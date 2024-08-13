Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиПереговоры

Новые условия сделки с заложниками: Нетаньяху отрицает обвинения

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута
Возможность переговоров в четверг все еще неясна.
Возможность переговоров в четверг все еще неясна.

Новые условия сделки с заложниками: Нетаньяху отрицает обвинения

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг утверждения о том, что он ввел новые условия в переговоры по обмену пленными с ХАМАС. Письмо Нетаньяху от конца июля не содержало дополнительных требований и не противоречило предложению от конца мая, заявили в его офисе. Вместо этого Нетаньяху обвинил исламское ХАМАС в желании внести изменения в майский проект. «Нью-Йорк Таймс» недавно сообщала о новых требованиях от Израиля.

Президент США Джо Байден представил проект соглашения в конце мая, который изначально предусматривает полное и безоговорочное шестинедельное перемирие. В течение этого периода будет освобождена определенная группа заложников. В обмен палестинцы, заключенные в Израиле, будут освобождены. На следующем этапе боевые действия будут прекращены навсегда, и оставшиеся заложники будут освобождены. В финальной фазе проект предусматривает начало восстановления сектора Газа.

Еще один раунд переговоров запланирован на четверг. Все посредники - США, Катар и Египет, а также Израиль - заявили, что их представители примут участие в переговорах в Дохе или Каире. Участие представителей ХАМАС все еще неясно. Эти переговоры могут стать решающими для облегчения взрывоопасной ситуации во всем Ближнем Востоке.

В течение нескольких дней боятся ответного удара Ирана и его союзников против Израиля, в том числе из-за убийства лидера ХАМАС в иранской столице Тегеране.

  1. Несмотря на то, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отрицает введение новых условий в переговорах по обмену пленными с ХАМАС, есть сообщения, указывающие на то, что Израиль представил новые требования в процессе мира.
  2. Скорое переговоры с ХАМАС могут стать решающими для разрешения ситуации с заложниками, так как обе стороны должны прийти к соглашению по условиям, гарантирующим мирное освобождение всех заложников.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Бывший Президент Дональд Трамп говорит в Эшвилле, Северная Каролина, в среду.
Политика

Проверка фактов: Трамп ложно обвинил Харриса и Байдена в том, что они солгали о 35 долларах инсулина

Бывший президент Дональд Трамп в своей речи в среду повторил ложные утверждения, которые он делал ранее. Одним из них было заявление об ценах на инсулин для пожилых людей.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Независимый кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди-младший принимает вопросы от reporters во время...
Политика

Как присутствие РФК-младшего на избирательном бюллетене штата Мэн может задержать прогноз в 2024 году.

Выборы президента 2020 года заняли дни на mengambilнение, но 2024 год мог бы заняться ещё дольше, благодаря определённому процессу голосования, используемому в двух штатах, которые обычно не являются центром национальных политических кампаний.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Лидер фракции FDP Дуран не видит спешки в переговорах по бюджету «светофора» относительно...
Политика

Кроме того, Комиссии было предложено представить предложение о директиве о защите работников от рисков, связанных с использованием электронных устройств.

Проект федерального бюджета на 2025 год должен был быть направлен в Бундестаг в пятницу. Лидер фракции FDP в парламенте по поводу этой спорной темы коалиции трафика

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

Амос демонстрирует лист печенья в своем домашнем офисе в районе Ланикай в Каилуа, Гавайи, в 2007...
Экономика

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ.

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ. The New York Timesсообщил, что Амос скончался во вторник в своем доме в Гонолулу, и его дети сказали изданию, что причиной смерти стали осложнения деменции. Амос открыл свою пекарню в 1975 году на Сансет-бульваре в Лос-Анджелесе,

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Бывший Президент Дональд Трамп говорит в Эшвилле, Северная Каролина, в среду.
Политика

Проверка фактов: Трамп ложно обвинил Харриса и Байдена в том, что они солгали о 35 долларах инсулина

Бывший президент Дональд Трамп в своей речи в среду повторил ложные утверждения, которые он делал ранее. Одним из них было заявление об ценах на инсулин для пожилых людей.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Salehi стал главным голосом антиправительственного protesters в Иране во время акций протеста...
Главные темы

Иранский рэпер-диссидент Тумадж Салехи освобожден от обвинения после отмены смертного приговора

Салехи, иранский диссидентский рэпер, спасшийся от смертной казни этим летом, полностью оправдан по первоначальным обвинениям судом низшей инстанции в Иσφahan.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно