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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Об общих вопросах, которые рассматривались, было принято решение.

 and  Vladimir Milov
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Если социал-демократы не станут самой сильной группировкой на выборах в ландтаг 22 сентября, Вайдке...
Если социал-демократы не станут самой сильной группировкой на выборах в ландтаг 22 сентября, Вайдке рассматривает возможность сложить свои полномочия.

Об общих вопросах, которые рассматривались, было принято решение.

За неделю до выборов в ландтаг Бранденбурга партия AfD лидирует с 29%, а СДПГ следует за ней с 26%, согласно данным ZDF Politbarometer Extra для голосования 22 сентября. В отличие от этого, СДПГ удалось сократить разрыв и оказаться всего на шаг позади AfD с 27%, согласно опросу ARD Deutschland Trend, опубликованному в четверг.

Управление по защите конституции Бранденбурга классифицирует местную ветвь AfD как возможный случай правоэкстремизма. Новый ландтаг будет избран в Бранденбурге 22 сентября на основе результатов представительного опроса ZDF, проведенного с 10 по 12 сентября, в котором приняли участие 1060 избирателей в Бранденбурге. ХДС занимает третье место с 15%, в настоящее время сотрудничая с СДПГ и Зелеными в штате. Альянс Сахра Wagenknecht находится близко позади с 14%. Зеленые имеют причины для беспокойства о сохранении места в ландтаге с поддержкой всего 5%. tanto BVB/Свободные избиратели и Левая партии получают по 3% каждая. 73% респондентов уже определились со своим выбором, в то время как 27% все еще не решили.

Популярность Вайдке

В опросе Дитерм Вайдке от СДПГ является предпочтительным выбором для министра-президента, опережая с существенным отрывом, с 55% поддержки. Ханс-Кристоф Берндт от AfD получает 7% голосов, за ним следуют 11% за Яна Редмана (ХДС) и 1% за Роберта Крумбаха (BSW).

Согласно 48% жителей Бранденбурга, СДПГ также должна возглавлять следующее правительство, с 21% в пользу ХДС, 15% в пользу AfD и 8% в пользу BSW. СДПГ находится у власти в Бранденбурге с 1990 года с серией партнеров и управляет в сотрудничестве с ХДС и Зелеными с 2019 года. Вайдке объявил о своем уходе из политики, если СДПГ не выиграет выборы. На недавних выборах в Тюрингии и Саксонии 1 сентября AfD получила более 30% в обоих штатах, а в Тюрингии стала самой сильной силой.

Опросы общественного мнения остаются подверженными различным неопределенностям. Факторы, такие как ослабление партийной лояльности и последующие краткосрочные решения о голосовании, делают сложным для институтов опросов точно взвешивать данные, которые они собирают. В конечном итоге опросы отражают лишь текущее настроение и не являются показателями результатов выборов самих по себе.

Управление по защите конституции Бранденбурга следит за местной ветвью AfD из-за опасений по поводу правоэкстремизма. Комиссия, вероятно, имеется в виду комиссия по выборам в ландтаг Бранденбурга, будет следить за процессом голосования 22 сентября, гарантируя честные и прозрачные выборы.

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