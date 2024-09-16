Одиннадцатилетний школьник из Флориды задержан за намерение совершить массовую резню, утверждают правоохранители.

"Недавно мы задержали ученика из Средней школы Криксайд, который угрожал устроить стрельбу в школе, либо в Криксайд, либо в Средней школе Серебряных песков, как сообщалось в посте шерифа округа Волusia Майкла Читвуда в социальных сетях. Ученик якобы составил список имен и целей, утверждая, что все это было шуткой.

Ученик был обвинен в угрозе массового насилия или терроризма через письменное сообщение, согласно отчету инцидента, отправленному CNN отделом шерифа округа Волusia. Из-за возраста несовершеннолетнего его личность не будет раскрыта.

При обыске в его доме детективы якобы обнаружили несколько винтовок и пистолетов в стиле Airsoft, магазины, имитирующие реалистичную пулю, и несколько ножей и мечей. Они также нашли блокнот с именами других учеников, которых несовершеннолетний якобы хотел навредить, согласно показаниям, данным детективам.

Арест произошел после анонимного сообщения от ученика Средней школы Криксайд, которое привело деputéтов к собранию учеников из обеих школ, Криксайд и Серебряных песков, якобы участвующих в разговоре по FaceTime с несовершеннолетним. Эти ученики заявили, что несовершеннолетний демонстрировал несколько огнестрельного оружия и ножей, но не смогли подтвердить, были ли они настоящими, как указано в отчете.

При допросе о плане стрельбы несовершеннолетний признался, что шутил о своих комментариях, но отрицал прямые угрозы в отношении любой из школ. Согласно отчету, он признался, что показывал свои винтовки и ножи другим ученикам, но не помнил, сообщал ли он им, что они являются репликами. Ученики якобы начали обсуждать планы несовершеннолетнего по проведению стрельбы после того, как увидели винтовки и ножи.

В отчете говорится, что несовершеннолетний заявил, что составил список имен в шутку, не имея намерения навредить тем, кто в нем упомянут.

Этот арест последовал за видеообращением шерифа Читвуда, выпущенным в пятницу, в котором сообщалось, что через горячую линию Fortify Florida поступило 54 звонка о потенциальных стрельбах в школах, все они оказались ложными.

В своем заявлении Читвуд предупредил родителей, что с понедельника сотрудники правоохранительных органов начнут принимать меры против родителей несовершеннолетних, угрожающих стрельбой в школах в Интернете. Он подчеркнул, что ученики будут публично идентифицированы, и их родители тоже будут показаны во время процесса ареста.

'С понедельника, ваш маленький любимец? Мы начнем раскрывать их лица и устраивать показательные аресты, когда будем задерживать их, и затем покажем ваши лица, родители. Потому что кажется, что вы не можете справиться со своими детьми, шериф Читвуд будет заниматься их воспитанием', - сказал он в видео. 'Родители, убедитесь, что ваши дети ведут себя хорошо, или будьте готовы к финансовым и эмоциональным последствиям. Я обещаю'.

Действия ученика вызвали беспокойство среди его сверстников, в результате чего один из них анонимно сообщил об угрозах властям. После ареста шериф Читвуд подчеркнул, что родители детей, делающих такие угрозы в Интернете, с понедельника будут нести ответственность."

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