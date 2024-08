Объявляю о крупнейшем по количеству доставки беспилотника.

21:34 Джо Байден объявляет о новой военной помощи Украине, акцентируя внимание на противовоздушной оборонеПрезидент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине во время разговора с президентом Украины Володимиром Зеленским. По данным Белого дома, этот пакет включает в себя противовоздушные ракеты, оборудование для защиты от дронов, противотанковые ракеты и боеприпасы. Байден заверил Зеленского в "непреклонной поддержке США украинского народа". Финансовые детали нового пакета помощи не разглашаются.

21:29 Зеленский призывает к скорейшей поставке обещанного вооруженияАрмия Украины остро нуждается в международной помощи. Президент Зеленский призывает союзников Запада поскорее доставить обещанные пакеты вооружений. "На передовой они сражаются самодельным оружием, а не обещаниями вроде 'завтра' или 'скоро'," - сказал он в своем вечернем обращении. По его словам, Украина ждет поставки оружия или оборудования, "которые были объявлены и согласованы, но еще не доставлены". Он не предоставил дальнейших подробностей.

20:58 Растет разочарование жителей Курска: "Каждый сам по себе"Несмотря на продолжающиеся столкновения в южном регионе России Курск, среди жителей растет разочарование: в отношении властей, которых они считают бросившими их, украинской армии и даже своей армии. 28-летняя жительница поделилась своими мыслями с "Московскими временами": "Для России мы всего лишь фишка на карте. Для украинцев мы враги, поддерживающие режим Путина. Здесь каждый сам по себе". Она обвиняет власти во лжи и заявлениях, что не о чем беспокоиться. 32-летний житель объясняет, что хотя некоторые винят Украину за атаки, люди также сомневаются в компетентности российской армии: "Как они могли пропустить такое большое скопление украинских войск на границе?" Если раньше были люди, сочувствующие Украине или остающиеся нейтральными, теперь их настроения перешли в интенсивную злость, утверждает она. Другой житель региона Курск замечает: "Украинцы сейчас не наши друзья". Однако волонтер Красного Креста в Курске заявляет, что не испытывает злости на Украину. "Они тоже жертвы, просто попавшие в ситуацию".

Правительство Германии предупреждает о возможном эскалации российских атак на Киев и другие украинские населенные пункты в субботу, в день независимости Украины. Возможны интенсивные ракетные и авиационные удары по Киеву и другим населенным пунктам, сообщает Министерство иностранных дел в обновленном предупреждении о поездках. В Киеве и других районах могут вводиться краткосрочные комендантские часы.

19:39 Украинская армия отбивает многочисленные атаки российских войскУкраинская армия сообщает о отражении десятков атак российских войск. В течение дня на восточном фронте Украины было зафиксировано 79 атак, некоторые с артиллерийской и авиационной поддержкой, сообщает Генеральный штаб в своем ежедневном отчете. Опять же, основной зоной конфликта были окраины Покровска на границе Донбасса. Российские подразделения пытались укрепить и расширить свои территориальные приобретения предыдущего дня с помощью около 20 атак в течение нескольких часов. Также интенсивные бои были зафиксированы вблизи Тореза. Атаки российских войск направлены на полный контроль окружающей территории Донбасса.

19:07 США вводят новые санкции против российских цепочек поставокИз-за вторжения России в Украину США ввели дополнительные санкции против Москвы. Около 400 компаний и частных лиц попали под санкции, сообщает Министерство финансов США. Среди целей - около 60 компаний, занимающихся оборонной технологией, продукция и услуги которых поддерживают военные усилия России. Санкции направлены на нарушение цепочек поставок России. Компании и частные лица, попавшие под санкции, базируются tanto в России, como em outros países. Активы целевых компаний и частных лиц в США замораживаются, и американским гражданам запрещено с ними вести бизнес.

18:38 Поставки российской нефти через Украину увеличилисьПо данным киевской консалтинговой компании ExPro, Россия якобы удвоила поставки нефти через Украину в июле. Объем российской нефти, перевозимой по трубопроводу "Дружба" в страны ЕС, увеличился до 1,09 миллиона тонн с 540 000 тонн в июне, сообщает компания. Ранее Венгрия и Словакия выразили обеспокоенность ограничением поставок нефти через Украину. Две страны-члены ЕС выразили опасения по поводу возможных перебоев с топливом с сентября. Однако вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис критикует обе страны за то, что они не активно ищут альтернативы поставкам российской нефти, которые были запрещены после российского вторжения в Украину. Венгрия, Словакия и Чехия все еще имеют исключения. Узнайте больше об этом здесь.

17:56 Родственники в Курске ищут пропавших призывниковВо время украинского контрнаступления в регионе Курск многие российские призывники пропали без вести или были захвачены в плен, сообщают СМИ. По данным BBC на русском языке, не менее 81 призывника числятся пропавшими без вести, а 38 были опознаны как военнопленные в опубликованных украинской армией видео. Эти цифры основаны на онлайн-запросах родственников призывников. В начале invasions of Ukraine Russian President Vladimir Putin had vowed that only professional soldiers and volunteers would be deployed in war zones. However, the Kremlin views Kursk's defense as non-participation in the so-called "military special operation." Officially, Russia does not provide information about its losses in Kursk. Узнайте больше об этом здесь.

17:19 Подозрительные дроны над Brunsbüttel: Бундесвер участвует в расследованииВоенные Германии участвуют в расследовании подозрительной деятельности дронов над промышленными зонами в Шлезвиг-Гольштейне. Представитель Территориального командования заявил, что Бундесвер предоставляет полиции данные радаров по их запросу. Covestro и Holcim, обе участвующие организации, готовы способствовать разрешению ситуации. Covestro признает обнаружение активности дронов. Эти компании входят в кластер химических, энергетических и логистических компаний, расположенных в промышленной зоне ChemCoast Park в Brunsbüttel. Прокуратура во Фленсбурге расследует инциденты с дронами над промышленными объектами по подозрению в шпионаже с целью саботажа.

16:51 Гражданские жертвы: восемь погибших в результате российских атакНи один день не обходится без траура: восемь гражданских лиц погибли в результате российских атак, как сообщают украинские власти. Два человека погибли в регионе Суммы, прилегающем к России. Три человека были найдены мертвыми в Харьковской области. Еще трое погибших были зарегистрированы в Донецкой и Херсонской областях.

16:20 Восстановление безопасности в ГеilenkirchенеВоенная база НАТО в Геilenkirchене официально объявляет о безопасности: после повышения уровня безопасности до второго по высоте вчера из-за потенциальной угрозы он теперь снижен, заявил представитель базы. В результате, меры безопасности на аэродроме вернулись к обычным уровням с начала конфликта на Украине. Представитель отказался комментировать природу угрозы. Второй по высоте уровень безопасности в терминологии НАТО подразумевает инцидент или вероятное террористическое действие против альянса. В целях предосторожности многих сотрудников попросили покинуть территорию.

16:01 Федеральная прокуратура расследует дело освобожденного Рико КрейгераФедеральная прокуратура расследует дело немца Рико Крейгера, освобожденного из белорусского заключения в рамках обмена пленными. Представитель подтвердил, что расследование ведется по подозрению в причинении взрыва взрывчатыми веществами. Крейгер ранее был приговорен к смертной казни в Белоруссии за терроризм и наемничество, но получил помилование и был переправлен в Германию. Как сообщает "Welt am Sonntag", Крейгер якобы подавал заявку на присоединение к "Калиновичу Кастус полку" на Украине, белорусскому добровольческому подразделению, помогающему украинским силам в борьбе против российского вторжения. Крейгер попал в руки белорусской секретной службы. Крейгер отрицает обвинения.

15:44 Моди призывает Зеленского к диалогу с МосквойПремьер-министр Индии Нарендра Моди призвал президента Украины Владимира Зеленского к диалогу с Россией для прекращения конфликта. Во время своего визита в Киев Моди пообещал служить "другом", призывающим к миру. "Путь к разрешению лежит через диалог и дипломатию. Мы должны двигаться в этом направлении без промедления", - сказал Моди. Он призвал обе стороны встретиться, чтобы найти выход из кризиса, не требуя вывода российских войск.

15:22 Развал "Вагнера" через год после смерти ПригожинаГод спустя после смерти российского наемника Евгения Пригожина его частная военная компания "Вагнер" находится в беспорядке, как указывают британские оценки. После гибели Пригожина в авиакатастрофе многие ключевые фигуры покинули группу, как сообщает Министерство обороны Великобритании. "По сравнению с пиком в 50 000 человек в 2023 году "Вагнер" теперь, вероятно, имеет около 5000 человек в оставшихся развертываниях в Белоруссии и Африке", - заявило Министерство. Многие бывшие бойцы "Вагнера" присоединились к российской армии или паравоенным подразделениям, подконтрольным Министерству обороны, как заключили военные эксперты. Именно год назад Пригожин погиб в авиакатастрофе, последовавшей за мятежом против российского военного руководства два месяца назад. Все девять других пассажиров самолета также погибли.

14:38 ИСВ: украинские войска заставляют Москву перебросить войскаИз-за продвижения украинских войск в российском регионе Курск Москва якобы отводит войска из оккупированной соседней страны, как считают эксперты американского Института изучения войны (ИСВ). Россия якобы перебрасывает некоторые подразделения из южного украинского региона Запорожья для усиления обороны в Курске, как свидетельствуют сообщения soldiers в социальных сетях. Однако Россия, похоже, пытается избежать ослабления своего главного направления атаки в восточном украинском регионе Донецк.

13:59 Доверие к немецкой помощи Украине ослабевает: экспертАналитик безопасности Кристиан Мёллинг считает, что текущий бюджетный спор внутри немецкого правительства существенно подрывает доверие к надежности немецкой помощи Украине. Мёллинг из Общества немецкой внешней политики ссылается на дискуссии о сокращении немецкой помощи Украине и финансировании ее вместо этого за счет процентов от замороженных российских активов. "Германия фактически ранила себя этой идеей, вызвав значительную международную критику", - заявляет Мёллинг в подкасте "Стар" "Ситуация". Никто не уверен, произойдет ли это или когда это произойдет, добавляет он. "Проблема в том, что деньги еще не получены, и стратегия их выделения Украине также несколько неясна".

13:26 Моди обнимает Зеленского в Киеве После спорного объятия с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Индии Нарендра Моди тепло приветствует президента Украины Владимира Зеленского. Моди посещает мемориал, посвященный украинским детям, погибшим в ходе конфликта, и оставляет игрушку в знак уважения. Индия, крупнейшая по численности населения страна мира, придерживается политики нейтралитета в этом конфликте. Несмотря на это, Индия не участвует в международных санкциях против России и часто призывает к мирному разрешению через диалог. Однако на данный момент Индия не предложила конкретных мер.

12:58 Приостановлено движение ключевого парома в Крым Порт Кавказ в России, играющий важную роль в снабжении Крыма, закрыт для паромов на день после атаки Украины. По данным Министерства транспорта России, движение паромов возобновится после завершения уборки. Кавказ strategically расположен в проливе Керчь, соединяющем Черное море и Азовское море. Крым, регион, аннексированный Россией у Украины в 2014 году, хорошо виден с Кавказа, делая его важным транзитным узлом на Черном море. Через этот порт перевозятся топливо и боеприпасы в Крым.

