Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиСуд первой инстанции

Обвиняемые боевики ИГ на судебном заседании в Мюнхене

Один из обвиняемых подсудимых потенциально могла бы иметь значительное влияние в гражданском конфликте в Сирии. Эта группа находится под пристальным вниманием из-за обвинений в grave нарушениях международного права. Заседания назначены на середину сентября.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута
В середине сентября Высший региональный суд Мюнхена начинает судебный процесс с участием троих...
В середине сентября Высший региональный суд Мюнхена начинает судебный процесс с участием троих предположительно сирийских экстремистов, обвиняемых в терроризме.

- Обвиняемые боевики ИГ на судебном заседании в Мюнхене

Уголовные слушания начнутся 16 сентября в Высшем земельном суде Мюнхена, где трое сирийских граждан предстанут перед судом по обвинению в принадлежности к иностранным экстремистским группам, в том числе к печально известной террористической организации "Исламское государство". Суд запланировал 29 дней судебного процесса, и вынесение приговора не ожидается до середины декабря, при строгих мерах безопасности. Председатель сената по охране государства в Высшем земельном суде издал 14-страничный указ о безопасности, в котором перечислены обыски участников и зрителей процесса.

Шииты были annihilated and expelled

Один из обвиняемых, как считается, является главой и лидером экстремистской группы "Лива Джунд аль-Рахман" (Бригада солдат Милосердного), которая стремилась свергнуть сирийское правительство. Под его руководством и в сотрудничестве с другим заключенным в июне 2013 года якобы было совершено нападение на шиитскую деревню в Сирии, в результате которого погибли 60 жителей и остальное население было вынуждено бежать. Были сообщения о мародерстве и разрушениях, что свидетельствует о военных преступлениях.

Личная выгода от эксплуатации нефти

Предполагаемый лидер также обвиняется в незаконном использовании прибыли от захваченных и разграбленных нефтяных ресурсов, которые он не только использовал для оплаты своих боевиков, но и для личных роскошей и семейных расходов.later, якобы присоединился к террористической организации "Исламское государство" и подчинил свою собственную террористическую группу её командованию. Второй обвиняемый якобы занимал руководящую должность в группе. Третий обвиняемый якобы отвечал за общественные отношения, такие как производство пропагандистских видеороликов. Двоих обвиняемых арестовали в Килле и Мюнхене в прошлом году, а третьего - в Дортмунде в апреле этого года. Все они содержатся под стражей.

Процесс над тремя individuals, в том числе предполагаемым лидером Лива Джунд аль-Рахман, состоится в Первом суде инстанции из-за характера их обвинений. Если они будут признаны виновными, действия лидера, такие как использование прибыли от захваченной нефти в личных целях и участие в военных преступлениях, могут повлечь за собой严重的惩罚.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Трамп обостряет проблемы на южной границе, противостоя Харрис и иммигрантское население.
Политика

Трамп обостряет проблемы на южной границе, противостоя Харрис и иммигрантское население.

Во время поездки в Аризону Трамп изображает мигрантов в целом как угрозу. Кроме того, он обвиняет своего политического соперника Харриса в ответственности за правонарушения, связанные с мигрантами.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Потенциальное вторжение в воздушную территорию НАТО
Политика

Потенциальное вторжение в воздушную территорию НАТО

Факультет поддержки базы НАТО в Гейльнкеркене работает на втором по высоте уровне безопасности, что требует отделения персонала и оставляет после себя многочисленные непокрытые запросы.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Победил на переговорах: Путин беседовал с Трампом на саммите G20 в июле 2017 года.
Политика

Лидер СДПГ утверждает, что без поставки оружия Украина столкнется с полным уничтожением.

Лидер СДПГ утверждает, что без поставки оружия Украина столкнется с полным уничтожением. Перед выборами в ландтаги Тюрингии и Саксонии лидер СДПГ СASKИЯ ЭСКЕН усиливает военную поддержку Украины против России. Канцлер ОЛАФ ШОЛЬЦ работает над справедливым и устойчивым миром, заявила Эскен в интервью газетам Funke Media Group. "Пока ПУТИН не

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Среди серьезных опасений, Украина ожидает, что может быть самая разрушительная зима в истории.
Политика

Среди серьезных опасений, Украина ожидает, что может быть самая разрушительная зима в истории.

Среди серьезных опасений, Украина ожидает, что может быть самая разрушительная зима в истории. Украина готовится к суровой и мрачной зиме из-за значительного ущерба, нанесенного ее энергетической и электросистемам в результате российских атак. "Мы имеем дело с самой суровой зимой в нашей истории", - заявил министр энергетики Украины Герман

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Трамп обостряет проблемы на южной границе, противостоя Харрис и иммигрантское население.
Политика

Трамп обостряет проблемы на южной границе, противостоя Харрис и иммигрантское население.

Во время поездки в Аризону Трамп изображает мигрантов в целом как угрозу. Кроме того, он обвиняет своего политического соперника Харриса в ответственности за правонарушения, связанные с мигрантами.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Производство солнечной энергии в Германии достигает беспрецедентного пика в июле.
Главные темы

Производство солнечной энергии в Германии достигает беспрецедентного пика в июле.

В июле Германия установила потрясающий пик солнечной генерации на уровне 10,1 тераватт-часа, сообщает Федеральное министерство экономики. Это примерно 7-процентный рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В целом,Источники возобновляемой энергии смогли произвести в...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Потенциальное вторжение в воздушную территорию НАТО
Политика

Потенциальное вторжение в воздушную территорию НАТО

Факультет поддержки базы НАТО в Гейльнкеркене работает на втором по высоте уровне безопасности, что требует отделения персонала и оставляет после себя многочисленные непокрытые запросы.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Победил на переговорах: Путин беседовал с Трампом на саммите G20 в июле 2017 года.
Политика

Лидер СДПГ утверждает, что без поставки оружия Украина столкнется с полным уничтожением.

Лидер СДПГ утверждает, что без поставки оружия Украина столкнется с полным уничтожением. Перед выборами в ландтаги Тюрингии и Саксонии лидер СДПГ СASKИЯ ЭСКЕН усиливает военную поддержку Украины против России. Канцлер ОЛАФ ШОЛЬЦ работает над справедливым и устойчивым миром, заявила Эскен в интервью газетам Funke Media Group. "Пока ПУТИН не

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно