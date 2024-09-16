Обнаружены предполагаемые покушения на жизнь Трампа: очередной неопределенный политически завуалированный поворот событий.

В настоящее время обе кампании противников находятся на схожей стадии после того, что кажется вторым попыткой устранить республиканского кандидата Дональда Трампа в ходе последнего поворота в политическом сезоне, который ломает все нормы и подчеркивает глубокую политическую поляризацию в Америке.

Дважды в течение двух месяцев нация узко избежала горя от свидетельства гибели крупной политической фигуры во время избирательной кампании и эмоций, которые такая трагедия могла вызвать в стране, полной интенсивных разногласий между партиями.

То, что такие события происходят вообще, указывает на постоянное течение насилия, таящееся в американской политике, которое усугубляется легким доступом к огнестрельному оружию. Оба кандидата сейчас обращаются к аудитории на открытом воздухе за щитами, которые могут остановить пули. Теперь будет расти беспокойство, что беспокойный период, предшествующий дню выборов, может привести страну по темному пути.

После нескольких лет без попытки убийства высокопоставленного чиновника исполнительной власти в этом году вернулась тревожная реальность: те, кто стремится к высшей должности, рискуют своей жизнью.

Непосредственные реакции сторонников и противников Трампа

Вице-президент Камала Харрис, ее напарник по команде, губернатор Миннесоты Тим Уолз и президент Джо Байден быстро выразили облегчение от того, что человека, подозреваемого в планировании нападения на Трампа на одном из его гольф-клубов во Флориде, поймали до того, как он успел выстрелить, и что бывший президент не пострадал. Харрис поделилась этой информацией в социальных сетях, сказав: "Я рада, что он в безопасности. Насилию нет места в Америке".

Несмотря на неподходящее время для политических спекуляций сразу после попытки убийства, все в Америке политизируется в течение нескольких минут, особенно в оставшиеся 50 дней до близких выборов.

Трамп - который быстро встал на ноги и крикнул "борьба, борьба, борьба" всего через несколько секунд после того, как выжил в своей первой очень близкой попытке убийства в Батлере, Пенсильвания, 13 июля - быстро выпустил письмо с просьбой о пожертвованиях в воскресенье днем, в котором сказал: "Я в безопасности и здоров!"

"Ничто меня не остановит. Я НИКОГДА НЕ СДАМСЯ!" - написал Трамп в письме, которое направляло сторонников на сайт, где они могли сделать пожертвование.

Один из ближайших союзников Трампа, представитель Нью-Йорка Элис Стефанік, также выпустила заявление, сравнивающее выживание Трампа с божественной защитой, темой, которая часто упоминалась на Республиканском национальном съезде. Председатель конференции Республиканцев в Палате представителей заявила, что в свете последних событий Америка имеет моральную обязанность поддержать Трампа. "К счастью, Бог продолжает охранять президента Трампа. Как американцы, мы должны объединиться вокруг него в ноябре, чтобы защитить нашу республику и восстановить мир в мире", - сказала она.

После посещения бывшего президента в его резиденции Мар-а-Лаго в воскресенье спикер Палаты представителей Майк Джонсон также заявил, что Трамп находится под божественной защитой, и вписался в нарратив о том, что Трамп непобедим. "Ни один лидер (в) истории Америки не столкнулся с таким количеством атак и остался таким сильным и стойким. Он непобедим".

Вера в божественную защиту, которая побуждает сторонников Трампа, основана на их вере в то, что он предназначен для победы. Однако эта вера была несколько ослаблена, когда Байден прекратил свою переизбрание, позволив Харрис войти в гонку и изменить характер конкурса.

Больше вопросов к Службе безопасности

Человек, задержанный в попытке убийства был опознан Службой безопасности, когда бывший президент играл в гольф на гольф-клубе Trump International Golf Club во Вест-Палм-Бич, Флорида. Между ними было несколько лунок.

Стефанік спросила, как "убийце удалось приблизиться к президенту Трампу снова?" Она написала: "Мы ожидаем прозрачного объяснения того, что произошло сегодня во Флориде, учитывая тревожные обстоятельства в Пенсильвании". Вопрос Стефанік к Службе безопасности, скорее всего, вызовет дискуссию о мерах безопасности бывшего президента - особенно на фоне инцидента в Пенсильвании.

Трамп ранее заявлял, что администрация Байдена и Харрис были замешаны в попытке убийства в Пенсильвании, утверждая, что они использовали Министерство юстиции против него. Однако все правовые дела Трампа прошли через суды в обычном порядке, и нет доказательств того, что Белый дом как-то вовлечен в это дело.

Вторая попытка убийства происходит на фоне беспокойной избирательной кампании, которая отклоняется от традиций и прогнозов. Впервые с 1968 года действующий президент рано прекратил свою переизбрание, позволив своему вице-президенту выдвинуть свою кандидатуру на возможность стать первой чернокожей и азиатской женщиной-президентом. Республиканский кандидат имеет криминальное прошлое и сталкивается с множеством обвинений в связи с его беспрецедентными усилиями по сохранению власти после своего поражения на выборах. Если он вернется в Белый дом, Трамп станет лишь вторым президентом, который проиграл переизбрание и впоследствии получил неsecutive второй срок.

Действия бывшего президента в ближайшие дни будут пристально наблюдаться. После первой попытки убийства бывший президент призвал нацию объединиться. Однако его призыв к единству не продлился долго, так как его речь на Республиканском национальном съезде быстро перешла к разделяющей риторике, которая характеризовала его политическую карьеру.

Трамп неоднократно игнорировал советы старших республиканцев и своего штаба по сосредоточению на четком и лаконичном аргументе против Харрис. Они хотели бы, чтобы он акцентировал внимание на ее роли в экономической политике администрации Байдена в то время, когда многие избиратели все еще борются с высокими ценами, несмотря на снижение темпов инфляции. Поэтому, даже если его советники побуждают его возродить призыв к единству, нет гарантии, что он последует этому совету или посчитает это выгодным для своих политических интересов.

После почти смертельного опыта или серьезной травмы в Пенсильвании из-за пули, задевшей его ухо, бывший президент, похоже, стал временно более сдержанным. Однако он вскоре вернулся к своей обычной шумной манере и даже усилил свою экстремальную риторику. Он угрожает своим политическим оппонентам судебными действиями, обещает посадить их в тюрьму, если считает, что имели место фальсификации на выборах, и непрестанно утверждает, что предыдущие выборы были сфальсифицированы.

Вскоре после недавнего инцидента основной заботой оппонентов Трампа было сохранение спокойствия в напряженной ситуации. Насилие не имеет места в демократическом обществе для подавления политических фигур. Однако по мере того, как дни идут, начнутся дискуссии о роли бывшего президента в обострении разделений в стране.

Например, в выходные бывший президент и его напарник, сенатор от Огайо Джим Ванс, способствовали росту политической напряженности. Оба безосновательно утверждали, что гаитянские беженцы в Спрингфилде, Огайо, якобы крали и ели домашних животных. Критики предупредили, что расистская демагогия Трампа может угрожать жизням.

Во время напряженного интервью на CNN "Госдепартамент" в воскресенье Ванс защищал безосновательные утверждения о гаитянских мигрантах, которые находятся в США легально, ссылаясь на жалобы своих избирателей. Несмотря на противоречивые показания многочисленных местных чиновников, опровергающих fabrication of the rumor, Ванс раздраженно отверг предположения, что угрозы взрыва против города были связаны с его и Трампом эскалацией утверждений. Он посоветовал Дане Бэш: "Этот город страдал под политикой Камалы Харрис".

Республиканский губернатор Майк ДеВайн, когда его спросили на ABC в воскресенье, есть ли у него доказательства, подтверждающие слухи о поедании домашних животных, ответил: "Нет, абсолютно нет". ДеВайн также подтвердил, что гаитянские мигранты, которых Трамп угрожал депортировать в Венесуэлу, находятся в стране легально.

При обычных обстоятельствах попытка убийства кандидата в президенты могла бы вызвать всплеск сочувствия, который мог бы укрепить политическую поддержку. Однако последняя неудачная попытка убийства Трампа происходит в то время, когда его гонка против Харрис практически равна. Оба кандидата борются за относительно небольшое количество колеблющихся избирателей в ключевых штатах, но остается неясным, насколько можно изменить восприятие Трампа, который был поляризующей фигурой с момента запуска своей кампании в 2015 году.

Трамп, скорее всего, использует последние события для усиления своего безосновательного утверждения о том, что он является жертвой преследования, направленного на предотвращение его прихода к власти. Однако пока рано предсказывать, будет ли второй предполагаемый покушение на убийство иметь более выраженный политический эффект, чем первое.

В конце концов, ответственность за навигацию в этой непредсказуемой и опасной избирательной кампании лежит на избирателях.

Недавние события вызвали интенсивные дискуссии о мерах безопасности, принятых для политических фигур, что заставило политиков, таких как Элис Стефанник, задаться вопросом о протоколах Службы безопасности после второго предполагаемого покушения на Дональда Трампа. Этот инцидент еще больше подчеркнул насильственные ноты, присутствующие в американской политике.

В связи с политической поляризацией в стране попытки убийства видных фигур стали темой политической дискуссии, и некоторые люди видят в выживании Трампа вмешательство высших сил. Эта идея, исходящая из убеждения его сторонников в его предназначенной победе, продолжает формировать их поддержку во время избирательной кампании.

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