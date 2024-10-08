Обзор выводов Комитета по иностранным делам и безопасности относительно ситуации в Украине.

Украина продолжает борьбу за возвращение территорий, захваченных Россией за последнее десятилетие. Однако нехватка личного состава, вооружения и поддержки со стороны западного альянса замедляет этот процесс. Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Киев готовит важные решения с Вашингтоном и другими странами на встрече контактной группы в Рамштайне 12 октября. Новый подход Украины, как сообщает "Финансиальные времена", заключается в поиске военной и дипломатической поддержки от союзников, чтобы побудить Россию к переговорам. Западные дипломаты и все больше украинских официальных лиц считают, что законные гарантии безопасности могут стать основой для урегулирования, которое позволит России сохранить фактический, но не юридический контроль над ныне оккупированными украинскими территориями.

21:23 Аналитики: Россия теряет в три раза больше техники, чем Украина, ожидаются поставки танковУкраина теряет в среднем в три раза меньше техники, чем Россия, и истощает запасы советского оборудования, в то время как производство, как и у Украины, покрывает лишь небольшую часть потерь, считает Jakub Janowski, аналитик из Праги, работающий в голландском открытом источнике. intelligence-мониторинговая группа Oryx. Несмотря на превосходство в количестве солдат, огневой мощи и производственных мощностях, Россия все еще может столкнуться с проблемами, если Запад усилит поддержку, считает Konrad Muzyka, польский аналитик и директор Rochan Consulting. По данным Oryx, Киев ждет поставок как минимум 280 танков, 480 бронетранспортеров, 1200 troop carriers и 180 мобильных артиллерийских установок.

20:34 Украина заявляет о сбитом российском бомбардировщике, опубликованы фото обломковВооруженные силы Украины заявили о сбитом российском военном самолете. Бомбардировщик был сбит в субботу возле города Костянтиновка в Донецкой области, как сообщил глава местной военной администрации. Фотографии показывают обгоревшие останки самолета, врезавшегося в дом и подожгшего его.

20:16 Эксперт: "Маловероятно, чтобы Украина превзошла Россию в численности"Чтобы добиться преимущества на поле боя против России, Украина должна прибегнуть к "нестандартным" стратегиям, считает Dmytro Schmajlo, сооснователь и генеральный директор киевского think tank "Украинский центр безопасности и сотрудничества". В том числе, дальнобойные удары. Используя артиллерию и ракетные удары, Украина могла бы разрушать логистические маршруты и базы в течение месяцев во время контрнаступления осенью 2022 года, вытесняя российских солдат из некоторых регионов в Херсоне и Харькове. "Маловероятно, чтобы Украина превзошла Россию в численности", - заявляет Schmajlo. Таким образом, акцент делается на нарушении логистики противника и целевом "центре военного-промышленного комплекса". В настоящее время Украина использует собственные разработанные беспилотники для ударов по целям глубоко внутри России, более чем в тысяче километров. Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что это демонстрирует способность Украины наносить удары по территории России; однако западное высокоточное оружие с увеличенной дальностью могло бы причинить больший ущерб. Западный альянс колеблется в вопросе развертывания западного оружия для этой цели из-за опасений эскалации конфликта. По словам Schmajlo, их использование могло бы существенно повлиять на линии фронта в течение нескольких месяцев.

20:02 Рёттген: "Политическое решение требует military prerequisite"Эксперт по внешней политике ХДС Рёттген снижает ожидания быстрого мира. "Дипломатия снова имеет шанс, когда Путин поймет, что ничего не добьется войной", - говорит он "Шпигелю": "Запад делает слишком мало, чтобы гарантировать это понимание", - критикует он. "Решение будет политическим. Но оно зависит от military prerequisite: оно не состоит в возвращении всех украинских территорий. Скорее, оно заключается в том, чтобы Украина достигла военного превосходства, заставив Путина понять: больше ничего не добьешься войной". Для этого Украина нуждается в постоянной и эффективной поддержке.

