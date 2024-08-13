Новые условия сделки с заложниками: Нетаньяху отрицает обвинения

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг утверждения о том, что он ввел новые условия в переговоры по обмену пленными с ХАМАС. Письмо Нетаньяху от конца июля не содержало дополнительных требований и не противоречило предложению от конца мая, заявили в его офисе. Вместо этого Нетаньяху обвинил исламское ХАМАС в желании внести изменения в майский проект. «Нью-Йорк Таймс» недавно сообщала о новых требованиях от Израиля.

Президент США Джо Байден представил проект соглашения в конце мая, который изначально предусматривает полное и безоговорочное шестинедельное перемирие. В течение этого периода будет освобождена определенная группа заложников. В обмен палестинцы, заключенные в Израиле, будут освобождены. На следующем этапе боевые действия будут прекращены навсегда, и оставшиеся заложники будут освобождены. В финальной фазе проект предусматривает начало восстановления сектора Газа.

Еще один раунд переговоров запланирован на четверг. Все посредники - США, Катар и Египет, а также Израиль - заявили, что их представители примут участие в переговорах в Дохе или Каире. Участие представителей ХАМАС все еще неясно. Эти переговоры могут стать решающими для облегчения взрывоопасной ситуации во всем Ближнем Востоке.

В течение нескольких дней боятся ответного удара Ирана и его союзников против Израиля, в том числе из-за убийства лидера ХАМАС в иранской столице Тегеране.

Несмотря на то, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отрицает введение новых условий в переговорах по обмену пленными с ХАМАС, есть сообщения, указывающие на то, что Израиль представил новые требования в процессе мира. Скорое переговоры с ХАМАС могут стать решающими для разрешения ситуации с заложниками, так как обе стороны должны прийти к соглашению по условиям, гарантирующим мирное освобождение всех заложников.

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