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ПолитикаНовости

Обвиняемый глава белой расистской фракции обвиняется в подстрекательстве к терроризму и насилию на почве ненависти.

Федеральное Большое Жюри США, базирующееся в Калифорнии, выдвинуло обвинения в понедельник, открыто обвинив двоих лиц в создании онлайн-группировки, призывавшей членов к участию в актах политического насилия или преступлениях на почве ненависти с целью дестабилизации правительства Соединенных...

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Обвиняемый глава белой расистской фракции обвиняется в подстрекательстве к терроризму и насилию на почве ненависти.

Двое мужчин, Мэтью Эллисон, 37 лет, и Даллас Хамбер, 34 года, возглавляют цифровую организацию белых супрематистов, известную как Коллектив Террорграм, согласно обвинению. Эта группа придерживается идеологии белого супрематизма, известного как ускорение, которое призывает к насилию и террору, чтобы спровоцировать расовую войну, вызвать крах администрации и установить господство белых.

Согласно обвинениям, Эллисон и Хамбер подстрекали своих последователей к нападениям на общины меньшинств, критически важную инфраструктуру, политические фигуры, государственных чиновников и лидеров частных компаний. В этих планах якобы содержался список "высокоценных целей" для убийства, в том числе сенатора США и федерального судьи.

В настоящее время Эллисон и Хамбер предъявлено 15 обвинений, в том числе подстрекательство к убийству федеральных чиновников, распространение инструкций по изготовлению бомб и сговор с целью оказать помощь террористам. В записях суда не указан адвокат для подсудимых.

Кристен Кларк, возглавляющая отдел прав человека Министерства юстиции, заявила на пресс-конференции в понедельник, что их стратегия по подстрекательству к насилию была эффективной. Пользователь Террорграм якобы транслировал в прямом эфире, как он наносит ножевые ранения пяти человек возле мечети в Турции, а 19-летний парень из Словакии якобы приветствовал группу в манифесте перед тем, как убить двух человек в ЛГБТ-баре в Братиславе, столице Словакии.

"Не недооценивайте риск, когда ненавистнические группы используют эти онлайн-платформы", - предупредила Кларк на пресс-конференции в понедельник. "Вы не можете избежать ответственности, просто прячась за экраном компьютера".

Группа якобы использовала Telegram, зашифрованное приложение для обмена сообщениями. Согласно документам суда, группа, похоже, имеет сторонников tanto в США, так и за рубежом.

Согласно документам суда, Эллисон и Хамбер составили цифровое издание под названием "Жесткий сброс", в котором излагается идеология Террорграм. В этих текстах якобы содержатся подробные инструкции о том, как управлять ячейкой террористов, а также совершать преступления на почве ненависти, атаковать критически важную инфраструктуру, изготавливать бомбы и выбирать цели.

Кроме того, они якобы создали несколько видеороликов и пользовательских руководств, в которых подробно описывается процесс совершения наиболее смертоносных атак, в том числе одно, посвященное процессу изготовления и взрыва "грязной бомбы" - бомбы, содержащей радиоактивные материалы, для "очистки" городов, населенных группами меньшинств.

В контексте вот два предложения, содержащие слово "политика":

Идеология белого супрематизма ускорения этой группы также распространяется на политические цели, направленные на администрацию и видных лидеров частных компаний.Во время пресс-конференции Кристен Кларк подчеркнула опасность того, что такие ненавистнические группы проникают в политический дискурс и используют онлайн-платформы для распространения своих идей.

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