19:50 Украина: Очищено более полумиллиона бомб и минЗа время полноценного российского вторжения саперы Украины обнаружили и обезвредили более 533 200 взрывных устройств, сообщает ГСЧС. Они очистили от мин 148 858 гектаров земли и 4 018 авиационных бомб. За последние 24 часа подразделения ГСЧС отреагировали на 173 вызова и нейтрализовали и утилизировали 293 взрывных устройства, в том числе две авиационные бомбы. Больше всего пострадали Харьковская (35 815 раз), Херсонская (16 560 раз), Донецкая (14 826 раз), Киевская (11 393 раз), Николаевская (9 360 раз), Черниговская (6 948 раз) и Сумская (4 425 раз) области. Украина является самой заминированной страной в мире. За последние два года эксперты министерства обороны Украины очистили от мин 30 000 квадратных километров - площадь, равная Бельгии или Молдове. С 2022 года примерно 174 000 квадратных километров украинской территории загрязнено взрывчатыми веществами.

17:54 Бывший Генсек НАТО Столтенберг предлагает потенциальный путь для вступления УкраиныДо сих пор вступление Украины в НАТО предлагалось на долгий срок, при условии разрешения конфликта с Россией. Цель Украины - взять под контроль всю свою территорию до вступления. Теперь бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указывает на возможный путь для Киева до этого. Границы, признанные территорией НАТО, не обязательно должны совпадать с международно признанными. "Нужно установить линию, которая определит активацию статьи 5, и Украина должна вернуть контроль над всеми территориями до этой линии". Статья 5 - это оборонный пункт, обязывающий другие члены государства военной защитой члена. Западная Германия признавала Восточную Германию частью большей Германии, отметил Столтенберг. "Но НАТО защищала только Западную Германию". Аналогично, США предоставляют гарантии безопасности Японии, не для спорных Курильских островов. Украина подала заявку на членство в НАТО в 2022 году. В настоящее время примерно 20% территории Украины находится под российским контролем.

15:01 Рёттген обвиняет Шольца в "разжигании страха"Эксперт по внешней политике ХДС Норберт Рёттген обвиняет федерального канцлера Олафа Шольца в том, что он подогревает нежелание общества продолжать вооружать Украину из-за якобы страха. По словам Рёттгена, неоднократное отвержение Шольцем поддерживающих мер как слишком рискованных представляет собой эскалацию, а не российскую агрессию. Рёттген критикует риторику, которая отражает позицию воинствующего и передает ее немецкому обществу с авторитетом Шольца. По мнению Рёттгена, канцлер не должен руководствоваться страхом, а должен быть храбрым и направлять политические действия.

14:40 Украина готовится к потенциальной атаке на крупный город ЗапорожьеВоенные лидеры Украины ожидают ближайшего российского наступления на крупный город Запорожье. Захват этого города, скорее всего, перережет линии снабжения восточных оборонительных секторов вблизи Донбасса. Владислав Волoshin, военный представитель региона, сообщил о сложной ситуации, отметив продолжающуюся борьбу с артиллерийской батареей, обстрелы и атаки на украинские силы. Борьба с артиллерийской батареей - это артиллерийский огонь, направленный на позиции вражеской артиллерии. Кроме того, на этом фронтовом участке южнее Запорожья происходят тяжелые воздушные и ракетные атаки, что создает напряженную обстановку. Хотя российские войска занимают юг этой территории с атомной электростанцией того же названия, они не захватили сам город.

14:12 Россия теряет стелс-дрона в украинском воздушном пространствеРоссийские силы, как считается, потеряли новый стелс-дракон, S-70 Okhotnik, в украинском воздушном пространстве. Каналы Telegram, поддерживающие Россию и Украину, сообщают, что беспилотный боевой самолет разбился в Донецкой области. По словам члена украинских ВВС, S-70 сбросил кластерные бомбы на украинские позиции, прежде чем быть уничтоженным огнем российских сил для защиты технологии от попадания в руки украинцев. S-70 может нести до 2000 кг вооружения и, как ожидается, будет выпущен в массовое производство в этом году, согласно российским источникам.

