- Обсуждение вопроса об улучшении правил применения ножей набирает обороты

Следуя за происшествием со смертельными ножевыми ранениями в Солингене и до выборов в восточных регионах, кажется, набирает обороты застрявшая в болоте дискуссия о более строгих правилах ношения ножей. Федеральный министр юстиции Марко Бушманн объявил о переговорах по вопросу регулирования ношения ножей. "Теперь мы будем вести дискуссию внутри правительства о том, как можно дальнейшим образом продвинуться в борьбе с таким видом ножевого насилия", - сказал политик от FDP изданию "Бильд ам Зонтаг". До сих пор FDP отвергала предложения министра внутренних дел Наэнси Фэзер о более строгих ограничениях.

СДПГ выступает за существенное ужесточение законодательства, в то время как вице-канцлер Роберт Хабек (Зеленые) и оппозиционная партия Союза поддерживают эту позицию. Основная проблема при введении более строгих правил ношения ножей - их исполнимость, например, возможности правоохранительных органов в общественных местах.

Ножевое нападение на фестивале в Солингене в пятницу вечером унесло жизни трех человек и ранило восемь других, четверо из них получили серьезные ранения. Федеральная прокуратура расследует подозреваемого в убийстве и возможных связях с "Исламским государством" (ИГ).

Выборы в Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге в сентябре могут вдохновить на недавние политические заявления. Политики в трафик-лайт коалиции и Союзе обеспокоены дальнейшим ростом популярности партий, подобных AfD или альянсу Сахры Вагенкнехт (BSW).

Хабек: Больше нет средневековья

Министр экономики Роберт Хабек (Зеленые) заявил: "Могли бы более строгие правила предотвратить ужасное происшествие в Солингене, это неясно". Однако некоторые степени ужесточения законодательства являются уместными и необходимыми. Он добавил: "Больше зон без ножей и более строгие правила ношения ножей - режущие и колющие орудия не нужны в общественных местах Германии. Мы больше не живем в средневековье".

Клингбайль: Изучить все пути противодействия ножевому насилию

Лидер СДПГ Ларс Клингбайль сказал "Бильд ам Зонтаг" об инцидентах в Солингене: "Этот предполагаемый теракт показывает: Германия имеет проблему с ножевым насилием". Он требует почти полного запрета ношения ножей на улицах: "На мой взгляд, нет оправдания для ношения колющих орудий в повседневной жизни. Должны быть приняты все возможные меры, чтобы избавить улицы и площади Германии от ножей". Вице-глава фракции СДПГ Дэн Висе призывает к расширению зон без ножей, продлению запрета на ношение ножей для осужденных, запрету на ношение ножей в общественном транспорте и быстром преследовании нарушений.

Фракция Союза выступает за случайные проверки на ножи. Руководитель фракции Союза в бундестаге Торстен Фрай (ХДС) сказал "Рейнской почте" (в понедельник): "Вместо того, чтобы просто публично спорить о правильном направлении, федеральное правительство должно действовать". Фэзер и Бушманн "должны наконец представить реалистичный план о том, как они собираются эффективно бороться с растущим ножевым насилием среди молодых людей". Это может включать зоны без ножей и ужесточение закона о оружии, а также расширение полномочий полиции, разрешающих случайные проверки на ножи. Лидер ХДС в Бранденбурге Ян Ремманн требует расширенных полномочий полиции.

Лидер ХДС в Бранденбурге Ян Ремманн потребовал: "Мы можем добиться большей безопасности на народных праздниках только с помощью современного видеонаблюдения с распознаванием лиц и случайных проверок сумок". Ремманн стремится стать министром-президентом на выборах 22 сентября.

Спикер фракции AfD в бундестаге Готфрид Курьо обвинил министра внутренних дел Фэзер в том, что она сосредоточена только на "фундаментальной неготовности признать настоящие причины такого высокого уровня склонности к насилию среди все более широкого круга подозреваемых" с помощью своей "абсурдной болтовни о зонах без ножей".

Число ножевых атак в Германии значительно возросло в последние годы, вызвав общенациональную дискуссию о таком виде насилия. В 2023 году полиция сообщила о 8951 случае причинения тяжкого вреда здоровью ножом, либо путем ранения, либо угрозы - это почти на 9,7% больше, чем в предыдущем году.

В соответствии с предложениями Фэзер, ножи должны быть разрешены в обществе только с клинком длиной до шести сантиметров вместо нынешних двенадцати, и должен быть введен общий запрет на ношение опасных ножей-автоматов.

Директор медицинского отделения муниципальной клиники в Солингене Томас Стандль сказал "Вельт ТВ", что это "ложное чувство безопасности". "Это дискуссия, которая, на мой взгляд, нас никуда не ведет", - сказал он. "Даже три-четыре сантиметра в области шеи могут попасть в большую сонную артерию у нормальных людей". Больница лечит четверых из тех, кто был ранен в пятницу вечером.

Зоны без оружия и ножей

Спикер Федерального министерства внутренних дел объяснил, что ужесточение закона об оружии может быть только частью комплексного подхода к борьбе с ножевым насилием. Запрет на ношение ножей должен быть последовательно соблюдаться, как это делают федеральные полицейские на железнодорожных станциях. Кроме того, местные власти должны установить зоны без оружия и ножей в районах с высоким риском насилия.

Например, в конце мая афганец в Маннхейме ранил пять членов исламофобской организации Pax Europa и полицейского ножом, а затем умер. В середине июня 27-летний афганец в Вольмирштедте, Саксония-Анхальт, был застрелен полицией после того, как ранил 23-летнего и ранил нескольких человек на частной вечеринке в саду во время чемпионата Европы по футболу.

Недавнее ножевое нападение в Солингене подняло вопросы о ножевом насилии в Германии, побудив политиков, таких как министр экономики Роберт Хабек, призывать к расширению зон без ножей и более строгим правилам ношения ножей, заявляя, что "мы больше не живем в средневековье". Однако основная проблема - исполнимость потенциально более строгих правил ношения ножей.

Лидер СДПГ Ларс Клингельбейль потребовал почти полного запрета ножей на улицах, заявив, что нет оправдания для ношения колющих оружий в повседневной жизни. Этот призыв к ужесточению мер является реакцией на инцидент в Солінгені и рост числа ножевых атак в Германии.

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