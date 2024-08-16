Обязательная эвакуация в Японии перед тайфуном Ампил

Северная Япония готовится к приближению тайфуна. Тысячи людей были эвакуированы из зон, подверженных наводнениям, а рейсы и поезда в регионе Токио были отменены. Тайфун "Ампил" ожидался вблизи Токио вечером, а затем должен был направиться на север. Метеорологи предупредили о сильных ветрах и дожде.

По данным Японского метеорологического агентства, "Ампил" достиг скорости ветра более 160 километров в час ранним утром в пятницу. Центр тайфуна не должен был достичь суши, но его периферия уже привела к отключениям электроэнергии более чем в 5000 домохозяйств, в основном в прибрежных префектурах к востоку от Токио, но также и в более северных районах.

Было объявлено об эвакуации для 320 000 жителей города Иваки, префектура Фукусима. Более 30 мест служили убежищами, такими как школьные спортзалы и общинные центры.

Токийский Диснейленд закрылся в 3 часа дня в пятницу из-за ожидаемой бури. Один из крупнейших сервисов доставки прекратил работу в пятницу и субботу в Токио и окружающих пострадавших районах. Высокоскоростные поезда между Токио и Нагоей не работали. Многие рейсы были отменены в токийских аэропортах.

Японское метеорологическое агентство предсказало, что тайфун "Ампил" пройдет вблизи Токио, вызывая сильные ветры и дождь. Несмотря на то, что он не достиг суши, периферия тайфуна привела к отключениям электроэнергии более чем в 5000 японских домохозяйств, в основном в прибрежных районах к востоку от Токио.

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