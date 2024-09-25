Обвиняемый сотрудник правоохранительных органов Кентукки, обвиняемый в убийстве судьи в его кабинете, предстанет перед судом сегодня.

Шериф Лечтерского округа Шон М. Стайнс, 43 года, был арестован в четверг в здании суда в Уайтсбурге подозреваемым в убийстве судьи окружного суда Кивена Маллинса, 54 лет, внутри его кабинета.

Стайнс, который, как сообщается, сдался после стрельбы, появится в видео-арбитраже в среду из тюрьмы Лесли, расположенной в нескольких округах к западу от того места, где он когда-то был шерифом, и где произошло убийство. Само заседание состоится в суде Картера, примерно в 160 километрах от места преступления, так как здание суда Лечтерского округа остается закрытым из-за инцидента.

Стайнс отвечал за обеспечение безопасности суда, в том числе защиту судей, согласно Ассоциации шерифов Кентукки. Теперь он обвиняется в убийстве первой степени, и неизвестно, кто займет его место в качестве шерифа.

Стрельба потрясла небольшое, тесно сплоченное сообщество Лечтерского округа, жители которого борются с нерешенными вопросами о источнике спора между двумя уважаемыми общественными фигурами в инциденте, который потряс всю область.

Полиция подтвердила, что расследование обстоятельств стрельбы в кабинете судьи в тот день продолжается.

Хотя в здании присутствовали другие люди во время стрельбы, никто другой не был в его кабинете, как заявил старший лейтенант полиции Кентукки Мэтт Гейхерт.

В здании есть камеры видеонаблюдения, и все заинтересованные стороны будут опрошены, заверил Гейхерт, подчеркнув, что это первый случай такого масштаба трагедии в округе.

Стайнс и Маллинс пообедали вместе перед стрельбой, сообщил судебный клерк мистер Уоттс телеканалу WKYT.

"Весь округ потрясен этим", - сказал Уоттс телеканалу WKYT, имея в виду пустоту, оставленную в местной судебной системе после потери как шерифа, так и окружного судьи, а также двух близких коллег.

За несколько дней до стрельбы, 16 сентября, Стайнс дал показания в ходе продолжающегося федерального судебного процесса, связанного с бывшим заместителем, обвиняемым в принуждении женщины к сексуальной активности в 2021 году, как сообщалось ранее в CNN. Иск обвиняет Стайнса в неадекватном расследовании обвинений против заместителя.

Адвокат Стайнса в судебном процессе Джонатан Шоу отказался комментировать личное участие Стайнса в федеральном судебном процессе или уголовном деле.

Акт насилия между "братьями в любви", - сказал окружной прокурор

Многие жители были знакомы и с шерифом, и с судьей, которые были друзьями tanto Стайнса, как и Маллинса. Шокированные убийством, друзья обоих мужчин пытаются понять, почему это произошло.

Весь день в суде проходил обычным образом, пока полиция не получила звонок в службу 911 около 14:55 в четверг о выстрелах внутри здания суда, сообщили сотрудники полиции штата.

В ответ на сообщения об активном стрелке в здании суда охранник суда Уоллес Кинкер и судебный клерк Майк Уоттс приняли меры, выводя юристов и судебный персонал из опасной зоны в кабинетах судей, согласно Мэтту Батлеру, окружному прокурору Лечтерского округа.

В округе царило напряжение, когда ученики в общественных школах Лечтерского округа были помещены на карантин вскоре после 15:30.

Маллинса нашли с множественными огнестрельными ранениями и объявили мертвым на месте, сообщила полиция.

Батлер отказался от участия в процессе над шерифом из-за близких отношений с судьей, объяснив: "Я женился на двух сестрах, и их дети чувствуют себя больше как братья, чем как кузены".

Офис генерального прокурора Кентукки Расселла Коулмана будет работать вместе с Джеки Стил, назначенным общим прокурором по делу, в качестве специальных прокуроров, как он объявил.

Некоторые жители, в том числе Батлер, выступают за ужесточение мер безопасности в здании суда, такие как установка металлоискателя и найм охранников на входе.

"Здание суда Лечтерского округа является одним из немногих мест, где вы можете войти без металлоискателя или охраны на входе", - сказал Батлер, назвав ситуацию "неприемлемой".

Маллинс выживает жена и две дочери, сообщает его некролог. "Он посвятил свою карьеру работе в своем кабинете в здании суда, где посвятил себя помощи людям", - говорится в некрологе.

Как страстный сторонник усилий по восстановлению по всему штату, Маллинс работал над улучшением доступа к лечению от злоупотребления наркотиками и расстройств психического здоровья, сообщает некролог.

В этом отчете также приняли участие корреспонденты CNN Эндрю Роуз, Далия Фахаид и Дакин Андон.

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