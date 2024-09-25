Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиМы

Обвиняемый сотрудник правоохранительных органов Кентукки, обвиняемый в убийстве судьи в его кабинете, предстанет перед судом сегодня.

Судья районного суда, якобы имевший конфликт с шерифом из Кентукки, в результате чего последний якобы стрелял смертельными ранениями в кабинете судьи, был вызываем для судебного решения в связи с инцидентом на среду.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 3 минут
Шериф Шон М. Стинс из округа Летчер недавно был задержан, как сообщили представители полиции штата...
Шериф Шон М. Стинс из округа Летчер недавно был задержан, как сообщили представители полиции штата Кентукки, в связи со смертельным эпизодом стрельбы, в котором был participé окружной судья в здании суда.

Обвиняемый сотрудник правоохранительных органов Кентукки, обвиняемый в убийстве судьи в его кабинете, предстанет перед судом сегодня.

Шериф Лечтерского округа Шон М. Стайнс, 43 года, был арестован в четверг в здании суда в Уайтсбурге подозреваемым в убийстве судьи окружного суда Кивена Маллинса, 54 лет, внутри его кабинета.

Стайнс, который, как сообщается, сдался после стрельбы, появится в видео-арбитраже в среду из тюрьмы Лесли, расположенной в нескольких округах к западу от того места, где он когда-то был шерифом, и где произошло убийство. Само заседание состоится в суде Картера, примерно в 160 километрах от места преступления, так как здание суда Лечтерского округа остается закрытым из-за инцидента.

Стайнс отвечал за обеспечение безопасности суда, в том числе защиту судей, согласно Ассоциации шерифов Кентукки. Теперь он обвиняется в убийстве первой степени, и неизвестно, кто займет его место в качестве шерифа.

Стрельба потрясла небольшое, тесно сплоченное сообщество Лечтерского округа, жители которого борются с нерешенными вопросами о источнике спора между двумя уважаемыми общественными фигурами в инциденте, который потряс всю область.

Полиция подтвердила, что расследование обстоятельств стрельбы в кабинете судьи в тот день продолжается.

Хотя в здании присутствовали другие люди во время стрельбы, никто другой не был в его кабинете, как заявил старший лейтенант полиции Кентукки Мэтт Гейхерт.

В здании есть камеры видеонаблюдения, и все заинтересованные стороны будут опрошены, заверил Гейхерт, подчеркнув, что это первый случай такого масштаба трагедии в округе.

Стайнс и Маллинс пообедали вместе перед стрельбой, сообщил судебный клерк мистер Уоттс телеканалу WKYT.

"Весь округ потрясен этим", - сказал Уоттс телеканалу WKYT, имея в виду пустоту, оставленную в местной судебной системе после потери как шерифа, так и окружного судьи, а также двух близких коллег.

За несколько дней до стрельбы, 16 сентября, Стайнс дал показания в ходе продолжающегося федерального судебного процесса, связанного с бывшим заместителем, обвиняемым в принуждении женщины к сексуальной активности в 2021 году, как сообщалось ранее в CNN. Иск обвиняет Стайнса в неадекватном расследовании обвинений против заместителя.

Адвокат Стайнса в судебном процессе Джонатан Шоу отказался комментировать личное участие Стайнса в федеральном судебном процессе или уголовном деле.

Акт насилия между "братьями в любви", - сказал окружной прокурор

Многие жители были знакомы и с шерифом, и с судьей, которые были друзьями tanto Стайнса, как и Маллинса. Шокированные убийством, друзья обоих мужчин пытаются понять, почему это произошло.

Весь день в суде проходил обычным образом, пока полиция не получила звонок в службу 911 около 14:55 в четверг о выстрелах внутри здания суда, сообщили сотрудники полиции штата.

В ответ на сообщения об активном стрелке в здании суда охранник суда Уоллес Кинкер и судебный клерк Майк Уоттс приняли меры, выводя юристов и судебный персонал из опасной зоны в кабинетах судей, согласно Мэтту Батлеру, окружному прокурору Лечтерского округа.

В округе царило напряжение, когда ученики в общественных школах Лечтерского округа были помещены на карантин вскоре после 15:30.

Маллинса нашли с множественными огнестрельными ранениями и объявили мертвым на месте, сообщила полиция.

Батлер отказался от участия в процессе над шерифом из-за близких отношений с судьей, объяснив: "Я женился на двух сестрах, и их дети чувствуют себя больше как братья, чем как кузены".

Офис генерального прокурора Кентукки Расселла Коулмана будет работать вместе с Джеки Стил, назначенным общим прокурором по делу, в качестве специальных прокуроров, как он объявил.

Некоторые жители, в том числе Батлер, выступают за ужесточение мер безопасности в здании суда, такие как установка металлоискателя и найм охранников на входе.

"Здание суда Лечтерского округа является одним из немногих мест, где вы можете войти без металлоискателя или охраны на входе", - сказал Батлер, назвав ситуацию "неприемлемой".

Маллинс выживает жена и две дочери, сообщает его некролог. "Он посвятил свою карьеру работе в своем кабинете в здании суда, где посвятил себя помощи людям", - говорится в некрологе.

Как страстный сторонник усилий по восстановлению по всему штату, Маллинс работал над улучшением доступа к лечению от злоупотребления наркотиками и расстройств психического здоровья, сообщает некролог.

В этом отчете также приняли участие корреспонденты CNN Эндрю Роуз, Далия Фахаид и Дакин Андон.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В 15:49 президент Лула выступает за бразильско-китайское мирное предложение в ООН.
Политика

В 15:49 президент Лула выступает за бразильско-китайское мирное предложение в ООН.

В 15:49 президент Лула выступает за бразильско-китайское мирное предложение в ООН. 15:12 Сообщение: Китай Помогает России Разрабатывать Дроны Дальнего Действия По слухам в европейских кругах разведки, Россия пытается создать технологию дронов дальнего действия с помощью Китая. По словам двух источников в разведке, это было бы первое случаем производства

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Соединенные Штаты внимательно следят за постоянной угрозой, которую представляет Иран для нынешних и прошлых американских чиновников, по словам Блинкена.
Политика

Соединенные Штаты внимательно следят за постоянной угрозой, которую представляет Иран для нынешних и прошлых американских чиновников, по словам Блинкена.

Американское правительство пристально следит за угрозой Ирана старшим американским чиновникам, как заявили в среду государственный секретарь Антони Блинкен.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Последнее испытание Китаем межконтинентальной ракеты произошло много десятилетий назад.
Политика

Китай провел испытание ракеты большой дальности и отправил ее в Тихий океан.

Китай провел испытание ракеты большой дальности и отправил ее в Тихий океан. Китай сообщает о успешном запуске межконтинентальной ракеты в Тихий океан, как заявило Министерство обороны страны. Было указано, что ракета несла макет боевой части. Этот шаг был назван "необычным" военным аналитиком, предположительно, это первый подобный тест за

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Вид со spazio на юго-запад области Донстон: Точечная черта обозначает линию фронта на 23 сентября...
Политика

Русские утверждают господство над Вулдером.

Русские утверждают господство над Вулдером. В юго-восточной части Украины украинские силы находятся под сильным давлением: в точке сходимости фронта Донбасса с сектором Сaporishshya российские наступательные войска прорывают украинские баррикады. Город Вугледар, служивший опорным пунктом на линии фронта с 2022 года, находится под угрозой падения, что может стать значительным переломным моментом.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно

Последние

В 15:49 президент Лула выступает за бразильско-китайское мирное предложение в ООН.
Политика

В 15:49 президент Лула выступает за бразильско-китайское мирное предложение в ООН.

В 15:49 президент Лула выступает за бразильско-китайское мирное предложение в ООН. 15:12 Сообщение: Китай Помогает России Разрабатывать Дроны Дальнего Действия По слухам в европейских кругах разведки, Россия пытается создать технологию дронов дальнего действия с помощью Китая. По словам двух источников в разведке, это было бы первое случаем производства

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Мэйт Келли планирует погрузиться в воду в 2025 году.
Общество

Мэйт Келли планирует погрузиться в воду в 2025 году.

Мэйт Келли планирует погрузиться в воду в 2025 году. Маите Келли обычно является частым гостем шлягерных шоу, но она планирует перемены на предстоящий год. Вместо частых появлений на телевидении она собирается сделать перерыв, обещая своим фанатам что-то захватывающее по возвращении. Перед своим возвращением, однако, ей нужно погрузиться в свою внутреннюю

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Соединенные Штаты внимательно следят за постоянной угрозой, которую представляет Иран для нынешних и прошлых американских чиновников, по словам Блинкена.
Политика

Соединенные Штаты внимательно следят за постоянной угрозой, которую представляет Иран для нынешних и прошлых американских чиновников, по словам Блинкена.

Американское правительство пристально следит за угрозой Ирана старшим американским чиновникам, как заявили в среду государственный секретарь Антони Блинкен.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно