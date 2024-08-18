Нурипур и Эскен публично поддерживают альянс BSW.

Сахра Wagenknecht и её новая политическая группа вызывают споры даже своей позицией по конфликту в Украине. После предстоящих региональных выборов БСВ может оказать значительное влияние. Лидеры СДПГ и Зеленых не намерены вмешиваться в потенциальные коалиционные дела на местном уровне.

Лидер СДПГ Сакка Эскен и лидер Зеленых ОмидNouripour не исключают возможности сотрудничества с Бундесом Сахра Wagenknecht (БСВ) на региональном уровне, за исключением альянса с АФД. Эскен заявила об этом во время интервью "ЗДФ Берлин Директ Сама", подчеркнув, что решения о коалициях принимают региональные ассоциации, а не высшие партии. Они будут основываться на результатах выборов.

В сентябре будут избраны новые ландтаги в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге.Nouripour занял подобную позицию в эфире ARD, отвечая на вопросы в социальных сетях. "Локальные жители решат свои коалиционные партнерства, в том числе и с партией Сахры Wagenknecht".

ОднакоNouripour подчеркнул значительные различия между Зелеными и БСВ. Он раскритиковал Wagenknecht за превращение внешнеполитической проблемы, такой как Украина, в условие для местной коалиции, назвав это несерьезным шагом.Nouripour заверил, что Зеленые будут представлены во всех трех региональных ландтагах.

"Другие партии обожают фигуру вроде Роберта Хабека"

Эскен описала коалицию СДПГ-Зеленых-ФDP "светофор", которая недавно занималась последней-minute бюджетными улучшениями на предстоящий год, как "сильное правительство". Она заявила: "Мы ведем правительство, действительно необычное и трудное коалицию". Эскен не оставила никаких сомнений в намерении Олафа Шольца остаться канцлером. "Оlaf Scholz - наш канцлер и останется нашим канцлером-кандидатом".

Nouripour уклонялся от ответа на этот вопрос, но защищал возможность кандидата в канцлеры от Зеленых и не прямо подтверждал Роберта Хабека как самого вероятного кандидата. Он похвалил Хабека и министра иностранных дел Аннелена Баerbock. "Другие партии обожают личность вроде Роберта Хабека. У нас он есть. Это настоящая привилегия". Во время летнего интервью ARD он размышлял о федеральных выборах в следующем году. "Все еще открыто".

Бундес Сахра Wagenknecht (БСВ) - группа, которую лидер СДПГ Сакка Эскен и лидер Зеленых ОмидNouripour могут рассмотреть в качестве возможного партнера на региональном уровне, за исключением альянса с АФД.Nouripour упомянул во время эфира ARD, что новые региональные ассамблеи в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге в сентябре примут решение о коалиционных партнерствах, в том числе и с партией Wagenknecht.

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