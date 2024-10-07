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Обама поддерживает предвыборную кампанию Харриса

 and  Wendy Allen
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Экс-президент США Барак Обама поддерживает демократического номинанта Камалу Харрис в ее...
Экс-президент США Барак Обама поддерживает демократического номинанта Камалу Харрис в ее политических начинаниях.

Обама поддерживает предвыборную кампанию Харриса

В нескольких ключевых штатах, согласно опросам, Дональд Трамп и Камала Харрис находятся в тесном противостоянии. В попытке переманить больше избирателей на сторону демократов бывший президент Барак Обама возвращается в политическую арену. Его первые мероприятия запланированы на следующую неделю.

Барак Обама будет оказывать поддержку кампании Камалы Харрис в последние недели перед выборами 3 ноября. Команда Харрис объявила, что Обама начнет свои выступления в Питтсбурге, Пенсильвания, в следующую среду, за которыми последуют дальнейшие митинги в ключевых штатах.

Эрик Шульц, советник Обамы, объяснил, что бывший президент считает это выборы очень важными. "Вот почему он делает все, что может, чтобы помочь вице-президенту Харрис стать президентом". Несмотря на то, что он покинул пост, Обама по-прежнему занимает видное место в Демократической партии. Он и его жена Мишель произнесли мощные речи на Демократическом национальном съезде в Чикаго в августе прошлого года, на котором Харрис официально была объявлена кандидатом в президенты от партии.

Опросы показывают, что выборы 3 ноября слишком близки, чтобы делать прогнозы, и Харрис и республиканский кандидат Дональд Трамп идут ноздря в ноздрю во многих регионах. Из-за уникальных особенностей системы выборов в США результат выборов может в значительной степени зависеть от нескольких колеблющихся штатов, которые в прошлом поддерживали как демократов, так и республиканцев.

Эти критически важные штаты в совокупности составляют 538 выборщиков в Коллегии выборщиков, которая определяет президента США. Кандидат должен получить не менее 270 голосов выборщиков, чтобы одержать победу на выборах. Кроме Пенсильвании, которая приносит 19 голосов выборщиков, внимание также сосредоточено на следующих шести штатах: Мичиган, Висконсин, Джорджия, Северная Каролина, Аризона и Невада.

Возвращение Обамы на политическую арену может потенциально мобилизовать чернокожее и молодое население. Если Харрис победит, она станет первой женщиной и первым президентом США индийского и афроамериканского происхождения. Во время своей речи на съезде в Чикаго Обама приветствовал Харрис как своего политического преемника, воодушевляя аудиторию своим новым лозунгом "Да, она может!" (приблизительно переводится как "Да, она может сделать это!"), который является переосмыслением его знакового лозунга 2008 года "Да, мы можем!", который вызвал всеобщий энтузиазм.

Возвращение Барака Обамы на политическую арену существенно усиливает кампанию Камалы Харрис, так как он будет агитировать за нее в нескольких ключевых штатах. Как заявил советник Обамы Эрик Шульц, бывший президент полностью посвящен тому, чтобы помочь вице-президенту Харрис стать президентом.

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