11:44 Российский эксперт ждет мести Путина Президент России Владимир Путин кажется необычно молчаливым в ответ на военные победы Украины в Курске. "Это его обычная реакция в таких ситуациях", - комментирует российский политический аналитик Екатерина Шульман. Она добавляет, что это подчеркивает плохие новости для Кремля. Александр Габуев, директор Центра России и Евразии Карнеги, разделяет подобные взгляды, заявляя, что Кремль в настоящее время рассматривает различные варианты ответных мер. "Вскоре мы узнаем, как Путин планирует отомстить", - предупреждает Габуев.

11:04 Пожар в российском нефтехранилище в Пролетарске продолжается Пожар в российском нефтехранилище в Пролетарске в южном Ростовском регионе продолжается. По данным системы информации о пожарах NASA и телеграм-канала, близкого к российским правоохранительным органам, нефтехранилище все еще горит. В ночь накануне нефтехранилище якобы снова было поражено украинским дроном.

10:28 Украина просит Моди вмешаться в дипломатических efforts для окончания войны Несмотря на близкие связи Индии с Россией в качестве члена БРИКС, президент Украины Владимир Зеленский теперь тепло приветствует визит премьер-министра Индии Нарендры Моди. Украина хочет, чтобы Индия внесла свой вклад в посредничество, чтобы помочь разрешить конфликт, поскольку украинцы теперь проявляют растущий интерес к мирным переговорам после наступления в Курске.

10:00 Украинская система ПВО остается начеку Украинская армия сообщает о уничтожении 14 из 16 российских ударных дронов, запущенных ночью. Система ПВО активно использовалась в нескольких регионах, в том числе в Черкассах, Кировограде, Полтаве и Сумской области.

09:36 Украинский флот комментирует затонувший паром в Кавказе Представитель украинского флота Дмитрий Плетенчук комментирует поврежденный паром в российском порту Кавказ. "Еще один бесспорно военная цель уничтожена", - подтверждает он в украинском телевидении. Паром использовался для снабжения вражеских сил топливом. Паром затонул, сделав порт в настоящее время неработоспособным. Местные власти сообщают, что атака произошла в четверг, когда паром загорелся.

08:28 Посол России выступает против буферной зоны на своей территории Посол России в США Анатолий Антонов заявляет о наступлении в Курске и цели Киева создать буферную зону там. "Создание такой буферной зоны невозможно. Не будет буферной зоны на территории России", - заявляет он, как сообщает ТАСС. Он предупреждает, что Москва не будет спрашивать согласия Вашингтона на изгнание украинских войск из Курской области. Он обвиняет США в постоянных попытках испытывать терпение России и провоцировать поспешные эмоциональные решения.

07:55 Растет недовольство Путиным в России С тех пор, как украинские войска вторглись на российскую территорию две недели назад, аналитики наблюдают рост негативных настроений в отношении президента Владимира Путина среди российского населения. Онлайн-авторы считают, что продвижение украинцев отражает неудачу российского правительства и Путина в частности, согласно отчету FilterLabs AI и "New York Times". Джонатан Теубнер, генеральный директор FilterLabs, объясняет, что ответ Путина на вторжение был либо неадекватным, либо оскорбительным. FilterLabs отслеживает настроения в России, анализируя социальные сети.

07:26 Моди начинает поездку в Киев Прибытие премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину подтверждено как индийскими, так и украинскими СМИ. Моди планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским во время своего визита. Украина теперь надеется на поддержку Индии, учитывая значительное влияние Индии на глобальной политической арене. Однако у Украины есть сомнения в отношении Индии, объявленной нейтральности после визита Моди в Москву в июле, во время которого он обнял президента России Владимира Путина, что вызвало широкое осуждение tanto в Украине, как и в различных западных странах.

07:33 Китай и Белоруссия договариваются о расширении сотрудничества - с акцентом на безопасности Китай и Белоруссия планируют укрепить сотрудничество в сферах торговли, безопасности, энергетики и финансов, согласно совместному заявлению, выпущенному после встречи премьера Китая Ли Цзяна и премьера Белоруссии Романа Головченко. Они хотят укрепить сотрудничество в цепочках поставок промышленных товаров и упростить торговлю, чтобы минимизировать затраты для обеих сторон. Китай является вторым по величине торговым партнером Белоруссии и крупнейшим в Азии.

