Обмен пленными растет после Курского наступления.

Недавние частые обмены пленными между Украиной и Россией, возможно, связаны с украинским наступлением в Курске, начавшимся 6 августа. С тех пор произошло три инцидента, в результате которых было обменяно 267 пленных с обеих сторон, согласно анализу, проведенному Институтом изучения (ISW). В отличие от этого, с января по 6 августа обмен пленными происходил всего три раза, и было обменяно более 400 украинцев и россиян. Украинские власти заявляют, что наступление на Курск усилило переговорную позицию Украины в обмене пленными с Россией после неоднократного отказа Кремля вести переговоры на эту тему.

10:16 Британское время: русские продолжают укреплять свои позиции на Восточном фронте Минобороны Великобритании сообщает, что российские войска медленно продвигаются на Восточном фронте в Украине, делая небольшой прогресс в районе Вугледар и юго-восточнее логистического центра Покровск. Однако в течение последней недели они не добились значительного прогресса в направлении самого Покровска.

09:46 Украина подверглась атакам дронов и ракет Украинские ВВС заявляют, что ночью они подверглись нападению со стороны России с использованием 14 беспилотников. Десять из них были сбиты средствами ПВО, а также была перехвачена еще одна управляемая ракета. Кроме того, сообщается, что Россия запустила две баллистические ракеты. ВВС не предоставили информации о судьбе этих ракет или о возможных жертвах и ущербе. Власти в Харьковской области сообщают о пожарах и повреждениях нескольких зданий в городе Харьков в результате обстрела со стороны России.

09:10 Озабоченность по поводу систем оплаты в метро с использованием распознавания лиц в России Расширение системы оплаты с использованием распознавания лиц в российских метро вызывает обеспокоенность правозащитников. Радио Свободная Европа/Радио Свобода сообщает, что метод оплаты "Фейс Пей", доступный в Москве уже три года, теперь предлагается в шести других городах, в том числе в Казани, и пассажиры могут зарегистрироваться в системе с прошлого месяца. Для оплаты достаточно просто посмотреть в камеру на турникете, как сообщается в российских СМИ. Планируется, что этот метод будет доступен во всех метро России в следующем году. Отчет радиосети отмечает, что камеры, установленные на улицах Москвы, использовались для задержания лиц, подозреваемых в участии в антиправительственных протестах, а также журналистов, освещавших их. Адвокат Андрей Федорков, работающий с запрещенной российской правозащитной организацией "Мемориал" для поддержки политических заключенных, обеспокоен "значительными" рисками, связанными с системой оплаты, считая, что она может стать еще одним инструментом для слежки и контроля над гражданами.

08:02 Российская ПВО перехватила дроны над различными регионами Министерство обороны России сообщает, что ночью было перехвачено 29 беспилотников, запущенных с Украины. Большинство из них были перехвачены над Брянской областью, граничащей с Украиной.

07:31 Стегнер защищает участие в антивоенной демонстрации Эксперт по внешней политике СДПГ Ральф Стегнер защищает свое планируемое участие в демонстрации, на которой также выступят фигуры, подобные Сахре Wagenknecht, соосновательнице Левой партии. Он подчеркивает, что не присоединяется ни к кому на сцене и выразит свои взгляды как социал-демократ. Он признает, что будут и другие выступающие, чьи взгляды он не разделяет, и различные призывы, содержание которых он не поддерживает. "Пока фашисты, антисемиты и расисты исключены, я могу терпеть разные мнения". "Общенациональная демонстрация за мир" 3 октября в Берлине была организована инициативой "Никогда больше войны - опустите оружие". Инициатива требует переговоров о немедленном прекращении войн в Украине и Газе и прекращении поставок оружия в Украину, Израиль или любое другое место. Она также критикует военное строительство, проводимое правительством Германии, возглавляемым СДПГ. Критика демонстрации поступила от спикера по внешней политике СДПГ Михаэля Рот, который сказал: "То, что Россия и ХАМАС не осуждаются как агрессоры, - это позор". МEP FDP Мари-Агнес Штрак-Циммерманн прокомментировала планирующееся участие Стегнера, сказав: "Это действительно вредит его партии и правительству".

07:03 Харьков под постоянным обстрелом Харьков снова был обстрелян российской военной overnight, сообщают украинские власти. Губернатор региона сообщает, что здание на территории больницы было повреждено, а в образовательном учреждении после ракетного обстрела начался пожар. К счастью, не было сообщений о жертвах. Харьков часто обстреливается и находится всего в нескольких километрах от российской границы.

06:29 Оценки воздействия украинского контрнаступления в Курске Контрнаступление Украины, похоже, задействует все больше российских военнослужащих, согласно Институту изучения войны. Наступление заставило российское военное командование перебросить подразделения из Украины в Курскую область и направить недавно сформированные войска из России в Курск вместо фронта в Украине. В начале наступления в начале августа в Курской области было дислоцировано 11 000 российских солдат, но теперь украинцы оценивают, что там находится от 30 000 до 45 000 soldiers.

Украина в настоящее время производит 155-мм артиллерийские снаряды, как подтвердил чиновник "Киевскому независимому". Олесь Камышин, бывший министр стратегических индустрий и нынешний советник президента Владимира Зеленского, заявил, что производство под его руководством удвоилось и к концу года должно утроиться.

03:04 Помощник Байдена: Президент продолжит фокусироваться на Украине

13:43 Отчет: Британские политики призывают к использованию Украиной дальнобойных ракет на территории России

Пять бывших министров обороны Великобритании и экс-премьер Борис Джонсон, как сообщается, призывают лидера лейбористов Кира Стармера дать согласие на использование Украиной дальнобойных ракет на территории России без поддержки США, согласно данным Sunday Times. Они предупредили нынешнего премьер-министра, что любое дальнейшее промедление только укрепит позиции президента Путина, как сообщается.

00:52 Начальник разведки: Северная Корея представляет наибольшую угрозу для Украины от союзников России

Начальник украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Северная Корея представляет наибольшую угрозу для Украины среди союзников России. Выступая на конференции Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве, Буданов заявил, что "из всех этих союзников России Северная Корея - наша главная проблема". Поддержка Северной Кореи России, в том числе значительные поставки боеприпасов, существенно влияет на интенсивность боев, признал Буданов в ответ на вопрос о поддержке союзников России, таких как Иран и Китай. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о намерении укрепить связи с Россией во время переговоров с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу в пятницу. Киев следит за поставками оружия Северной Кореи в Москву и видит их влияние на battlefield. "Есть прямая связь. Они поставляют огромное количество артиллерии, что вызывает беспокойство", - добавил Буданов. Подробнее здесь.

23:21 Украина: России придется столкнуться с проблемами вербовки к середине 2025 года

К середине 2025 года России, возможно, придется столкнуться с проблемами вербовки, согласно Украине. К лету 2025 года правительство Москвы, как считает начальник украинской разведки Кирилл Буданов в Киеве, "будет вынуждено либо объявить мобилизацию, либо как-то снизить интенсивность боевых действий". Эта ситуация может стать критической для России. Пока правительство Москвы не сделало заявлений по этому поводу.

22:20 Шольц: Российская атака на Украину "безрассудна"

Канцлер Германии Олаф Шольц осудил президента России Владимира Путина за рискованную атаку на Украину. "Война безрассудна, даже с точки зрения России", - заявил он на диалоге с гражданами как член Бундестага от СДПГ в Пренцлау, Бранденбург. Для своих имперских амбиций Путин отправляет массы российских солдат на риск серьезных травм и смерти и наносит ущерб экономическим связям России со многими странами мира. "А Украина будет иметь более сильную армию, чем раньше", - заключил Шольц. Германия продолжит военную поддержку Украины, чтобы предотвратить падение оккупированной страны и помешать очевидному нарушению правил в Европе. "Путин ставит под угрозу будущее России". Мирное решение возможно только в том случае, если Россия признает, что Украина не является вассальным государством.

22:01 Смешанные результаты в боях за Курск

Украинские войска добиваются территориальных успехов, но одновременно теряют позиции из-за российских контратак в попытке продвинуться в западную российскую область Курск. Согласно проправительственному украинскому военному каналу Deep State, украинские подразделения захватили три дополнительных поселения. Однако российские контратаки отбросили украинских солдат вокруг деревни Снагость. На карте, опубликованной Deep State, виден прорыв в линиях украинской обороны. Эти утверждения еще предстоит независимо подтвердить. В начале августа украинские войска вошли в российский пограничный регион Курск, заявив о контроле над примерно 1300 квадратными километрами и около 100 поселениями, в том числе городом Судча. Наблюдатели отмечают более скромные территориальные успехи. На этой неделе российская армия впервые серьезно пыталась вытеснить украинских солдат.

20:57 Шольц: Намеревается судить саботажников газопровода "Северный поток" в Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц считает саботаж газопроводов "Северный поток" "терактом". Он хочет, чтобы виновные были преданы суду в немецких судах. "Я принял решение", - сказал Шольц во время диалога с гражданами как член СДПГ в Пренцлау, Бранденбург. "Это решение - поручить всем органам безопасности и федеральному прокурору неустанно расследовать. Ничего не будет скрыто", - подчеркнул он. "Наша цель - судить виновных, если мы сможем их поймать, в немецком суде". Шольц также назвал "огромной ложью" утверждение, что немецкое правительство отказалось от российского природного газа. Это Россия закрыла кран через газопровод "Северный поток 1", заявил он. Повышение цен, установление ценовых потолков и поиск альтернативных источников газа обошлись Германии "более чем в 100 миллиардов евро". Взрывы газопроводов произошли только после того, как Россия прекратила поставки в Западную Европу через Балтийское море. В августе федеральный прокурор выдал первый ордер на арест гражданина Украины в связи с инцидентом с саботажем.

20:24 Г7 осуждает поставки ракет из Ирана в РоссиюПоставки ракет из Ирана в Россию привели к решительному осуждению со стороны экономических тяжеловесов Г7. Несмотря на многочисленные международные призывы прекратить такие поставки, Тегеран продолжает вооружать Москву, усиливая военную помощь Ирана России в войне против Украины, как указано в совместном заявлении министров иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США и Высокого представителя ЕС. Россия использует иранское оружие для убийства украинских гражданских лиц и attaque жизненно важной инфраструктуры. Недавно Великобритания и США заявили, что Россия получила баллистические ракеты от Ирана. Тегеран опроверг эти утверждения. В заявлении, выпущенном под председательством Италии в Г7, говорится: "Иран должен немедленно прекратить всякую поддержку России в незаконной и несправедливой войне против Украины и прекратить поставки баллистических ракет, дронов и связанной технологии, которые представляют непосредственную угрозу украинскому народу и международной безопасности". Заявление заканчивается словами: "Мы остаемся решительными в удержании Ирана ответственным за его неприемлемую поддержку России в незаконной войне в Украине, которая угрожает глобальной безопасности". Германия, Франция и Великобритания уже ввели новые санкции против Ирана, а ЕС рассматривает более строгие меры. Узнайте больше здесь.

19:41 Главный кремлевский Putin призывает к свободе словаЗаявление Путина, возможно, покажется смешным его заключенным критикам: президент России Владимир Путин подчеркивает важность свободы слова и информации. "В условиях, когда сложный процесс многополярности все больше проявляется, особенно важно защищать принципы достоверности информации", - говорит он в видеообращении к участникам медиа-саммита стран БРИКС в Москве, посвященного 120-летию государственного агентства ТАСС. "Настоящая свобода слова, позволяющая различные точки зрения, способствует поиску компромиссов и общих решений мировых проблем", - продолжает Путин. СМИ играют ключевую роль в создании справедливого мирового порядка, снабжая людей "непристрастным и непредвзятым взглядом на мир". Однако свобода слова и СМИ не существуют в авторитарном режиме России. Независимые СМИ запрещены и закрыты, а критики правительства преследуются в судебной системе. ТАСС, крупнейшее новостное агентство России и государственный орган, существует с 1904 года, изначально под разными названиями и титулами.

19:20 Шольц выступает против поставок крылатых ракет TaurusКанцлер Олаф Шольц запретил поставку дальнобойных точных вооружений в Украину в будущем, независимо от решений союзных партнеров. Во время диалога с гражданами в бранденбургском городе Пренцлау он вновь выразил свою позицию против поставок крылатых ракет Taurus, которые имеют дальность от Украины до Москвы (около 500 километров), подчеркивая, что это "составляет значительный риск эскалации". "Я сказал нет этому. И это естественно применяется к другим оружиям с подобными диапазонами", - говорит Шольц. "Это остается в силе. (.) Даже если другие страны принимают другие решения" (см. также запись от 17:24). Самое дальнобойное оружие, которое Германия поставила Украине, - это ракетный комплекс Mars II, способный поражать цели на расстоянии 84 километров.

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Украинский конфликт, в частности частые обмены пленными между Украиной и Россией, могут быть затронуты текущей украинской наступательной операцией в Курске. Отказ российской военной стороны вести переговоры о обмене пленными до украинской наступательной операции в Курске был постоянной проблемой, но с тех пор, как Украина вторглась в Курск, ее переговорная сила в обмене пленными с Россией, кажется, усилилась.

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