14:00 Почти половина российских артиллерийских снарядов поставляется из Северной КореиПо данным "The Times", половина артиллерийских снарядов, используемых Россией в Украине, импортируется из Северной Кореи. Северная Корея поставляет Москве примерно 3 миллиона снарядов в год, значительный процент из которых, скорее всего, бракованный. Несмотря на низкое качество, поставляемые снаряды сыграли решающую роль в продвижении России на востоке Украины, в том числе в захвате Вугледара в Донецкой области. Поскольку запасы боеприпасов России истощаются из-за интенсивного использования в Украине, Северная Корея стала главным внешним поставщиком оружия России. В августе агентство новостей Yonhap сообщило, что Северная Корея получила технологии от России в обмен на артиллерийские снаряды, что потенциально может помочь спутникам-шпионам, танкам и самолетам. В июне две страны подписали военное соглашение.

13:41 Россия использует неизвестные дроны против УкраиныПомимо Shahed-дронов, российская армия все чаще использует другие неизвестные модели дронов против Украины, согласно бывшему спикеру ВВС Юрию Игнату. Игнат не уточнил тип неизвестных дронов. В последнее время Россия усилила свои атаки дронами против украинских городов и поселков, что является первым случаем со времени полноценного вторжения в сентябре и октябре.

14:51 Кара-Мурза признан: "Настоящая борьба между правым и неправым"Критик Кремля Владимир Кара-Мурза и его жена Евгения удостоены премии за права человека от фонда Бруно Крейски в Вене. Пара выступает за освобождение других диссидентов, содержащихся в российских тюрьмах. Для таких людей, как член совета района Москвы Алексей Горинов и сибирский журналист Мария Пономарева, это вопрос жизни и смерти. Оба получили длительные сроки за высказывания против вторжения России в Украину. Владимир Кара-Мурза himself провел значительное время в российской тюрьме и был освобожден в августе в рамках обмена пленными. Кара-Мурзы призывают западных политиков принять более активную позицию: "Если есть настоящая борьба между добром и злом, диктаторы объединяются, и выживание демократии угрожается во всем мире, вы не можете оставаться нейтральными", - объясняет Евгения Кара-Мурза.

14:23 Озабоченность из-за дальнобойных ракет? Россия якобы перемещает войска и технику Группа сопротивления Атеш, действующая в украинских территориях под контролем России, сообщает о перемещении военной техники и личного состава в безопасные места в Мариуполе. "Из-за угрозы, которую представляют дальнобойные ракеты украинской армии, российские военные командиры серьезно обеспокоены безопасностью своих войск и вынуждены менять позиции", - заявляет группа. Цель - отслеживать маршруты движения и делиться информацией с украинской армией.

13:45 "Большие усилия" - Украина стремится вернуть контроль над газовыми платформами Пограничная охрана Украины опубликовала видео совместной операции с военной разведкой по возвращению контроля над газовыми платформами в Черном море возле острова Змеиный. "С большим трудом мы взяли под контроль некоторые из этих стратегически важных объектов, которые служат нашими морскими крепостями. Если мы сохраним контроль, мы сможем контролировать значительную часть водной поверхности и укрепить нашу оборону", - гласит надпись.

13:18 Российские прокуроры требуют 7 лет для 72-летнего американца Российские прокуроры просят семилетний тюремный срок для 72-летнего американского гражданина за его участие в обороне Украины против войны России. Он отбудет наказание в тюрьме строгого режима, сообщает российское информационное агентство Интерфакс со ссылкой на просьбу прокуратуры. Возраст и признание считаются смягчающими обстоятельствами. Процесс проходит за закрытыми дверями. Источники предполагают, что мужчина, родом из Мичигана, проживал в Украине с 2014 года. После нападения России на страну он присоединился к батальону территориальной обороны в восточном украинском городе Изюм. Город в Харьковской области был захвачен российскими войсками вскоре после начала конфликта. Американец был захвачен в апреле 2022 года во время боев.

