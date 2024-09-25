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Ocean Gate попросила сотрудников временно приостановить получение заработной платы, по словам бывших сотрудников, которые предоставили информацию следователям, изучающим инцидент с имплозией Титана.

Организация, стоящая за постройкой и эксплуатацией неудавшегося субаквального аппарата «Титан», рекомендовала своим сотрудникам отказаться от зарплат из-за финансовых затруднений, как сообщили individuals, которые давали показания перед американским комитетом береговой охраны, расследующим...

 and  Viktoriya Miller
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На этом снимке июня 2023 года видна обломками подводного лодки Титана на дне Атлантического океана.
На этом снимке июня 2023 года видна обломками подводного лодки Титана на дне Атлантического океана.

Ocean Gate попросила сотрудников временно приостановить получение заработной платы, по словам бывших сотрудников, которые предоставили информацию следователям, изучающим инцидент с имплозией Титана.

В начале 2023 года сотрудников OceanGate попросили отложить получение зарплат, как заявил бывший административный директор Эмбер Бей во время двухнедельного слушания, проведенного Маринским советом расследований – высшим органом расследований береговой охраны. Совет исследует причины трагедии, произошедшей во время погружения подводной лодки к «Титанику» в июне 2023 года, в результате чего погиб CEO OceanGate Стоктон Раш и еще четверо человек.

«Мы пытались выровнять наше финансовое положение», – сказала Бей, описывая предложение, якобы разработанное Рашем с помощью юриста или другого человека. По ее словам, оно предусматривало отсрочку зарплат и получение небольшого процента, который можно было бы вернуть позже.

«Финансовые трудности были очень серьезными в то время», – сказала Бей. Она подтвердила, что она и Раш откладывали получение зарплат. Она заявила, что такое предложение делалось только один раз.

Свидетельство Бей совпадало со словами Фила Брукса, бывшего директора по инженерии OceanGate, который сказал, что просьба сотрудников компании о добровольной отсрочке зарплат свидетельствует о финансовых трудностях компании, которые привели к компромиссам в области безопасности.

В понедельник Брукс сказал, что OceanGate просила сотрудников добровольно откладывать получение зарплат, обещая возместить пропущенные выплаты после Нового года.

«Я не думаю, что кто-то согласился, но было очевидно, что компания испытывает финансовые трудности, что приводит к решениям, которые, по моему мнению, чрезмерно компрометируют безопасность», – сказал Брукс.

В контексте безопасности Брукс подчеркнул, что ему и его команде приходилось обслуживать подводную лодку на море, так как она находилась на платформе, которая качалась вверх и вниз, будучи буксируемой своим судном или якорной.

«Я просто не мог выполнить эту работу... Мотивы были финансовыми, и я выступал против этого, считая, что это слишком опасно», – сказал он.

Финансовые и безопасные проблемы побудили Брукса уйти из компании, сказал он.

В ответ на запрос CNN OceanGate выразило deepest condolences to the families and loved ones of those who perished in the Titanic's catastrophic explosion.

«OceanGate, which ceased business activities shortly after the tragedy and has no full-time employees, is a party of interest in the Coast Guard hearing. We have been collaborating fully with the Coast Guard and NTSB investigations since their inception, including at the ongoing public hearing convened by the Coast Guard», – говорится в заявлении.

Помимо Раша, расследование установило, что так называемый «катастрофический взрыв» привел к гибели бизнесмена Шахзады Дауда и его 19-летнего сына Сулеймана Дауда; бизнесмена Хамиша Хардинга; и французского дайвера Поля-Анри Наржеоле.

С момента начала расследования Маринским советом расследований 16 сентября совет выслушал свидетельства, указывающие на то, что OceanGate и Раш придавали приоритет прибыли науке и безопасности, игнорируя повторяющиеся предупреждения о безопасности от людей, таких как Дэвид Локридж, бывший директор по морским операциям, который заявил, что не верит ни в что в конструкции Титана.

«Все было только для вида», – сказал Локридж, которого уволили из OceanGate в 2018 году.

В другом месте сотрудник компании сказал, что все были затронуты финансовым положением компании, повторяя свидетельства Бей и Брукса.

« despite the financial struggles, we as a team strongly believed in prioritizing safety over any other concerns», – добавил сотрудник.

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