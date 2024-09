Обвинение против мэра Нью-Йорка Эрика Адамса включает пять различных обвинений.

В обмен, обвинительный акт утверждает, что Адамс вынудил Пожарную службу Нью-Йорка одобрить установление нового здания турецкого консульства в городе без прохождения проверки на пожарную безопасность. Кроме того, его политическая кампания незаконно использовала эти пожертвования для хищения средств через систему matcher-финансирования Нью-Йорка, как утверждается в обвинительном акте.

Эти обвинения служат основой для федерального обвинительного акта, предъявленного Адамсу по пяти пунктам: взяточничество, мошенничество с использованием средств связи, сговор и две статьи о незаконном получении иностранных взносов в избирательную кампанию.

Адамс, избранный демократом в 2021 году, сохраняет свою невиновность и не намерен уходить в отставку, заявляя: "Я с нетерпением жду возможности защитить себя и защитить жителей этого города так, как я делал на протяжении всей своей профессиональной карьеры".

Анализируя 57-страничный, 15-тысячесловный обвинительный акт, CNN выявила несколько ключевых аспектов. В целом, он уточняет сделки между Адамсом и иностранными гражданами, попытки замаскировать их деятельность и конкретные обвинения, которые должны быть доказаны в суде.

Подарки, которые, якобы, получил Адамс

По словам обвинительного акта, в течение почти десяти лет Адамс просил и получал подарки, такие как роскошные поездки и пожертвования в свою избирательную кампанию от иностранных бизнесменов. Between 2016 and October 2023, Adams reportedly committed 23 overt acts, including accepting free flights, hotel rooms, and coordinating straw donations.

Обвинители утверждают, что эти иностранные граждане обходили федеральные правила с помощью "посредников", которые ложно заявляли, что вносят свои собственные деньги. Обвинительный акт содержит подробности о бесплатных авиабилетах и бизнес-классе, проживании в роскошных отелях, обедах в дорогих ресторанах и других роскошных развлечениях в Турции.

Адамс якобы принял поездку стоимостью более 41 000 долларов в 2017 году, включая бесплатные билеты бизнес-класса и проживание в люксовом номере отеля St. Regis Istanbul. Об этом не сообщалось, как утверждается в обвинительном акте. Between 2016 and 2021, Adams is said to have amassed over $123,000 worth of luxury travel perks, without detectable disclosure.

К 2018 году Адамс якобы не только просил, но и поощрял незаконные взносы в свою избирательную кампанию от иностранных граждан и искал дополнительные личные выгоды.

К январю 2022 года он якобы согласился принять иностранные взносы в свою кампанию 2025 года, как утверждается в обвинительном акте.

‘Пришло время ему вернуть:’ Подарки, которые, якобы, предложил Адамс

По словам обвинительного акта, иностранные граждане предлагали Адамсу роскошные поездки и другие преимущества в обмен на его помощь. В сентябре 2021 года турецкий чиновник сказал Адамсу, что пришло время вернуть долг, и призвал его оказать давление на Пожарную службу Нью-Йорка, чтобы открыть здание турецкого консульства в городе без проверки на пожарную безопасность перед важным визитом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Здание не прошло проверку Пожарной службы Нью-Йорка, и после разговора с комиссаром Пожарной службы Адамс умолял одобрить здание, как утверждается в обвинительном акте. Начальник Пожарной службы якобы предупредил, что они потеряют работу, если не получат сертификат об утверждении здания, как утверждается в обвинительном акте. Затем главный предотвратитель составил необычное письмо без возражений против утверждения, что не было стандартной процедурой Пожарной службы Нью-Йорка, как утверждается в обвинительном акте.

После вмешательства Адамса здание якобы было открыто в соответствии с требованиями турецкого чиновника, как указано в судебных документах.

CNN связалась с турецким домом и Пожарной службой Нью-Йорка.

Попытки скрыть схему

Обвинительный акт утверждает, что Адамс и его сообщники, в том числе некий "сотрудник Адамса", пытались скрыть свою деятельность от общественности, создавая ложные документы, удаляя сообщения и меняя пароли.

"Как описано выше, Адамс неоднократно не сообщал о бесплатных и существенно скидочных преимуществах, которые он получил от турецкого чиновника, промоутера и менеджера авиакомпании; создал ложный документальный след, чтобы показать, что он оплатил эту поездку, хотя на самом деле он не платил; заверил сотрудника Адамса, что имеет практику удаления всех своих сообщений с сотрудником Адамса; и поручил сотруднику Адамса убедиться, что ее деятельность в Турции в 2021 году была защищена от общественного внимания", - говорится в обвинительном акте.

Адамс и его коллеги якобы пытались скрыть схему даже после того, как узнали о федеральном расследовании в ноябре 2021 года, как утверждают обвинители.

Во время интервью в рамках расследования сотрудник Адамса ушел в туалет и якобы удалил зашифрованные приложения для общения с Адамсом и другими, как указано в обвинительном акте. Еще один случай связан с кодом доступа к личному телефону Адамса.

Когда следователи искали электронные устройства Адамса 6 ноября, у него не было телефона. Он передал его следователям на следующий день после получения повестки, но он был "заблокирован" и требовал пароль, как указано в обвинительном акте. Адамс якобы сказал, что изменил пароль накануне, чтобы предотвратить случайное или намеренное удаление содержимого телефона, как утверждается в обвинительном акте. Он якобы сказал, что забыл новый пароль, как утверждают обвинители.

Основное обвинение против Адамса - мошенничество с использованием средств связи, которое предусматривает максимальное наказание в 20 лет лишения свободы. Это обвинение основывается на том, что Адамс якобы украл средства из программы matcher-финансирования Нью-Йорка. Эта программа удваивает взносы от жителей города в избирательные кампании, но запрещает использование "посреднических взносов", как указано в обвинительном акте. Кандидаты обязаны подтвердить соответствие правилам финансирования избирательной кампании.

Обвинительный акт утверждает не только это. Адамс якобы не только принял незаконные взносы в свою избирательную кампанию, но и использовал восемь из этих незаконных взносов для получения matcher-финансирования, потенциально получая до 2000 долларов за каждое нарушение. Его кампания якобы ложно заявляла о соответствии, как указано в обвинительном акте.

В обвинительном акте не указан точный размер совпадающих публичных средств, якобы полученных Адамсом в результате восьми незаконных пожертвований "через троих". Его кампания по выборам мэра в 2021 году якобы получила более 10 миллионов долларов из городской программы софинансирования, как указано в обвинительном акте.

Вымогательство наказывается максимальным сроком заключения в 10 лет. Это обвинение связано с якобы обменом роскошных поездок от турецкого чиновника на одобрение "Турецкого дома", как указано в обвинительном акте.

Два обвинения в просьбе о взносах в кампанию от иностранных граждан каждый предусматривают максимальный срок заключения в 5 лет. Одно из этих обвинений основано на обвинениях 2021 года, а другое - на обвинениях 2023 года.

Наконец, есть обвинение в сговоре, которое наказывается максимальным сроком заключения в 5 лет. Обвинительный акт утверждает, что Адамс и неуказанные другие лица сговорились совершить федеральные преступления, в том числе мошенничество с использованием средств связи, просьбу и принятие незаконных взносов в кампанию и вымогательство. В обвинительном акте перечислены 23 конкретных действия в поддержку сговора.

В этом сообщении также приняли участие журналисты CNN Джефф Уинтер, Никки Браун и Артемис Моштагян.