12:50 Популярный российский пропагандистский канал больше нет на X Один из самых популярных российских пропагандистских каналов, Rybar, больше не доступен на платформе X. Канал с более чем 1,3 миллиона подписчиков сообщает в Telegram, что был заблокирован, и критикует Илона Маска. Причины неизвестны. Rybar описывает себя как "самый часто цитируемый российский канал Telegram в иностранных СМИ" и заявляет, что фокусируется на военном анализе, информационной войне и визуальной пропаганде.

12:03 Сообщается о сбитом российском боевом самолете Украина, возможно, успешно сбила еще один российский боевой самолет. Соответствующие видео сейчас циркулируют в социальных сетях, также сообщает восточноевропейское СМИ Nexta. Однако официального подтверждения пока нет. Подозревается, что самолет был сбит над Костянтиновкой. Украинский журналист Илья Пономаренко предполагает, что это могло быть дружественным огнем, то есть ударом со стороны Russians.

11:44 ТАСС: российские войска якобы захватили село на востоке Украины На основе информации от Министерства обороны России сообщается, что российские войска якобы взяли под контроль село Шеванне Друге на востоке Украины, сообщает российское государственное информационное агентство ТАСС. Село расположено в Донецкой области, частично находящейся под контролем России. Эти сообщения о боях не могут быть независимо проверены.

11:32 Порядок после войны: Мерц предлагает консультативную группу Германии, Франции, Великобритании и Польши Кандидат в канцлеры Союза Фридрих Мерц предлагает консультативную группу, состоящую из Германии, Франции, Великобритании и Польши, для создания предложений по европейскому послевоенному порядку после конфликта в Украине. "Две условия для сотрудничества и разработки предложений: предложения по плану мира никогда не должны представляться независимо Германией, но всегда в тесном согласовании с этими европейскими партнерами", - пишет председатель ХДС в электронном письме. "И в восточных и центральных европейских государствах, в частности, в Украине, никогда не должно казаться, что политическая карта Европы пересматривается над их головами". Наравне с США эти четыре страны "и политически, и экономически, и военными возможностями обладают достаточным потенциалом и способностями, чтобы формировать политический порядок Европы после конфликта в Украине".

11:15 Украина готовит жесткую позицию для встречи в Рамштайне На следующей неделе состоится 25-я встреча в Рамштайне на уровне глав государств и правительств, впервые в истории. Президент Украины Зеленский планирует представить свой "план победы", который включает "ясные, конкретные шаги к справедливому окончанию войны". Видео-компаньон намекает на зависимость Киева: поставки оружия от партнеров, чтобы оказать давление на Россию для мира, усиление "силы". В ролике показаны истребители, танки и артиллерия. "Нам нужны достаточные дальнобойные возможности и усиление наших передовых позиций", - говорится в нем. Кроме того, показаны aerial images якобы разрушенных российских складов боеприпасов. Разрушение этих складов является эффективным средством ограничения способности России sostenir свою агрессивную войну. Однако склады боеприпасов обычно находятся далеко за линией фронта и хорошо защищены, что требует дальнобойного оружия с высокой взрывной мощью.

10:42 "Экономическая инфильтрация" - китайские компании расширяются в России Бывший президент Национального банка Украины Кирилл Шевченко указывает на платформе X на цифры, свидетельствующие о расширении влияния Китая на российскую экономику. 34 процента newly registered companies в этом году находятся под китайским владением, по сравнению с 13 процентами в 2021 году. "Ежемесячные регистрации выросли до 200, с оптовой торговлей, составляющей 26 процентов оборота", - говорит Шевченко. "Доминирование компаний в ключевых секторах подрывает экономическую суверенитет России", - добавляет он.

10:08 "Неразумная Идея" - Критика Призыва к Дипломатическому Участию в Войне на УкраинеПредседатель комитета по европейским делам в Бундестаге Антон Хофреитер критикует призыв министров Саксонии и Бранденбурга, Михаэля Креtschmera и Дитриха Вайдке, и лидера ХДС Тюрингии Марио Войта к более активному дипломатическому участию в войне на Украине, назвав его "неразумным". "Это ослабляет поддержку Украины - по крайней мере, в общественном восприятии. И это побуждает Путина продолжать войну", - сказал Хофреитер немецкой редакционной сети. Критики обвиняют политиков в том, что они пытаются угодить BSW, чтобы в конечном итоге сформировать коалиции в трех восточногерманских землях. Креtschmer, Woidke и Voigt призвали к прекращению огня на Украине в гостевой статье FAZ и призвали федеральное правительство заставить Россию сесть за стол переговоров. Российская сторона неоднократно предъявляла Украине ультимативные требования и настаивала на сохранении всех военных целей.

09:31 Левый Активист Сожалеет о Участии в Демонстрации За МирВойна России против Украины, унесшая жизни десятков тысяч людей, расколола левые круги. Часто отрицается или приуменьшается вина России, и иногда принимается капитуляция Украины перед российскими захватчиками. Левый активист Макс С. из Саксонии-Анхальт выразил сожаление о участии в недавней "мирной демонстрации" в Берлине в заявлении в Facebook. Он критикует свист и насмешки, когда социал-демократ Ральф Штегнер говорил об агрессивной войне. Он также шокирован призывами "воинственных" членов BSW. "Украина имеет право на самооборону", - говорит он. "Люди, которые называют агрессора, не должны быть освистаны на 'мирном движении'". Он пишет, что это была последняя подобная "мирная демонстрация", на которой он присутствовал.

08:49 Бывший Генсек НАТО Признает Ошибки в Оказании Помощи УкраинеБывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признает, что Украина не была достаточно хорошо вооружена. В интервью "Финансовой газете" он сказал: "Я думаю, мы все должны признать, что мы должны были дать им больше оружия до invasions. И мы должны были дать им больше современного оружия после invasions. Я беру на себя часть ответственности". Столтенберг также говорит, что перед российским нападением в феврале 2022 года велась большая дискуссия о том, следует ли вооружать Киев. В то время большинство союзников были против этого - "они опасались последствий".

08:07 Украина Запускает Атаку Дронами на Регион ВоронежПо словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, в ночь на 22 февраля произошли украинские атаки дронами. Целью стали несколько компаний, якобы производящих гражданскую продукцию. Есть один пострадавший и пожар, говорит Гусев. Пожары также видны на неверified видео в социальных сетях. Российские власти обычно преуменьшают последствия украинских атак.

07:31 Министерство Обороны России Показывает Странное Видео Тренировок по Эвакуации ДроновМинистерство обороны России опубликовало видео, демонстрирующее, как российские солдаты тренируются избегать атак дронов. Дроны являются одной из главных угроз на поле боя. Лучший способ противодействовать им - это электронные помехи. Если этот метод недоступен или неэффективен, эффективных способов защиты от них немного. Стрельба по дрону из обычного пехотного оружия очень сложна, дробовики наиболее подходят. На российском видео можно увидеть, как солдат избегает атаки, катясь по земле с бревном. Другой солдат даже бросает свою винтовку высоко в воздух и попадает в дрон. Подобные сцены также были замечены на нескольких видео с фронта, где дроны обычно взрываются.

