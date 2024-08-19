- Обвинения в коррупционных платежах: уголовное производство против экс-сенатора Дилека Калайчи

Юридическая команда предъявила обвинения бывшему министру здравоохранения Берлина Дилке Калайчи в коррупции. Аналогичные обвинения были предъявлены владельцу рекламного агентства, как подтвердил представитель прокуратуры Берлина. Индивиду, которому 58 лет, инкриминируется получение взяток. Ранее об этом сообщало издание "Tagesspiegel".

Сама Калайчи хранит молчание по этому поводу. Однако адвокатская контора, представляющая ее интересы, заявила агентству DPA, что бывший министр решительно отрицает выдвинутые против нее обвинения. "Подробные расследования не смогли подтвердить это обвинение, на мой взгляд", - сказал адвокат Роберт Унгер.

Обвинение: отсутствует счет за свадьбу

Согласно расследованию, владелец рекламного агентства и политик якобы договорились весной 2019 года, что агентство займется планированием и организацией свадьбы Калайчи. Однако бывший министр так и не был выставлен счет за эти услуги. Прокуратура подозревает, что он был освобожден от оплаты в обмен на обещание будущих заказов от Сената.

Калайчи якобы не запрашивала счет. Вместо этого компания получила контракт на рекламную кампанию от департамента здравоохранения после свадьбы, направленную на привлечение новых талантов в сфере ухода. Агентство получило 267 830 евро за это. После вычета затрат на кампанию компания якобы получила около 7400 евро, а соучастник-владелец - около 9450 евро. Услуги для свадьбы Калайчи якобы стоили около 11 240 евро.

Дилке Калайчи отвергает обвинения

Адвокат Калайчи заявил: "Она утверждает, что до того, как ей стало известно об обвинении, она считала, что услуги рекламного агентства были выставлены счет и полностью оплачены". Ее клиент не знала об неоплаченных услугах и не терпела бы подобного положения, добавил Унгер. "Госпожа Калайчи ни в коем случае не нарушала свои обязанности", - добавил он.

Если прокуратуре удастся это сделать, судебный процесс состоится перед Берлинским окружным судом. Палата должна теперь решить, разделяет ли она точку зрения прокурора и дает разрешение на обвинительный акт. Пока не будет принято окончательное юридическое решение по делу, сохраняется презумпция невиновности.

Обвинения против Дилке Калайчи и владельца рекламного агентства рассматриваются отделом прокуратуры, как подтвердил представитель прокуратуры Берлина. Если дело дойдет до суда, он состоится перед Берлинским окружным судом, где прокуратуре необходимо получить разрешение палаты для продолжения обвинительного акта.

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