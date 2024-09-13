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Обновленный начальник штаба CDU выступает за расширение партийных дискуссий за пределами иммиграционных споров

 and  Katherine Bradley
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Обновленный начальник штаба CDU выступает за расширение партийных дискуссий за пределами иммиграционных споров

Денис Радтке, назначенный заменить Карла-Йозефа Лаумана в рабочем представительстве ХДС, призывает к осторожности в отношении переоценки миграционных проблем. Говоря с Süddeutsche Zeitung, Радтке выразил мнение, что ХДС не должен ограничиваться дискуссиями о миграции. Он признает, что поддержка рабочих АФД на прошлых выборах обусловлена не только миграционными вопросами. "Я считаю излишне упрощенным представление, что миграция является основной причиной всех проблем и единственной причиной успеха АФД, особенно среди промышленных рабочих", - заявил Радтке.

По мнению Радтке, ХДС должен представить настоящие решения для рабочих, а не превращаться в чистую рабочую партию. Для этого руководство должно охватить более широкий спектр вопросов. "Наши потери на последних федеральных выборах были вызваны ошибками в нашей социальной политике", - отметил он. Радтке советует не фокусироваться на дискуссиях о миграции и депортации таким образом, чтобы это выгодно было АФД.

Без титула "приемный сын" от Мерца

Назначенный стать новым руководителем рабочего крыла ХДС в эту субботу в Веймаре, сменив многолетнего председателя Карла-Йозефа Лаумана, Радтке уточнил свои отношения с лидером партии Фридрихом Мерцем. "Я баллотируюсь на пост председателя ХДС в эту субботу - не как будущий зять Фридриха Мерца", - заявил он. Он подчеркнул, что его сотрудничество с Мерцем исключительно профессиональное и опроверг любые характеристики себя как оппонента или соперника.

Радтке выступил против призывов повышать пенсионный возраст, возражая против возобновления дискуссии по этому вопросу. "Я не считаю целесообразным сейчас вновь поднимать вопрос о пенсионном возрасте. В этом споре вокруг пенсионного возраста 70 лет нет пользы. Некоторые люди могут выбрать работать до 70 лет, но для других это неосуществимо", - сказал Радтке. Родившийся и выросший в Bochum-Wattenscheid и ранее работавший секретарем профсоюза, он высказал свои мысли в интервью газете.

Назначение Радтке на пост нового руководителя рабочего крыла ХДС произошло несмотря на его позицию, отличающуюся от позиции АФД по миграции. Он подчеркнул, что популярность АФД среди рабочих не основана исключительно на миграционных вопросах.

В контексте выборов ХДС Радтке дистанцировался от восприятия себя как "приемного сына" Мерца, поддерживая профессиональные отношения с лидером партии.

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