Обвинения против двух бывших сотрудников полиции Луисвилла, замешанных в операции по поиску Бреонны Тейлор, были сняты.

Ходатайство об отказе от других обвинений было отклонено.

26-летняя техник отделения неотложной помощи по имени Тейлор была смертельно ранена в своей квартире во время неудачного рейда с применением силы в 3 часа ночи 13 марта 2020 года.

В 2022 году детективы Луивилля Джoshua Jaynes и Sgt. Kyle Meany были обвинены в представлении ложного заявления для обыска в квартире Тейлор перед рейдом полиции Луивилля. Они также сговорились создать "ложное алиби", пытаясь избежать ответственности за свои роли в составлении заявления на обыск с ложной информацией, как указано в судебных документах.

Судья федерального суда Чарльз Симпсон 17 марта 2023 года постановил, что законным поводом для смерти Тейлор был выстрел, произведенный ее бойфрендом Кеннетом Уокером, когда полиция ворвалась в дом, считая их грабителями. После выстрела Уокера офицеры открыли ответный огонь, что привело к смертельным ранениям Тейлор.

Жюри не нашло прямой связи между смертью Тейлор и незаконным проникновением.

По словам адвоката Кайла Мейни Брайана Батлера, "Мы очень довольны решением суда".

Судья Симпсон снял федеральные уголовные обвинения с обоих мужчин, так как факты не соответствовали написанным обвинениям. Смерть Тейлор, сказал он, была результатом способа исполнения ордера, а не самого незаконного проникновения.

В судебных документах говорилось, что "смерть Тейлор была непосредственным результатом способа исполнения ордера". Решение Уокера открыть огонь, как утверждалось и argue, было естественным следствием исполнения ордера в 12:45 ночи в неожиданном доме, что заставило офицеров открыть ответный огонь, убив Тейлор.

Обвинение Джошуа Джейнса в использовании опасного оружия для лишения Тейлор права на четвертую поправку к Конституции уже было отклонено судьей, так как не было доказательств того, что команда исполнения использовала свое оружие для подчинения Тейлор поиску.

В результате обвинение стало преступлением на уровне проступка, с максимальным наказанием в виде штрафа, тюремного заключения или обоих на срок до одного года.

Полицейское управление Луивилля, Министерство юстиции США и адвокат Джейнса пока не прокомментировали решение судьи. Также не прокомментировал решение семьи Тейлор.

Смерть Тейлор, а также других чернокожих людей от рук правоохранительных органов, таких как Джордж Флойд и Ахмауд Арбери, вызвала общенациональные протесты за реформу полиции летом 2020 года. В решении говорилось: "Трагедия смерти Бреонны Тейлор и тяжесть горя ее семьи не ускользнули от этого суда".

Мейни все еще предстоит судить за дачу ложных показаний федеральным следователям, с максимальным наказанием в пять лет лишения свободы. Джейнсу предъявлены обвинения в подделке записей в федеральном расследовании и сговоре в подделке записей и подкупе свидетелей, что может обернуться общим сроком заключения до 40 лет.

Джейнс, который написал ордер на обыск в доме Тейлор, был уволен из полиции в 2021 году за невыполнение формы плана операций по обыску и за ложь о подтверждении доставки посылок Тейлору от ее предыдущего бойфренда, Джамаркуса Гловера.

Мейни был уволен из полиции Луивилля в 2022 году. Главный Эрικα Шилдс заявила: "Я полностью уважаю судебный процесс и понимаю, что сержант Мейни еще не был заслушан перед жюри своих коллег. Тем не менее, он faces multiple federal charges after a lengthy investigation by the DOJ."

Шилдс, которая возглавила полицейское управление Луивилля вскоре после смерти Тейлор, ушла в отставку с поста главного полицейского в начале 2023 года.

Бывший детектив Луивилля Бретт Хэнкоксон должен пройти новое судебное разбирательство по делу о нарушении гражданских прав в октябре, после ничьей в его первом процессе. Прокуроры утверждали, что Хэнкоксон применил чрезмерную силу той ночью, когда была убита Тейлор, и нарушил ее гражданские права, а также гражданские права ее бойфренда и соседей. Если признан виновным, он faces life imprisonment.

Бывший детектив Келли Хэнна Гудлетт признала себя виновной в федеральном суде в 2022 году в сговоре с созданием ложного заявления для ордера на обыск и во лжи перед следователями об этом, но пока не приговорена.

После решения суда американские власти и адвокат Джейнса хранят молчание.

Независимо от результата, трагическая смерть Бреонны Тейлор и других чернокожих людей от рук правоохранительных органов продолжает вызывать призывы к реформе полиции в Соединенных Штатах.

