Один погибший и шесть пропавших без вести после того, как экстравагантная яхта перевернулась возле Сицилии.

Люксовый яхт-клуб затонул у берегов Сицилии, что привело к как минимум одному подтвержденному случаю смерти и шести пропавшим без вести. Тело было обнаружено внутри затонувшей яхты на глубине 50 метров, но пока не извлечено, как сообщает представитель итальянской береговой охраны. Пятнадцать человек, находившихся на борту "Байезиана", были спасены.

Как сообщает береговая охрана, 56-метровая яхта "Байезиан", плавающая под британским флагом, затонула возле Портичелло этим утром около 5 часов из-за сильной бури. Первоначально сообщалось о семи пропавших без вести, в том числе четырех британцев, двух американцев и одного канадца.

На борту яхты находилось 10 членов экипажа и 12 пассажиров. Восемь из спасенных были госпитализированы. Поисково-спасательные команды обследовали район вокруг затонувшей яхты в поисках пропавших, с авиационной поддержкой вертолетов.

Итальянские СМИ заявили, что яхту затянуло в водоворот, водяной смерч над океаном. Как сообщает новостной сайт "TGCom24", "Байезиан" был построен в Тоскане в 2008 году и проходил ремонт в 2020 году. Он имеет алюминиевый мачту высотой 75 метров и площадь паруса почти 3000 квадратных метров.

Поиски оставшихся шести человек, в том числе четырех британцев, двух американцев и одного канадца, продолжаются среди других обломков и обломков возле затонувшей яхты. Несмотря на усилия поисково-спасательной команды, других тел пока не обнаружено.

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