**07:05 Командиры и солдаты Украины выражают обеспокоенность по поводу недостаточной подготовки новобранцев и явного преимущества России в воздухе и боеприпасах на восточном фронте. "Некоторые individuals отказываются стрелять. Они видят врага в своей огневой позиции в траншее и не отвечают огнем. Вот почему наши люди гибнут", - говорит командир батальона 47-й бригады. "Если они не используют свое оружие, они бесполезны". С мая в действие вступила спорная мобилизационная loi. С тех пор, якобы, ежемесячно призываются десятки тысяч солдат, с наибольшей потребностью в пехоте. Однако есть логистические проблемы с обучением, оснащением и компенсацией стольких новых людей.

06:35 Россия считает, что США вскоре отменят ограничения на использование оружия для УкраиныПо словам посла России в США Анатолия Антонова, "текущая администрация ведет себя как тот, кто одной рукой протягивает руку, а другой держит нож за спиной". Они готовят почву для отмены всех существующих ограничений в какой-то момент, не задумываясь об этом. Антонов отмечает, что конструктивный диалог с США возможен только в том случае, если они откажутся от своей "враждебной" политики в отношении России. Он также упоминает, что встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Антони Блинкена во время Общей ассамблеи ООН в следующем месяце маловероятна.

06:09 Харрис клянется стоять с Украиной и НАТО против российских атакКандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис подтверждает свою приверженность НАТО и обещает продолжать поддерживать Украину, которая подвергается нападению со стороны России. "Я буду твердо стоять на стороне Украины и наших союзников по НАТО", - говорит она на своей речи на Национальном съезде Демократической партии в Чикаго. Тем не менее, ее республиканский оппонент Дональд Трамп угрожал покинуть НАТО и поощрял президента России Владимира Путина к нападению на Европу.

05:38 Глава Федерального сетевого агентства призывает к осторожности в потреблении газаПрезидент Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер продолжает призывать к осторожности в потреблении газа, несмотря на хорошо пополненные газовые хранилища. "Федеральное правительство остается начеку. Мы должны оставаться бдительными", - сказал Мюллер газете "Аугсбургер Allgemeine". Он также упомянул продвижение украинской армии на территорию России, что может усугубить ситуацию. "Не сама газовая инфраструктура является предметом спора, но область вокруг этой инфраструктуры является зоной войны с обеих сторон", - сказал он газете. В этом районе находится газопровод "Газпрома" в Судже, расположенный всего в нескольких километрах от украинской границы на территории России и являющийся важным распределительным пунктом для газа, экспортируемого в Европу.

04:40 Моди посетит Украину: "Проблемы не могут быть решены войной"Премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые посетит Украину сегодня. В столице Киеве запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским, как объявил Министерство иностранных дел Индии. Индия сохраняет нейтралитет по отношению к российскому вторжению, не накладывает западные санкции на Москву и стала одним из крупнейших покупателей доступной российской нефти на мировом рынке. Нью-Дели последовательно призывает к решению конфликта на основе диалога. "Индия твердо убеждена, что проблемы не могут быть решены войной. Потеря невинных жизней в войне - это величайшее испытание для человечества", - сказал Моди во время визита в Польшу в четверг. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Моди сыграть роль посредника в конфликте.

03:31 Отчеты: США отправят дополнительную военную помощь УкраинеПо данным правительственных источников, США планируют отправить дополнительную военную помощь Украине на сумму около 125 миллионов долларов. Новый пакет помощи включает в себя зенитные ракеты, боеприпасы для систем HIMARS, ракеты Javelin и различное другое оружие, оборудование и транспортные средства. Официальное объявление ожидается сегодня, всего за день до Дня независимости Украины. Оружие будет поставлено из запасов Пентагона, что обеспечит быструю доставку.

02:12 Украина сообщает о 53 российских атаках возле Покровска за деньУкраинская армия сообщила о 53 российских атаках возле города Покровск на востоке Украины в течение четверга. Захват Покровска остается главной целью российских сил в Украине, согласно заявлению Генерального штаба. Сообщения от российского правительства пока не поступали. Согласно доступной информации, российские войска в последние дни медленно продвигаются к Покровску.

01:16 Лидер СДПГ: Без поставок оружия Украина будет "потеряна навсегда"Перед предстоящими выборами в Тюрингии и Саксонии лидер СДПГ Сакка Эскен твердо стоит на стороне военной поддержки Украины против России. Канцлер Олаф Шольц призывает к справедливому и устойчивому миру, сказал Эскен группе Funke Media. Пока Путин не откажется от своих враждебных намерений в отношении Украины, мир не может быть достигнут дипломатическими средствами, отметила Эскен. Она связала свои замечания с критикой лидера партии "Альтернатива для Германии" Сахры Вагенкнехт. Если люди, подобные Вагенкнехт и другие, прекратят поставки оружия Украине сегодня, страна будет захвачена завтра и стерта с карты послезавтра. Такие шаги приведут к катастрофическим последствиям для безопасности Европы, никоим образом не снижая вооружений и не принося мира, заметила Эскен.

Украина готовится к самому суровому зимнему сезону в своей истории из-за разрушения инфраструктуры электроэнергии российскими атаками. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко на видеоконференции, "Мы входим в самую суровую зиму в нашей истории". Зима, которую он предупреждает, будет еще более сложной, чем предыдущая, учитывая накопленный ущерб от продолжающихся российских атак. Военные России используют широкий спектр оружия в одновременных атаках, чтобы нанести максимальный ущерб, сказал Галущенко. В мягкую зиму потребление энергии составляет около 18 гигаватт, но в суровую зиму оно возрастает до 19 гигаватт, с дополнительным резервом в 1 гигаватт, добавил он. Российские атаки разрушили примерно 9 гигаватт мощности.

В связи с предполагаемой угрозой НАТО усилило безопасность на авиабазе в Гейлькенкирхене в Северном Рейне-Вестфалии. Необходимый персонал был отправлен домой, как подтвердил представитель базы. Информация разведки указывала на потенциальную угрозу, что побудило принять это решение. "Это не повод для тревоги и просто предупредительная мера, чтобы мы могли продолжать нашу критически важную работу", - объяснил представитель. Власти подтвердили, что полиция активно задействована. Дополнительные детали, в том числе количество развернутых сил, не разглашаются.

22:07 Украина сообщает о ударе по базе поддержки в Курске

Военные Украины сообщили о новой атаке на российские силы в Курской области. Командир украинских ВВС Николай Олещук заявил, что в дневное время использовались американские управляемые высокоточные бомбы, чтобы поразить российскую точку поддержки. Были атакованы дронный командный пункт, радиоэлектронная боевая единица, оборудование, оружие и до 40 российских военных, сообщил Олещук в видеоотчете о ударе.

После Саммита мира в Швейцарии в июне состоялась первая последующая встреча, как объявила Украина. В виртуальном мероприятии приняли участие представители более 40 стран и организаций. Планируются дальнейшие встречи рабочих групп.

После военных успехов Украины в Курской области возникают опасения по поводу возможного киберответа от России. В результате киберзащитные подразделения Украины находятся в режиме повышенной готовности, чтобы отразить любые потенциальные кибератаки в виде "кибервойны".

Кроме того, Соединенные Штаты, как важный союзник Украины, укрепляют свои цифровые защиты, чтобы защититься от российских киберугроз, признавая растущую вероятность цифрового поля битвы в продолжающемся конфликте.

