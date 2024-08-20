- "Очень сложно": супруга Тима Вальца обсуждает желание ребенка пройти медицинское вмешательство

Тим Уолз набирает популярность как возможный кандидат на пост вице-президента США. Губернатор Миннесоты вызывает сочувствие у американцев своими трогательными историями. Его супруга, Гвен Уолз, недавно подробно рассказала об одном из вопросов, который Тим кратко затронул во время своей кампании: их многолетнем желании иметь детей, которое так и осталось нереализованным.

"Как и многие семьи по всей стране, Тим и я годами пытались завести семью с помощью процедур по лечению бесплодия", - призналась 58-летняя Гвен. Она и Тим Уолз женаты уже 30 лет и воспитывают двоих детей. Их дочь Хоуп родилась в январе 2001 года, а сын Гус присоединился к ним в октябре 2006 года. Однако их путь был личным и трудным.

Тим Уолз и его супруга скрывали свои трудности

"Как и многие, кто столкнулся с этой проблемой, мы тогда молчали об этом - даже не рассказывали самым близким подробности", - призналась она. Единственной, кто полностью понимал их ситуацию, была соседка. "Она была медсестрой и помогала мне с инъекциями, необходимыми для процесса оплодотворения. Я бегала домой со школы, и она делала мне инъекции, чтобы соблюсти график", - вспоминает бывшая учительница свою жизнь тех лет.

Теперь она делится своей историей "страха, боли и душевной боли", чтобы поддержать других семей. Решение открыто рассказать об этом последовало после возможного запрета на искусственное оплодотворение в Алабаме и ограничения доступа к нему.

"Вопрос о том, когда и стоит ли заводить семью, - это фундаментальная свобода в нашей стране. То, что они целятся в способность семей воспроизводиться, показывает истинное лицо республиканцев и показывает, насколько они готовы ограничивать свободы", - выразил свое мнение Тим Уолз.

Женщины по всей стране могут отозваться на борьбу Тима и его супруги, так как они тоже сталкивались с подобными трудностями в стремлении завести семью. Решение Гвен Уолз поделиться своей личной историей вдохновляет и напоминает об важности сочувствия и поддержки семей, сталкивающихся с проблемами бесплодия.

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