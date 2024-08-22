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Обычно люди тратят около $30.90 каждый месяц на цифровые и компьютерные игры.

 and  Lauren Adams
Время чтения 2 минут
Недавнее падение доходов от рынка игр в Германии заслуживает внимания.
Недавнее падение доходов от рынка игр в Германии заслуживает внимания.

Обычно люди тратят около $30.90 каждый месяц на цифровые и компьютерные игры.

Люди, увлеченные играми, все больше вкладывают в это хобби финансово. По данным кибернетической организации Bitkom, геймеры в среднем тратят около 29,30 евро в месяц на цифровые и компьютерные игры, не считая расходов на оборудование, такое как компьютеры, консоли или смартфоны. Это существенный рост по сравнению с 25,80 евро в прошлом году и 22,70 евро годом ранее, как сообщила организация в среду.

Эти расходы включают не только покупку физических игр или цифровых загрузок, но и внутриигровые покупки, такие как оборудование для продвижения. Два года назад в таких транзакциях участвовало 37% геймеров, в то время как сегодня около 48% делали это в течение последнего года.

Независимо от платформы, на которой играют, она пользуется большой популярностью. По данным Bitkom, около половины (53%) немцев в возрасте 16 лет и старше время от времени играют в цифровые или компьютерные игры, а среди лиц в возрасте от 16 до 29 лет этот показатель составляет 90%. Самым популярным устройством для игр является смартфон.

Как заявил эксперт Bitkom Флориан Байер, "ландшафт игр больше не является исключительной территорией детей и подростков. Для многих игры служат целям, выходящими за рамки развлечений, они предлагают интуитивное знакомство с технологией, исследование новых измерений и совместный опыт с друзьями".

Опрос, проведенный цифровой ассоциацией, охватил 1205 человек в возрасте 16 лет и старше, в том числе 638 идентифицированных геймеров. Bitkom считает опрос репрезентативным, как указано в их заявлении.

Тем не менее, федеральный комиссар по наркотикам Буркхард Блиенерт также подчеркнул потенциальные опасности чрезмерного использования веб-сайтов, компьютерных игр и смартфонов, особенно среди молодежи и молодых взрослых. Чрезмерное потребление цифровых медиа "может быть связано с психологическими стрессорами, такими как потеря контроля, внутреннее беспокойство или повышенная возбудимость", как было отмечено.

Расходы геймеров выходят за рамки покупки или загрузки игр, так как почти половина всех геймеров теперь делают внутриигровые покупки для продвижения. С 90% лиц в возрасте от 16 до 29 лет, участвующих в играх, ясно, что быть геймером пользуется большой популярностью среди молодых людей.

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