Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиУправление прокурора

Обвинения в коррупционных платежах: уголовное производство против экс-сенатора Дилека Калайчи

Расследование в отношении предполагаемой взятки, связанной с свадьбой бывшего сенатора здравоохранения Берлина Ділек Калайджи, продолжается с конца 2021 года. Она придерживается своей невиновности в этих обвинениях.

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 2 минут
Против бывшего сенатора Дилёк Калайджи выдвинуты обвинения в коррупции
Против бывшего сенатора Дилёк Калайджи выдвинуты обвинения в коррупции

- Обвинения в коррупционных платежах: уголовное производство против экс-сенатора Дилека Калайчи

Юридическая команда предъявила обвинения бывшему министру здравоохранения Берлина Дилке Калайчи в коррупции. Аналогичные обвинения были предъявлены владельцу рекламного агентства, как подтвердил представитель прокуратуры Берлина. Индивиду, которому 58 лет, инкриминируется получение взяток. Ранее об этом сообщало издание "Tagesspiegel".

Сама Калайчи хранит молчание по этому поводу. Однако адвокатская контора, представляющая ее интересы, заявила агентству DPA, что бывший министр решительно отрицает выдвинутые против нее обвинения. "Подробные расследования не смогли подтвердить это обвинение, на мой взгляд", - сказал адвокат Роберт Унгер.

Обвинение: отсутствует счет за свадьбу

Согласно расследованию, владелец рекламного агентства и политик якобы договорились весной 2019 года, что агентство займется планированием и организацией свадьбы Калайчи. Однако бывший министр так и не был выставлен счет за эти услуги. Прокуратура подозревает, что он был освобожден от оплаты в обмен на обещание будущих заказов от Сената.

Калайчи якобы не запрашивала счет. Вместо этого компания получила контракт на рекламную кампанию от департамента здравоохранения после свадьбы, направленную на привлечение новых талантов в сфере ухода. Агентство получило 267 830 евро за это. После вычета затрат на кампанию компания якобы получила около 7400 евро, а соучастник-владелец - около 9450 евро. Услуги для свадьбы Калайчи якобы стоили около 11 240 евро.

Дилке Калайчи отвергает обвинения

Адвокат Калайчи заявил: "Она утверждает, что до того, как ей стало известно об обвинении, она считала, что услуги рекламного агентства были выставлены счет и полностью оплачены". Ее клиент не знала об неоплаченных услугах и не терпела бы подобного положения, добавил Унгер. "Госпожа Калайчи ни в коем случае не нарушала свои обязанности", - добавил он.

Если прокуратуре удастся это сделать, судебный процесс состоится перед Берлинским окружным судом. Палата должна теперь решить, разделяет ли она точку зрения прокурора и дает разрешение на обвинительный акт. Пока не будет принято окончательное юридическое решение по делу, сохраняется презумпция невиновности.

Обвинения против Дилке Калайчи и владельца рекламного агентства рассматриваются отделом прокуратуры, как подтвердил представитель прокуратуры Берлина. Если дело дойдет до суда, он состоится перед Берлинским окружным судом, где прокуратуре необходимо получить разрешение палаты для продолжения обвинительного акта.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Подготовка к началу демократического национального съезда в Чикаго, запланированного на 18 августа...
Политика

Демократы покажут опасность для демократии, которую, по их мнению, представляет Трамп, предложив возможность выступить перед законодателями, связанными с комитетом 6 января.

На недавнем съезде в Чикаго демократы подчеркнут воспринимаемую угрозу демократии, которую они связывают с бывшим президентом Дональдом Трампом. Ключевые политические фигуры и полицейский из Капитолия, получивший травмы во время беспорядков 6 января 2021 года, выступят с principale выступлениями.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Министр финансов ограничивает финансовые ресурсы: Сообщается, что Кристиан Линднер сообщил министру...
Политика

Предлагаемое ограничение помощи Украине сталкивается с ожесточенной оппозицией, как внешней, так и внутренней.

Россия могла бы потенциально ликовать при прекращении Германией финансовой поддержки Украины, но такой исход все еще не гарантирован. Тем не менее, ЕС остается без энтузиазма по отношению к такой перспективе.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Группа во главе с Сахрой Wagønкнехт рассматривается как потенциальный коалиционный партнер в...
Политика

Альянс между ХДС, СДПГ и партией водителя машины <unk> в чем ситуация?

- Альянс между ХДС, СДПГ и партией водителя машины <unk> в чем ситуация? Ситуация серьезная, и выбор потенциальных союзников ограничен: В Тюрингии уже несколько недель ведутся дискуссии о возможной коалиции с партией BSW во главе с Сахрой Wagenknecht. В чем суть этих альянсов, и что из этого получится

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Парусник перевернулся возле Сицилии.
Политика

Парусник перевернулся возле Сицилии.

Парусник перевернулся возле Сицилии. В результате происшествия в море у побережья Сицилии семь человек считаются пропавшими без вести. Об этом сообщил береговой охранник, базирующийся в Портичелло, Палаermo, немецкому агентству новостей по запросу. Ранее итальянское новостное агентство ANSA сообщало, что сильный шторм с мощным ветром привел к опрокидыванию лодки, отплывшей из

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

C 26 августа по 23 сентября ножи можно сдам в отделениях полиции в Англии и Уэльсе.
Панорама

Жителям Великобритании требуется сдать ножи и мачете, похожие на зомби

Жителям Великобритании требуется сдать ножи и мачете, похожие на зомби Великобритания ужесточает борьбу с насилием, связанным с ножами, в связи с недавними трагическими смертями троих детей. Страна находится в состоянии хаоса, и правительство пересматривает законы о владении ножами и призывает граждан к сотрудничеству. Власти призывают граждан сдать мачете и так

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Подготовка к началу демократического национального съезда в Чикаго, запланированного на 18 августа...
Политика

Демократы покажут опасность для демократии, которую, по их мнению, представляет Трамп, предложив возможность выступить перед законодателями, связанными с комитетом 6 января.

На недавнем съезде в Чикаго демократы подчеркнут воспринимаемую угрозу демократии, которую они связывают с бывшим президентом Дональдом Трампом. Ключевые политические фигуры и полицейский из Капитолия, получивший травмы во время беспорядков 6 января 2021 года, выступят с principale выступлениями.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Министр финансов ограничивает финансовые ресурсы: Сообщается, что Кристиан Линднер сообщил министру...
Политика

Предлагаемое ограничение помощи Украине сталкивается с ожесточенной оппозицией, как внешней, так и внутренней.

Россия могла бы потенциально ликовать при прекращении Германией финансовой поддержки Украины, но такой исход все еще не гарантирован. Тем не менее, ЕС остается без энтузиазма по отношению к такой перспективе.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно