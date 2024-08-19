Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиПрочие

Один погибший и шесть пропавших без вести после того, как экстравагантная яхта перевернулась возле Сицилии.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута

Один погибший и шесть пропавших без вести после того, как экстравагантная яхта перевернулась возле Сицилии.

Люксовый яхт-клуб затонул у берегов Сицилии, что привело к как минимум одному подтвержденному случаю смерти и шести пропавшим без вести. Тело было обнаружено внутри затонувшей яхты на глубине 50 метров, но пока не извлечено, как сообщает представитель итальянской береговой охраны. Пятнадцать человек, находившихся на борту "Байезиана", были спасены.

Как сообщает береговая охрана, 56-метровая яхта "Байезиан", плавающая под британским флагом, затонула возле Портичелло этим утром около 5 часов из-за сильной бури. Первоначально сообщалось о семи пропавших без вести, в том числе четырех британцев, двух американцев и одного канадца.

На борту яхты находилось 10 членов экипажа и 12 пассажиров. Восемь из спасенных были госпитализированы. Поисково-спасательные команды обследовали район вокруг затонувшей яхты в поисках пропавших, с авиационной поддержкой вертолетов.

Итальянские СМИ заявили, что яхту затянуло в водоворот, водяной смерч над океаном. Как сообщает новостной сайт "TGCom24", "Байезиан" был построен в Тоскане в 2008 году и проходил ремонт в 2020 году. Он имеет алюминиевый мачту высотой 75 метров и площадь паруса почти 3000 квадратных метров.

Поиски оставшихся шести человек, в том числе четырех британцев, двух американцев и одного канадца, продолжаются среди других обломков и обломков возле затонувшей яхты. Несмотря на усилия поисково-спасательной команды, других тел пока не обнаружено.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Украинская военная авиация выпустила тревогу.
Политика

Украинская военная авиация выпустила тревогу.

Украинская военная авиация выпустила тревогу. В Украине временно прекратились сигналы тревоги об ожидаемом российском авиационном нападении. Шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95, производства Туполева, вылетели с севера России и затем вернулись, как объявили в Telegram-канале ВВС. Официальное украинское приложение для оповещений об авиационных угрозах удалило предупреждение об самолетах. Жители Украины внимательно следят

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Верхушка политической элиты защищала свой выбор объявить свой уход с выборов в Восточном регионе за...
Политика

Критики из прогрессивного лагеря выражают сомнения в себе после их решения отступить.

В условиях выборных поражений и внутрипартийной борьбы за власть левая партия попала в хронический кризис. За две недели до восточных выборов партийное руководство принимает решение сняться и предоставитьсамокритичную оценку ситуации.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Рассел и Халимов подчеркивают тесное сотрудничество
Политика

Рассел и Халимов подчеркивают тесное сотрудничество

Рассел и Халимов подчеркивают тесное сотрудничество Богатые нефтью соседи России и Азербайджана на встрече президентов Путина и Алиева в Баку согласились укрепить сотрудничество. Путин упомянул строительство небольших танкеров как совместный проект, которые будут перевозить нефть из Каспийского и Черноморского регионов в Средиземное море и, в конечном итоге, на мировой рынок.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Ближайшие выборы в ноябре могут принести неожиданные повороты как до, так и после голосования, что...
Политика

Предстоящие президентские выборы в США 2024 года: предсказания победы и поражения

Предстоящие президентские выборы в США 2024 года: предсказания победы и поражения Выборы президента США в 2022 году все еще остаются напряженной борьбой. После того, как Камала Харрис стала кандидатом от демократов, шансы Дональда Трампа снизились. Теперь инвесторам необходимо тщательно проанализировать планы кампании tanto Harris, как и Трампа. Экономический план Трампа

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Оlaf Шольц, канцлер, аплодировал бременцам по случаю приобретения ими гражданства в местном...
Федеральные земли Германии

Канцлер Шолц говорит о значительных шансах для страны с иммигрантским населением.

Недавно введённые regulations якобы упрощают процесс получения гражданства в Германии. Канцлер считает это изменение давно назревшим.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Беглые, уклоняющиеся от правосудия, требуют надлежащего наказания
Панорама

Беглые, уклоняющиеся от правосудия, требуют надлежащего наказания

Четверо людей, находящихся на психиатрическом лечении в Нижней Баварии, сбежали. Полиция усердно преследует многочисленные образцы вещественных доказательств, полученные от потенциальных свидетелей. На данный момент ведутся дискуссии о последствиях.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Непокорный человек в пекарне был эффективно подавлен с помощью электрошокера.
Федеральные земли Германии

Правоохранители вмешиваются в несанкционированный вход в пекарню с помощью электрического удара.

В полночь, взломщик проникает в пекарню, представляя собой паршивое деяние. Прибытие полиции fator к подавлению его, но они терпят неудачу.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Рядом с федеральным министром экономики Германии Робертом Габеком стоит Михаэль Отто, председатель...
Федеральные земли Германии

Хабек предполагает, что законодательство ЕС об ИИ обеспечивает защиту предприятий.

Министр экономики федерального правительства посетил предприятие торговли Отто в Гамбурге, выразив свои взгляды на искусственный интеллект.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно