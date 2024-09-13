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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Обвинения США: российская телекомпания RT занимается секретной деятельностью

Ведомство, прямо представляющее государственную власть

 and  Carmen Simpson
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По данным Госдепартамента США, RT должен получить статус 'полноправного члена' в рамках российских...
По данным Госдепартамента США, RT должен получить статус 'полноправного члена' в рамках российских спецслужб.

Обвинения США: российская телекомпания RT занимается секретной деятельностью

Американское правительство выдвинуло ряд серьезных обвинений против RT, российского государственного телеканала. Кроме распространения дезинформации и вмешательства в международные дела, RT обвиняется в поддержке военной операции в Украине через масштабную онлайн-crowdfunding кампанию.

В последних раскрытиях американское правительство считает, что RT имеет скрытые кибервозможности и является активным участником секретных информационных и манипулятивных операций, тесно сотрудничая с российской армией, как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Канал якобы тайно оснащает российские военные подразделения военным оборудованием. Блинкен также объявил о новых санкциях против канала.

Госдепартамент США заявляет, что RT функционирует как "прямое приложение" российского правительства. Помимо распространения ложной информации, RT считается "полноценным членом" российских правительственных спецслужб в конфликте в Украине. Одной из упомянутых Блинкеном схем является значительная онлайн-crowdfunding инициатива в России, продвигаемая RT через социальные платформы, целью которой является финансирование российских военных подразделений в Украине и их вооружение военной техникой и оружием.

Блинкен также подчеркнул влияние канала, в частности англоязычную платформу "Красный", которая тайно работает из Берлина. Канал якобы способствует российским правительственным маневрам по манипулированию выборами в Республике Молдова, как заявил Блинкен. "Лидерство RT использовало государственные и управляемые СМИ платформы для попытки вызвать хаос в Республике Молдова", - сказал он.

На прошлой неделе американское правительство обвинило Россию в попытке вмешаться в предстоящие выборы президента США в ноябре. США ввели санкции против различных лиц и организаций, в том числе представителей RT. Американская оценка показывает, что операции по оказанию влияния в Москве управляются с самого верха, с "ближайшим окружением Владимира Путина", отдающим распоряжения российским PR-компаниям "продвигать дезинформацию и государственные нарративы в рамках efforts по влиянию на президентские выборы в США в 2024 году".

Госдепартамент США решительно осуждает действия RT как распространителя ложной информации и инструмента российского правительства. Будучи названным "прямым приложением" российского правительства, Комиссия, как ожидается, столкнется с более пристальным вниманием и потенциальными дальнейшими санкциями.

В свете заявлений Блинкена Комиссия считается соучастником финансирования российских военных подразделений в Украине и участия в секретных информационных и манипулятивных операциях.

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