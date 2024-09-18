Обновление программного обеспечения Lufthansa Cargo привело к остановке операционной деятельности авиакомпании.

Техническая проблема в центральной ИТ-системе Lufthansa Cargo привела к остановке работы в ключевых секторах. В понедельник ночью система столкнулась с проблемами, которые привели к приостановке управления импортом и экспортом в основных хабах во Франкфурте и Мюнхене. Приостановка продолжалась до вечера вторника, как указано на сайте авиакомпании. Проблема была устранена, как сообщил представитель в среду, ожидая возобновления нормальной работы позже в тот же день.

Как сообщалось ранее на Aero.de, именно основная ИТ-система Lufthansa Cargo вызывала проблемы с грузоперевозками.

Представитель заверил, что не будет отмены рейсов в среду. Однако все еще остается большая очередь грузов. Сообщение от вторника вечером намекало на возможные отмены рейсов и даже определенные ограничения движения в Европе, которые могут продолжаться до вечера пятницы.

Техническая проблема с основной ИТ-системой Lufthansa Cargo, как сообщает Aero.de, серьезно повлияла на их способность эффективно управлять грузоперевозками. Несмотря на то, что система была отремонтирована и работа возобновилась, все еще остается задержка с доставками из-за сбоя.

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