Обвинительница Трампа выразила удовольствие, когда услышала, как он вновь отрицает ее обвинения в нападении.

Я громко рассмеялся. Я не мог поверить, что он использует это выражение, как какой-то последователь лидера культа, сказал Лидс в интервью CNN Anderson Cooper в программе "AC360".

Лидс была одной из первых женщин, которые выступили во время президентских выборов 2016 года, обвинив Трампа в сексуальном насилии. Она заявила, что сидела рядом с Трампом в первом классе на самолете в 1970-х годах, когда он внезапно начал к ней приставать. Лидс заявила, что ей удалось отбиться и перейти в заднюю часть самолета.

“Я не была первой, и я определенно не последняя. Но было достаточно случаев, чтобы он не помнил”, - сказала Лидс Коуперу в понедельник.

В ответ на комментарии Лидс пресс-секретарь кампании Трампа Стивен Чунг отрицательно отверг какую-либо встречу между Трампом и Лидс, назвав ее заявления попыткой сорвать выборы и отвлечь внимание от вице-президента Камалы Харрис, демократического соперника Трампа.

Лидс вызвали в суд в ходе судебного процесса Трампа о сексуальных домогательствах и клевете, возбужденного Э. Жан Карролл, которая обвинила Трампа в нападении на нее в примерочной магазина в 1996 году. Лидс была одной из двух женщин, вызванных адвокатами Карролл, чтобы предоставить доказательства паттерна Трампа, который сексуально домогался женщин, а затем порочил их репутацию, когда обвинения становились публичными.

Присяжные приняли решение в пользу Карролл по вопросам сексуального домогательства и клеветы в 2019 году, когда Трамп назвал обвинения Карролл ложными, сказал, что она не была его типом, и предположил, что она выдумала нападение, чтобы прорекламировать свою книгу. Присяжные присудили Карролл 5 миллионов долларов в качестве компенсации.

В настоящее время Трамп оспаривает это решение.

Во время судебного заседания в пятницу адвокаты Трампа возражали против допустимости показаний Лидс, утверждая, что в 1970-х годах сексуальное домогательство женщины на самолете не было федеральным преступлением. Адвокат Карролл возражал, что "простое нападение" было незаконным на самолете в то время.

После заседания Трамп обрушился на Лидс и других женщин, которые обвиняли его в сексуальных домогательствах, назвав ее заявление "полностью выдуманной историей" и назвав ее "заядлой сторонницей Клинтон".

“Теперь, я полагаю, она подаст на меня в суд за клевету, как это сделала Э. Жан Карролл”, - сказал бывший президент.

Ранее этой неделе Лидс обратилась к СМИ на пресс-конференции перед Trump Tower, заявив, что "важно напомнить избирателям о пренебрежении Трампа к женщинам". Она продолжила: "Он assaulted меня 50 лет назад и продолжает меня атаковать сегодня".

Когда Коупер спросил Лидс, будет ли она рассматривать возможность подать в суд на Трампа за его последние комментарии, Лидс ответила, что "все варианты на столе".

“Но моей целью, когда меня пригласили выступить на суде Э. Жан, было просто установить, что это его поведение, длительная модель, и я ничего не выигрываю от этого”, - сказала она.

Ранее в этом году отдельная коллегия присяжных приняла решение в пользу Карролл по вопросу клеветы, когда Трамп повторил свои первоначальные заявления 2019 года. Присяжные присудили Карролл 83,3 миллиона долларов в качестве компенсации. Адвокаты Карролл утверждали, что единственный способ предотвратить повторение Трампа его заявлений - ударить его по карману - финансово.

В CNN Kate Sullivan внесла вклад в этот отчет.

В то время как Трамп оспаривает вердикт 2019 года, политика вновь стала спорной областью, с Трампом, атакующим Лидс и других обвинителей. Во время президентских выборов 2016 года пресс-секретарь кампании Трампа встретился с заявлениями Лидс о сексуальном насилии, отрицательно отвергнув любую встречу между ними.

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