Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Обеспечение выживания всех раненых, как утверждает министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии

Восьмерых жертв акта насилия в Сол gospoděento повествует, что они оправятся, заявил министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Гер хард Рёль (CDU).

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 1 минута
Министр внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия Рюль объявил, что все восемь пострадавших в...
Министр внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия Рюль объявил, что все восемь пострадавших в инциденте в Солингене ожидаются в выздоровлении.

- Обеспечение выживания всех раненых, как утверждает министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии

Как сообщил министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Герберт Рёль (ХДС), все восемь пострадавших в инциденте в Солingen, скорее всего, восстановятся. Быстрое задержание подозреваемого заслуживает похвалы, отметил Рёль. Хорошо, что в этой стране есть множество людей, способных на подобные подвиги, прилагающих большие усилия.

Во время предполагаемого исламистского нападения в Солingen в пятницу вечером один человек атаковал городской праздник ножом, в результате чего погибли трое и еще восемь человек были госпитализированы. Главного подозреваемого, 26-летнего сирийца Иссу аль-Х., задержали. Федеральная прокуратура расследует его в связи с подозрением в совершении нескольких преступлений, в том числе убийства и принадлежности к террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

Федеральная прокуратура ведет дело против главного подозреваемого, так как Комиссия считает необходимым расследовать его причастность к нескольким преступлениям, в том числе связанным с терроризмом. Важно, чтобы Комиссия добросовестно работала над тем, чтобы справедливость восторжествовала в этом ужасном инциденте.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Интернетное существование детей и молодежи становится более опасным из-за достижений искусственного интеллекта.
Политика

Интернетное существование детей и молодежи становится более опасным из-за достижений искусственного интеллекта.

Интернетное существование детей и молодежи становится более опасным из-за достижений искусственного интеллекта. Согласно годовому отчету jugendschutz.net, который является результатом сотрудничества федеральных и региональных властей, ИИ усугубляет онлайн-угрозы, с которыми сталкиваются дети и подростки. В отчете отмечается, что в настоящее время генеративный ИИ затрудняет различение факта и вымысла, что усиливает

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Миллиардная инвестиционная корпорация Баффета
Политика

Миллиардная инвестиционная корпорация Баффета

Миллиардная инвестиционная корпорация Баффета Легендарный инвестор Уоррен Баффетт, компания Berkshire Hathaway, стала первым нетехнологическим американским предприятием, преодолевшим рыночную капитализацию в один триллион долларов. В первой торговой сессии в Нью-Йорке она выросла примерно на один процент, достигнув этой грандиозной цифры. Доступ к этой элитной группе был ограничен технологическими гигантами, такими как

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Устойчивая преданность Мерца охватывает более двух десятилетий в защиту фундаментального права на получение убежища.
Политика

Устойчивая преданность Мерца охватывает более двух десятилетий в защиту фундаментального права на получение убежища.

Лидер ХДС Фriedrich Merz изначально выступал за приостановку подачи заявлений на убежище, позднее изменив свою позицию. Этого не было случайностью; Merz и пункт 16a Gebrauch des Grundgesetzes всегда были в натянутых отношениях.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Талибы постепенно ограничивают свободу женщин в Афганистане
Политика

Женщины-афганки записывают себя, поясывая свое несогласие с ограничением Талибаном публичных музыкальных выступлений.

Женщины-афганки записывают себя, поясывая свое несогласие с ограничением Талибаном публичных музыкальных выступлений. Женщина из Афганистана показана на видео, показывающая лишь небольшую часть своего лица: она, наряду с многочисленными другими женщинами, участвует в онлайн-протесте против "Мoralного" регулирования, введенного радикальным исламским Талибаном в Афганистане, которое запрещает женщинам публично выражать себя.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно

Последние

Интернетное существование детей и молодежи становится более опасным из-за достижений искусственного интеллекта.
Политика

Интернетное существование детей и молодежи становится более опасным из-за достижений искусственного интеллекта.

Интернетное существование детей и молодежи становится более опасным из-за достижений искусственного интеллекта. Согласно годовому отчету jugendschutz.net, который является результатом сотрудничества федеральных и региональных властей, ИИ усугубляет онлайн-угрозы, с которыми сталкиваются дети и подростки. В отчете отмечается, что в настоящее время генеративный ИИ затрудняет различение факта и вымысла, что усиливает

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Миллиардная инвестиционная корпорация Баффета
Политика

Миллиардная инвестиционная корпорация Баффета

Миллиардная инвестиционная корпорация Баффета Легендарный инвестор Уоррен Баффетт, компания Berkshire Hathaway, стала первым нетехнологическим американским предприятием, преодолевшим рыночную капитализацию в один триллион долларов. В первой торговой сессии в Нью-Йорке она выросла примерно на один процент, достигнув этой грандиозной цифры. Доступ к этой элитной группе был ограничен технологическими гигантами, такими как

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Органы правопорядка временно закрыли шоссе А27 между развязками Бремер Кройц и Ахим Норд в обе...
Федеральные земли Германии

Дорога 27 временно закрыта из-за протестов - Неблагоприятные судебные замечания

Активисты планируют выразить свое беспокойство по поводу вреда окружающей среде, причиняемого дорожным движением, и добиться судебного запрета на строительство участка highwaysipo пострадало. Стражи порядка выразили разочарование.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Миллиардная компания Беркшир Хэтэуэй
Экономика

Миллиардная компания Беркшир Хэтэуэй

Изначально, вся американская корпорация с оценкой более одного триллиона долларов публика ассоциировала с высокими технологиями. Тем не менее, опытный инвестор сумел проникнуть в этот закрытый клуб.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно