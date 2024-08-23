Обвинитель полицейского обвиняет бывшего помощника в непредумышленном убийстве в инциденте с стрельбой в доме, в котором участвовал летчик.

Форт-Волт, Флорида (AP) — Депутат из Окейлосаского шерифского управления был обвинён в непредумышленном убийстве с применением огнестрельного оружия после смертельного выстрела в военнослужащего, который открыл дверь своей квартиры, держа в руке пистолет, как заявили прокуроры в пятницу.

Обвиняемый офицер, Эдди Дюран, был обвинен в убийстве 23-летнего старшего воздушного техника Роджера Форта, как объявил помощник государственного прокурора Грег Марсиль. Это обвинение является тяжким преступлением, которое может повлечь за собой максимальное наказание в виде 30 лет лишения свободы.

По состоянию на раннее пятничное утро был выдан ордер на арест Дюрана, но на тот момент он не был задержан.

Адвокат по правам граждан Бен Кrump, представляющий семью Форта, заявил: "Это служит напоминанием для сотрудников правоохранительных органов по всей стране, что они поклялись защищать и служить, и их действия имеют последствия, особенно когда речь идет о потере жизни".

Сабу Уильямс, президент местной организации NAACP, сказал: "Это лучший исход, которого мы могли бы ожидать в этом конкретном случае".

Форт, афроамериканец, был убит выстрелом в голову, а Дюран, идентифицировавший себя как латиноамериканец на своем заявлении о регистрации избирателя, был обвинен в этом убийстве.

По словам властей, Дюран был派遣到 Форт-Волту, чтобы ответить на ложный вызов о семейном насилии. После нескольких стуков в дверь Форт открыл дверь, держа пистолет в руке, направленный вниз. Дюран якобы выстрелил в него несколько раз, прежде чем приказать ему бросить оружие.

Дюран был уволен с работы 31 мая после того, как внутреннее расследование заключило, что его жизнь не была в опасности, когда он открыл огонь. Адвокат Дюрана, Джон Уиттакер, на момент комментария был недоступен.

Обвинение полицейских в убийствах на службе является редким явлением во Флориде, с четырьмя подобными случаями за последние 35 лет до этого инцидента. Более того, лишь один из этих офицеров был осужден.

Три полицейских из Крествууда, округа Окейлоса, ждут суда по обвинению в непредумышленном убийстве в связи со смертью Кальвина Вилкса-младшего, который, как сообщается, умер в результате удара электрошокером. Эти офицеры признали себя невиновными в предъявленных обвинениях.

Бывший офицер полиции Пам-Бич-Гарденс Номан Ража был признан виновным в непредумышленном убийстве и покушении на убийство в 2015 году за выстрел в Корея Джонса, афроамериканца, чья машина сломалась на съезде с шоссе. Свидетели показали, что Ража, работавший под прикрытием и в гражданской одежде, не представился полицейским, в результате чего Джонс испугался ограбления и попытался убежать, что привело к его смерти.

Шериф Броварда был обвинён в непредумышленном убийстве за смертельный выстрел в чернокожего мужчину, державшего пневматическую винтовку, но обвинение было снято судьёй.

Сотрудники правоохранительных органов часто получают "квалифицированную иммунитет" за свои действия на службе, что делает обвинение и осуждение за сомнительные выстрелы сложной задачей. Верховный суд США сказал, что офицеры могут быть осуждены только в том случае, если их поведение будет признано незаконным и они должны были знать, что нарушают "явно установленный" закон.

В заявлении офис шерифа подтвердил, что они поддерживают решение уволить Дюрана и сохраняют прозрачность в ходе расследования.

Дюран начал свою карьеру в правоохранительных органах в качестве военного полицейского в армии, затем работал в полиции Оклахомы с 2015 года, а в июле 2019 года присоединился к Окейлосаскому шерифскому управлению, уволившись и вернувшись в 2023 году.

Персональные записи Окейлосы показали, что Дюрана в 2021 году выговаривали за невыполнение задания по подтверждению адресов трех зарегистрированных сексуальных преступников, посещая их дома. Он также был дисциплинирован за уход из школы до звонка финального звонка и уходом учеников, нарушая требование Флориды об наличии вооруженной охраны на территории во время уроков.

Апартаменты Форта находились примерно в 8 милях от базы ВВС Хёрлбёрт, где он работал пилотом специальных миссий в 4-м squadrons специальных операций на самолете AC-130J Ghostrider. Его роли включали загрузку пушек самолета во время боев. Он был награжден медалью "За воздушные заслуги" с боевой наградой, которая обычно вручается за 20 полетов в зоне боевых действий или за проявленные храбрость или достижения в одной миссии.

Дюран посетил апартаменты Форта в ответ на ложный вызов о семейном насилии 3 мая. Видеозапись с камеры Дюрана показывает его общение с менеджером апартаментов, который направил его к квартире Форта на четвертом этаже из-за частых ссор. Однако Форта, у которого не было криминального прошлого и нет гостей в тот день, жил один и был на видеозвонке со своей девушкой, которая подтвердила, что не было ссоры, и Форта играл в видеоигру.

Записи 911 показывают, что дежурные никогда не вызывались к квартире Форта, но они посещали соседнюю квартиру 10 раз за последние 8 месяцев, один из которых был вызовом по семейному насилию.

Подойдя к двери Форта, Дюран стоял неподвижно в течение 20 секунд, прислушиваясь. Однако на записи с камеры Дюрана не было зафиксировано никаких голосов.

Затем Дюран постучал в дверь и не представился. Он затем переместился к двери, сохраняя расстояние в 5 футов. Дюран объяснил следователям, что у него были опасения, что человек внутри мог бы выстрелить через дверь или столкнуть его через перила, которые были значительными 40 футов в высоту.

Дюран подождал дюжину секунд, прежде чем снова постучать в дверь, на этот раз крикнув: "Шерифское управление - откройте!" Он отступил, и на записи можно услышать приглушенный голос, ругающий полицию, как сказал Дюран.

В считанные секунды, Дюран вернулся на свое место перед дверью и атаковал ее снова, крича о своем присутствии в третий раз.

Подруга Форстона рассказала следователям, что летчик спросил, кто там, но не получил ответа. Она заявила, что Форстон выразил намерение не открывать дверь, так как к нему обычно не приходили посетители. Она добавила, что ни один из них не услышал, как Дюран кричит о своей принадлежности к офису шерифа.

После третьего стука Форстон якобы сказал своей подруге: "Я возьму пистолет, потому что не знаю, кто это".

Открыв дверь и держа оружие в руках, Форстон был приказал "отступить", Дюраном. Через две секунды Дюран открыл огонь. Форстон отлетел назад на пол.

Только в этот момент Дюран закричал: "Бросьте пистолет!"

Форстон ответил: "Он там".

Была вызвана скорая помощь, но Форстон скончался вскоре после этого в больнице.

Офис шерифа объявил, что они поддерживают решение уволить офицера Эдди Дюрана после его участия в смертельном стрелковом инциденте с Форстоном.

Прокуратура обвинила заместителя Эдди Дюрана, входящего в состав Офиса шерифа округа Окалоosa, в умышленном убийстве с применением огнестрельного оружия, в результате чего погиб Форстон.

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