявил, что составил список имен в шутку, не имея намерения навредить тем, кто в нем упомянут.

Этот арест последовал за видеообращением шерифа Читвуда, выпущенным в пятницу, в котором сообщалось, что через горячую линию Fortify Florida поступило 54 звонка о потенциальных стрельбах в школах, все они оказались ложными.

В своем заявлении Читвуд предупредил родителей, что с понедельника сотрудники правоохранительных органов начнут принимать меры против родителей несовершеннолетних, угрожающих стрельбой в школах в Интернете. Он подчеркнул, что ученики будут публично идентифицированы, и их родители тоже будут показаны во время процесса ареста.

'С понедельника, ваш маленький любимец? Мы начнем раскрывать их лица и устраивать показательные аресты, когда будем задерживать их, и затем покажем ваши лица, родители. Потому что кажется, что вы не можете справиться со своими детьми, шериф Читвуд будет заниматься их воспитанием', - сказал он в видео. 'Родители, убедитесь, что ваши дети ведут себя хорошо, или будьте готовы к финансовым и эмоциональным последствиям. Я обещаю'.

Действия ученика вызвали беспокойство среди его сверстников, в результате чего один из них анонимно сообщил об угрозах властям. После ареста шериф Читвуд подчеркнул, что родители детей, делающих такие угрозы в Интернете, с понедельника будут нести ответственность."

Читайте также:

Комментарии

Связанные

По словам Вэнса, существует значительное различие между консервативной и либеральной идеологией, поскольку не было никаких попыток навредить Камале Харрис.
Политика

По словам Вэнса, существует значительное различие между консервативной и либеральной идеологией, поскольку не было никаких попыток навредить Камале Харрис.

Консервативный кандидат в вице-президенты JD Вэнс заявил в понедельник, что основное отличие между консерваторами и либералами состоит в том, что никто не пытался убить Камалу Харрис. Он предложил либеральной стороне смягчить свою риторику, намекая на необходимость более обузданиярика.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
рова, Округ Колумбия, 21 октября 2020 года, начальник канцелярии Белого дома Марк Мeadows общался с...
Политика

Предыдущий Глава администрации Белого дома не смог передать судебное разбирательство по манипуляции с выборами в Аризоне федеральной судебной системе

На недавнем судебном слушании Марк Мeadows, бывший главный консультант администрации Трампа, не смог убедить судью передать его дело, связанное с выборами 2020 года в Аризоне, в федеральный суд. Это могло бы потенциально ослабить обвинения против него.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Байден и Харрис обмениваются рукопожатием после своего выступления в Princes George's Community...
Политика

Байден принимает на себя важную роль в качестве ключевого сторонника Харриса во время их отдельных кампаний

Вице-президент Камала Харрис и президент Джо Байден на отдельных мероприятиях в понедельник вели усилия по укреплению поддержки среди ключевых фронтов избирателей, демонстрируя свой осознанный план по разделению и доминированию на пути к выборам в ноябре.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Автомобили Патрульной службы Пограничной охраны расположены вдоль ограждения, разделяющего США и...
Политика

Администрация Байдена объявляет о значительном сокращении несанкционированных пересечений границы, в то время как Трамп использует вопросы иммиграции.

Чиновники из США отметили в понедельник еще один месяц минимального пересечения границы, виновником чего они считают недавние исполнительные распоряжения, ограничивающие возможности получения убежища на юго-западной границе. Однако бывший президент Дональд Трамп продолжает критиковать...

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно

Последние

По словам Вэнса, существует значительное различие между консервативной и либеральной идеологией, поскольку не было никаких попыток навредить Камале Харрис.
Политика

По словам Вэнса, существует значительное различие между консервативной и либеральной идеологией, поскольку не было никаких попыток навредить Камале Харрис.

Консервативный кандидат в вице-президенты JD Вэнс заявил в понедельник, что основное отличие между консерваторами и либералами состоит в том, что никто не пытался убить Камалу Харрис. Он предложил либеральной стороне смягчить свою риторику, намекая на необходимость более обузданиярика.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Машины государственного новостного агентства Russia Today (RT) замечены вблизи Красной площади,...
Экономика

Meta ограничивает доступ к российскому государственному СМИ RT из-за участия в "международных манипуляциях".

Глава Meta объявила в понедельник о запрете RT, Россия Сегодня и других государственных СМИ России из-за обвинений в использовании дезинформирующих методов для проведения кампаний по оказанию влияния, искусно обходящих механизмы обнаружения на платформах социальных сетей Meta.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
рова, Округ Колумбия, 21 октября 2020 года, начальник канцелярии Белого дома Марк Мeadows общался с...
Политика

Предыдущий Глава администрации Белого дома не смог передать судебное разбирательство по манипуляции с выборами в Аризоне федеральной судебной системе

На недавнем судебном слушании Марк Мeadows, бывший главный консультант администрации Трампа, не смог убедить судью передать его дело, связанное с выборами 2020 года в Аризоне, в федеральный суд. Это могло бы потенциально ослабить обвинения против него.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Байден и Харрис обмениваются рукопожатием после своего выступления в Princes George's Community...
Политика

Байден принимает на себя важную роль в качестве ключевого сторонника Харриса во время их отдельных кампаний

Вице-президент Камала Харрис и президент Джо Байден на отдельных мероприятиях в понедельник вели усилия по укреплению поддержки среди ключевых фронтов избирателей, демонстрируя свой осознанный план по разделению и доминированию на пути к выборам в ноябре.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно