- Обеспечение выживания всех раненых, как утверждает министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии

Как сообщил министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Герберт Рёль (ХДС), все восемь пострадавших в инциденте в Солingen, скорее всего, восстановятся. Быстрое задержание подозреваемого заслуживает похвалы, отметил Рёль. Хорошо, что в этой стране есть множество людей, способных на подобные подвиги, прилагающих большие усилия.

Во время предполагаемого исламистского нападения в Солingen в пятницу вечером один человек атаковал городской праздник ножом, в результате чего погибли трое и еще восемь человек были госпитализированы. Главного подозреваемого, 26-летнего сирийца Иссу аль-Х., задержали. Федеральная прокуратура расследует его в связи с подозрением в совершении нескольких преступлений, в том числе убийства и принадлежности к террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

Федеральная прокуратура ведет дело против главного подозреваемого, так как Комиссия считает необходимым расследовать его причастность к нескольким преступлениям, в том числе связанным с терроризмом. Важно, чтобы Комиссия добросовестно работала над тем, чтобы справедливость восторжествовала в этом ужасном инциденте.

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