06:45 Аналитик OSINT Раскрывает Ошеломляющие Потери Российских Войск в ПокровскеБrutal тактика войны России, характеризующаяся крупномасштабными штурмовыми атаками, очевидна в данных, представленных аналитиком OSINT из проекта Oryx. Данные свидетельствуют о катастрофических потерях российских войск в районе Покровска, нынешней горячей точки войны, которые намного превосходят потери Украины. За последний год на российской стороне было разрушено, брошено, повреждено и сдано 539 танков, а на украинской стороне - всего 92. В военном плане атакующий обычно нуждается в трехкратном преимуществе, чтобы успешно атаковать защитников. Даже в бронетранспортерах, потери значительны: 1020 против 138. Ли, бывший морской пехотинец США и ныне исследователь Института исследований внешней политики, называет эти потери "крайне высокими". Эксперты OSINT в основном получают свои данные из публично доступных изображений и видео в Интернете, что означает, что фактические потери могут быть еще больше.

06:06 Обсуждение Снижения Возраста Призыва для 18-25 Летних: Посол Салюшный ПротивВалерию Салюшный, бывший военный лидер Украины и нынешний посол в Великобритании, считает, что Украина не должна рассматривать вопрос о снижении возраста призыва. По его мнению, возрастная группа 18-25 лет является будущим Украины, и возраст призыва должен быть понижен только в крайнем случае, как сообщает информационное агентство Unian со ссылкой на Bukvy. "Возрастную группу 18-25 лет следует защищать в максимальной степени. Как военный командир, я решительно возражал против мобилизации людей моложе 25 лет, так как Украина нуждается в здоровой и процветающей культуре в будущем, и в тех, кто будет охранять эту страну", - сказал Салюшный. Некоторые в Украине призывают снизить возраст призыва, чтобы увеличить количество солдат.

05:29 Повторная попытка: Создание Украинского добровольческого легиона в ПольшеЗаместитель министра обороны Польши Павел Залеский объявил в пятницу, что украинское консульство в Люблине начало набор украинских добровольцев, проживающих в Польше, для обучения в польской армии. Министр обороны Владислав Косинiak-Камыш упомянул, что Польша была готова начать обучение в сентябре, но отложила начало из-за недостаточного количества добровольцев: "В то время не хватило добровольцев. Я информирован о том, что Украина недавно приняла меры по информированию, набору и продвижению этого процесса, поэтому мы можем ожидать результатов", - сказал Косинiak-Камыш региональному новостному порталу Wnp.pl. Легион был представлен в июле как добровольческая военная единица, состоящая из украинских мужчин, проживающих в Польше, и обучаемая польской армией.

04:00 Бывший главнокомандующий НАТО сожалеет о запоздалой военной поддержке УкраиныБывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признался "Финансовому времени", что отсрочка поставок оружия Украине в течение всего срока его пребывания на посту главы альянса была его главным сожалением. Он считал, что такая поддержка могла бы значительно укрепить обороноспособность Украины. "Если бы я мог что-то изменить, я бы сказал, что мы должны были предоставить Украине больше военной помощи гораздо раньше. Задержка существенно ослабила Украину", - сказал Столтенберг. Он добавил, "Развертывание летального оружия было основной темой дискуссий. Большинство союзников были против этого до invasions... они имели значительные опасения относительно последствий. Я горжусь тем, что мы достигли, но было бы гораздо лучше, если бы мы начали раньше, возможно, предотвратив invasion или по крайней мере сделав его гораздо более сложным".

02:01 Элитные российские подразделения понесли тяжелые потери в бою за ВугледарПо данным BBC News Russia, опубликованным в пятницу, элитные российские войска понесли потери в четыре раза большие в годовом бою возле Вугледара в Донбассе, чем за десять лет Второй чеченской войны. Украинские силы объявили о своем отступлении из стратегически важного города Вугледар в Донбассе в среду, после того как российские войска прорвали городские периметры и вошли в сам Вугледар. В штурме города участвовали элитные подразделения 155 и 40, также известные как "Черные береты". BBC сообщает, что 211 морских пехотинцев из 155-й бригады были убиты во время битвы за Вугледар, а 42 все еще числятся пропавшими без вести. Это гораздо больше, чем потери подразделения за весь десятилетний период чеченской войны, как сообщают журналисты BBC. Они также задокументировали смерть 72 солдат из 40-й бригады.

23:55 Белорусские оппозиционные фигуры приговорены к тюремному заключению за диверсию: сроки от 2 до 25 летСуд в Белоруссии приговорил двенадцать оппозиционных активистов к тюремным срокам от 2 до 25 лет за якобы участие в диверсии на российском военном самолете в феврале 2023 года. Суд в Минске признал виновными двенадцать подсудимых в "террористическом акте" и вынес приговоры, как сообщает прокуратура. Пять осужденных остаются в Белоруссии, а остальные были судимы заочно, в том числе якобы организатор атаки Николай Свец, который получил 25-летний тюремный срок после того, как покинул Белоруссию летом в рамках обмена пленными с Украиной. В феврале 2023 года проукраинские активисты заявили, что уничтожили российский военный самолет на аэродроме Мачулищи возле Минска. Это был самолет А-50.

22:19 Обновление: Россия планирует призвать 225 000 контрактников в течение следующих 3 летПо данным российского независимого онлайн-издания "Критические новости", Министерство обороны России планирует призвать не менее 225 000 контрактников в течение следующих трех лет. В соответствии с проектом бюджета на 2025-2027 годы, ежегодно выделяется около 335 миллионов долларов США на премиальные новым контрактникам.

21:44 Румыния: Обнаружен российский дрон на территории НАТОРумынские власти, как член НАТО, обнаружили российский беспилотный летательный аппарат на своей территории. Министерство обороны объявило в X, что обломки, указывающие на российский дрон, были найдены возле канала Литовка, близ границы с Украиной. Обломки сейчас исследуются. Неделю назад произошло аналогичное событие с российским дроном. Министерство обороны заявило, что дрон, возможно, вторгся в воздушное пространство Румынии, и добавило, что дрон участвовал в нападении на южный украинский город Измаил. Этот город расположен на Дунае, а Румыния находится на противоположном берегу реки.

21:10 Джонсон: Если бы Трамп был президентом, Путин не начал бы войнуПо словам бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, отсутствие российского вторжения в Украину во время пребывания Трампа на посту президента, скорее всего, не было совпадением. Как объясняет Джонсон "Телеграф", "непредсказуемость Трампа" делает маловероятным, что Россия рискнула бы начать войну с суверенным государством, если бы он был у власти. Джонсон считает, что Москва воспринимала непредсказуемость Трампа как потенциальный риск, что могло помешать началу конфликта с суверенным государством. Как сообщает "Телеграф", Джонсон считает, что непредсказуемость Трампа могла бы сама по себе удержать российского президента Владимира Путина от ведения войны с суверенным государством.

20:03 Мэр:Russians 7 km от ПокровскаРоссийские силы, похоже, приближаются к Покровску, сейчас менее чем в 7 км от города, согласно заявлению мэра Сергея Добряка на украинском ТВ. Ранее расстояние сообщалось как менее 10 км. Мэр сообщил о бомбардировках, с центром города подвергшимся двум отдельным атакам за предыдущий день. В настоящее время более 80% критической инфраструктуры города либо повреждено, либо разрушено. "Противник лишает нас электроэнергии, воды и газа. Это предвестник зимы", - прокомментировал он. Несмотря на приказы об эвакуации, более 13 000 жителей остаются в Покровске, в том числе около 100 детей. Предвоенная население Покровска оценивалось в 60 000 человек.

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Продолжающееся нападение России на Украину остается серьезной проблемой, мешая усилиям Украины по возвращению территорий, захваченных за последние десять лет. Несмотря на военную помощь, предоставленную западными союзниками, страна сталкивается с нехваткой личного состава, вооружения и поддержки, что делает процесс сложным.

Между тем, аналитики считают, что несмотря на то, что у России больше войск и превосходство в огневой мощи, она все еще может столкнуться с проблемами, если Запад усилит свою поддержку Украины. Эти ожидаемые поставки военной техники, такие как танки и бронетранспортеры, могут существенно повлиять на передовые позиции и заставить Россию пересмотреть свою позицию.

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