- Обвиняемые боевики ИГ на судебном заседании в Мюнхене

Уголовные слушания начнутся 16 сентября в Высшем земельном суде Мюнхена, где трое сирийских граждан предстанут перед судом по обвинению в принадлежности к иностранным экстремистским группам, в том числе к печально известной террористической организации "Исламское государство". Суд запланировал 29 дней судебного процесса, и вынесение приговора не ожидается до середины декабря, при строгих мерах безопасности. Председатель сената по охране государства в Высшем земельном суде издал 14-страничный указ о безопасности, в котором перечислены обыски участников и зрителей процесса.

Шииты были annihilated and expelled

Один из обвиняемых, как считается, является главой и лидером экстремистской группы "Лива Джунд аль-Рахман" (Бригада солдат Милосердного), которая стремилась свергнуть сирийское правительство. Под его руководством и в сотрудничестве с другим заключенным в июне 2013 года якобы было совершено нападение на шиитскую деревню в Сирии, в результате которого погибли 60 жителей и остальное население было вынуждено бежать. Были сообщения о мародерстве и разрушениях, что свидетельствует о военных преступлениях.

Личная выгода от эксплуатации нефти

Предполагаемый лидер также обвиняется в незаконном использовании прибыли от захваченных и разграбленных нефтяных ресурсов, которые он не только использовал для оплаты своих боевиков, но и для личных роскошей и семейных расходов.later, якобы присоединился к террористической организации "Исламское государство" и подчинил свою собственную террористическую группу её командованию. Второй обвиняемый якобы занимал руководящую должность в группе. Третий обвиняемый якобы отвечал за общественные отношения, такие как производство пропагандистских видеороликов. Двоих обвиняемых арестовали в Килле и Мюнхене в прошлом году, а третьего - в Дортмунде в апреле этого года. Все они содержатся под стражей.

Процесс над тремя individuals, в том числе предполагаемым лидером Лива Джунд аль-Рахман, состоится в Первом суде инстанции из-за характера их обвинений. Если они будут признаны виновными, действия лидера, такие как использование прибыли от захваченной нефти в личных целях и участие в военных преступлениях, могут повлечь за собой严重的惩罚.

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