Обмен пленными с Россией: 115 украинских солдат вернули свободу

11:45 Переговоры о обмене пленными между Россией и Украиной продолжаются Переговоры о обмене пленными между Россией и Украиной продолжаются: обе стороны должны обменяться 115 пленными сегодня, согласно представителю посредничающих Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Это было бы первое подобное действие со времени начала украинского наступления в России в этом месяце. Новостное агентство РИА подтвердило это, ссылаясь на Министерство обороны в Москве. Сообщается, что российские солдаты, взятые в плен украинцами во время наступления в Курской области, находятся на территории Белоруссии. Это было бы седьмым подобным обменом, посредничаемым ОАЭ со времени вторжения России в Украину в феврале 2022 года. ОАЭ, близкий союзник США в области безопасности, поддерживает хорошие отношения с Москвой на протяжении всего конфликта, несмотря на недовольство западных правительств. Однако отношения с Киевом также укрепились.

11:21 Президент Дуда и премьер-министр Симоните присутствуют на празднованиях в Киеве Украина отмечает свой 33-й День независимости сегодня. Президент Украины Владимир Зеленский принимает президента Польши Анджея Дуду и премьер-министра Литвы Ингриду Симоните по этому случаю. Офис президента Украины опубликовал несколько фотографий с празднований в Киеве:

11:02 Латвия предоставит Украине $126 миллионов военной помощи в 2024 году Латвия пообещала предоставить $126 миллионов (€112 миллионов) военной помощи Украине в этом году и внести вклад в расширение инициативы Дрон-Коалиция. Министр обороны Украины Рустем Умеров поделился этой информацией в Facebook. Ранее Умеров встречался с латвийской делегацией, возглавляемой министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом. "Усиление Дрон-Коалиции является особенно значительным вопросом", - сказал Умеров. В целом, Латвия предоставит Украине несколько тысяч дронов для помощи в отражении широкомасштабной российской агрессии. Умеров также заявил, что уже несколько десятков стран входят в коалицию.

10:40 Зеленский начинает процесс присоединения Украины к ИПП Президент Украины Владимир Зеленский начал процесс присоединения своей страны к Международному уголовному суду (МУС), подписав закон о ратификации СтатутаRome. Этот шаг считается важным шагом на пути к интеграции Украины с ЕС. Парламент ранее утвердил это решение. МУС выдал международные ордера на арест, в том числе для президента России Владимира Путина.

10:00 Зеленский подписал закон о запрете Украинской православной церкви, лояльной России Чтобы отметить День независимости своей страны, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете Украинской православной церкви, лояльной России. Таким образом, Зеленский подчеркнул, что Украина делает значительный шаг к укреплению своей независимости. Закон, принятый в украинском парламенте вчера, запрещает религиозные организации с связями с Москвой. Россия решительно протестует против этого шага. Закон устанавливает срок для религиозных организаций, чтобы они разорвали связи с Россией, что может занять несколько лет.

09:42 СМИ сообщают о пожаре на складе боеприпасов в России после удара дроном Украина, похоже, атаковала военный объект в России: согласно независимому новостному порталу Astra, склад боеприпасов в Воронежской области был якобы поражен украинскими ударами дронов. Точной целью, как сообщается, был склад вблизи города Острогожск, примерно в 100 километрах к югу от Воронежа. Хотя российские официальные лица еще не подтвердили инцидент, губернатор Александр Гусев объявил чрезвычайное положение в трех поселениях из-за последствий пожара и взрыва боеприпасов. Гусев подчеркнул, что не было повреждено гражданских зданий, но необходимы экстренные меры в трех поселениях. Более 200 человек были эвакуированы, и двое женщин получили ранения, одну из которых госпитализировали.

09:00 Война "вернулась в Россию", - заявил Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война "вернулась в Россию". В своем видеопослании, отмечающем День независимости Украины, Зеленский заявил, что Россия намеревалась "разрушить" Украину своей агрессией. Однако Украина сейчас празднует свой 33-й День независимости, сказал Зеленский, и последствия конфликта вернулись к ihrem источнику. По словам Зеленского, видеопослание было записано в приграничном районе, откуда Киев начал свою наступательную операцию в России 6 августа.

08:30 Россия объявляет чрезвычайное положение в части Воронежской области Россия объявила чрезвычайное положение в части Воронежской области после ночного удара дроном. Губернатор Александр Гусев объявил чрезвычайное положение в Telegram, заявив, что пять дронов были перехвачены, но обломки вызвали пожар и взрыв боеприпасов. Гусев подчеркнул, что не было повреждено гражданских зданий, но необходимы экстренные меры в трех поселениях. Более 200 человек были эвакуированы, и двое женщин получили ранения, одну из которых госпитализировали.

Последние сообщения показывают значительные потери на российской стороне в Киеве: 1160 российских солдат были убиты или выведены из строя за один день. По данным Министерства обороны Украины, это приводит к общему числу "нейтрализованных" российских солдат с начала конфликта в феврале 2022 года до астрономических 606 490. Ежедневный отчет Министерства обороны о потерях также показывает, что противник потерял еще 9 танков (всего 8 542) с начала российского вторжения. Украина заявляет, что подсчитала более 16 600 бронированных машин и около 14 000 дронов, которые больше не находятся под контролем России или были уничтожены. Однако эти цифры остаются не подтвержденными, так как Москва сохраняет молчание о своих потерях в Украине.

22:21 Латвия объявила о самой крупной поставке дронов в Украину на данный момент

21:48 Зеленский: "Мы постепенно вытесняем российскую армию из Харькова"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска отступают из Харьковской области. В своем вечернем обращении Зеленский, беседуя с главнокомандующим Вооруженными силами Украины генералом Александром Сирским, похвалил стойкость Харькова, города известного своим духом и бурной жизнью. "С начала мая наша оборона успешно отражала попытки России продвинуться в Харьков и разрушить наш город и всю Харьковскую область", - заявил Зеленский. "Мы постепенно вытесняем российскую армию из Харькова".

21:10 Раненые в результате обстрела российскими войсками Херсонской области

По данным Укринформа, цитируя главу военной администрации Херсонской области Александра Прокudin, в результате обстрела российскими войсками в Херсонской области пострадали 10 человек.

20:54 Российские ракеты атакуют зернохранилища в Сумской области

По данным прокуратуры Сумской области, российские ракеты поразили несколько сельскохозяйственных объектов в украинской Сумской области. В заявлении сообщается, что российская армия провела ракетный удар по сельскохозяйственной инфраструктуре днем.

20:29 Атака дронов повредила склад боеприпасов в российской Воронежской области

По данным "Киевского независимого", цитируя губернатора Александра Гусёва, ночью в результате атаки дронов в российской Воронежской области произошел пожар и взрыв, предположительно, боеприпасов. По данным российских средств ПВО, несколько беспилотных летательных аппаратов были сбиты над регионом, что привело к пожару и взрыву в неопределенном месте. Российский Telegram-канал Astra сообщает, что взрыв произошел на складе боеприпасов в Острогожске. В последние месяцы украинские силы неоднократно атаковали российскую военную инфраструктуру и энергетический сектор с помощью дронов.

19:53 Соединенные Штаты вводят санкции против более 400 организаций и лиц

По данным Государственного департамента США, Соединенные Штаты ввели санкции против более 400 организаций и лиц, якобы связанных с войной России в Украине. "Сегодняшние меры ударяют по России там, где ей больнее всего", - заявил директор по политике экономических санкций Госдепартамента США Аарон Форсберг. Санкции, в частности, направлены против российского энергетического сектора, а также против организаций в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах. В список также включены китайские компании, считающиеся пособниками Москвы в обходе западных санкций и усилении ее военного потенциала, например, департамент импорта и экспорта китайской группы компаний "Дalian Machine Tool Group", который якобы поставил двойное использование товаров на сумму $4 млн российским компаниям. Спецпредставитель китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнью осудил односторонние санкции, заявив, что нормальная торговля между Китаем и Россией не должна быть затронута.

19:18 Белоруссия и Китай укрепляют сотрудничество в сфере безопасности, финансов и энергетики

По данным "Киевского независимого", Белоруссия и Китай согласились укрепить сотрудничество в сферах безопасности, финансов и энергетики. Обе страны стремятся укрепить свои связи в области безопасности и расширить сотрудничество в финансовом и энергетическом секторах. Страны также стремятся укрепить сотрудничество в цепочках поставок промышленных товаров.

16:38 Премьер-министр Стармер обещает долгосрочную поддержку Украине в День независимости

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал длительную поддержку Украине в День независимости, заявив: "Моё сообщение ко всем украинцам, независимо от того, где вы находитесь - на передовой или в Соединенном Королевстве, ясно: мы с вами сегодня и навсегда". Стармер повторил это обязательство во время своего разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским несколько недель назад, как сообщается. tanto правительство, как и общественность Великобритании, поддерживают Украину. "Мы здесь для вас, пока вам это нужно", - закончил свою речь Стармер, сказав "Слава Україні" (Слава Україні).

01:29 Норвегия выдает лицензию на разработку гранат в Украине и финансирует проект

Норвегия выдала Украине лицензию на разработку 155-мм гранат и согласилась профинансировать проект. Норвежская компания Nammo заключила соглашение с украинской оборонной компанией, чтобы предоставить ей лицензию на производство артиллерийских гранат с пороховым зарядом за счет Норвегии. "Норвегия в настоящее время поддерживает Украину, поставляя боеприпасы из своих собственных запасов и напрямую от промышленности. Теперь Nammo хочет поделиться своей стратегией с Украиной, позволяя украинским вооруженным силам пополняться быстрее", - сказал министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

После временного повышения уровня бдительности на авиабазе НАТО в Гейленкирхене и слухов о возможных российских атаках дронов немецкие власти безопасности призывают к бдительности. "Германия уже давно является целью гибридной войны России, и поэтому объекты, такие как военные, особенно те, которые важны для НАТО, такие как Гейленкирхен, находятся под потенциальной угрозой саботажа и шпионажа", - заявил эксперт по внешней политике ХДС Родерих Кисеветер "Тагесшпигелю". Ранее уровень угрозы на базе НАТО в Гейленкирхене был временно повышен до второго по высоте уровня, "Чарли", из-за предполагаемой опасности. По словам Кисеветера, авиабаза является жизненно важной для НАТО, так как на ней базируется система воздушного наблюдения и управления AWACS. "Уровень угрозы 'Чарли' означает, что НАТО принимает меры предосторожности, в том числе против возможных вторжений дронов, и есть признаки потенциальной непосредственной опасности", - добавил он. Однако повышенный уровень угрозы и возможность российских атак были признаны и не являются чем-то новым.

Латвия открыла свой самый значительный поставку дронов в Украину на данный момент. 1400 дронов, произведенных латышскими компаниями, готовы к отправке, сообщает министр обороны Латвии Андрис Спрюдс в Twitter. Это означает, что Рига завершила закупку более 2700 дронов у своей промышленности. Латвия, вместе с Великобританией, возглавляет альянс по поставке миллиона дронов в Украину. Его члены, в том числе Германия, согласились инвестировать в производство дронов и поставлять дроны и запасные части в Украину.

21:34 Джо Байден обещает новую военную помощь Украине, с акцентом на противовоздушную оборону

Президент США Джо Байден объявил о новом плане военной помощи Украине во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Пакет включает в себя зенитные ракеты, оборудование для защиты от дронов, противотанковые ракеты и боеприпасы, согласно офису президента США. Байден заверил Зеленского в "непреклонной поддержке Соединенных Штатов украинского народа". Финансовая информация о новой помощи не разглашается.

21:29 Зеленский призывает к поставке обещанного оружия

Украинская армия срочно нуждается в международной помощи. Президент Зеленский настоятельно призывает западных союзников Украины поставлять обещанные пакеты оружия. "На передовой мы сражаемся с снарядами и техникой, а не словами вроде 'завтра' или 'скоро'," - говорит он в своем вечернем видеообращении. По его словам, Украина ждет пакеты оружия или техники, "которые были объявлены и согласованы, но еще не поставлены". Он не уточняет подробности.

8:58 Вечером жители Курска выражают разочарование: "Каждый сам по себе"

Продолжающиеся столкновения в южном российском регионе Курск приводят к растущему недовольству местных жителей: властями, которых они считают покинувшими их, украинской армией и даже собственной армией. Никто не заботится о людях, сообщает 28-летняя жительница "Московским временам". "Для России мы всего лишь часть карты. Для украинцев - враги, поддерживающие режим Путина. Все [здесь] вынуждены сами о себе заботиться". Она обвиняет власти в обмане и заявляет, что нет причин для беспокойства. И 32-летний житель объясняет, что люди винят Украину за нападение, но также ставят под сомнение компетентность российской армии: "Как они могли не заметить такое значительное скопление украинских войск на границе?" Если раньше были люди, сочувствующие Украине или нейтральные, их позиция теперь перешла в сильную злость, говорит она. Другой житель Курской области заявляет: "Украинцы в данный момент не наши друзья". Однако волонтер Красного Креста в Курске заявляет, что не испытывает злости по отношению к Украине. "Они тоже просто жертвы ситуации".

Вы можете просмотреть все предыдущие событияздесь.

Европейский Союз выразил поддержку присоединению Украины к Международному уголовному суду. Это считается важным шагом на пути интеграции Украины в ЕС.

Продолжаются переговоры о новых обменах пленными между Россией и Украиной: Объединенные Арабские Эмираты посредничают, и сегодня должно состояться обмен 115 пленными с каждой стороны. Это будет седьмой подобный обмен, посредничаемый ОАЭ с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Читайте также: