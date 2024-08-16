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Новые светофоры в федеральном бюджете

Дым поднимается из офиса канцлера. Бюджетные пробелы закрыты - но этого достаточно?

 and  Max Becker
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Еще в июле лидеры коалиции «Светофор» объявили о соглашении по бюджету — но это продлилось недолго.
Еще в июле лидеры коалиции «Светофор» объявили о соглашении по бюджету — но это продлилось недолго.

- Новые светофоры в федеральном бюджете

Верхушка коалиции светофора вновь нашла компромисс по федеральному бюджету на следующий год. Об этом объявил представитель правительства. "Требования ограничения долга Основного закона будут продолжены, никакого обхода нет." Соглашение предусматривает перераспределение средств для государственной железнодорожной компании Германии.

Канцлер Олаф Шольц (СДПГ) сказал агентству ДПА: "Федеральное правительство официально представит проект федерального бюджета 2025 года в Бундестаг и Бундесрат сегодня после завершения всех проверок, как было согласовано в июле. В сравнении с июльским решением мы приняли решение о дополнительных инвестициях в транспортную инфраструктуру с дополнительным капиталом и займами для немецких железных дорог и сделали дальнейшие общие экономии." Теперь законодатель может начать дебаты о бюджете на следующий год после летнего перерыва.

По словам федерального правительства, так называемый глобальный недопотребление будет сокращен на 4,5 миллиарда евро до 12 миллиардов евро в результате компромисса. Это фактически пробел в бюджете. Правительство предполагает, что это уменьшится из-за экономического развития. Однако парламенту теперь предстоит относительно большая задача в бюджетных дебатах, поскольку глобальное перерасходование значительно больше, чем обычно.

Необходимы дальнейшие переговоры

В начале июля канцлер Шольц, вице-канцлер Роберт Хабек (Зеленые) и министр финансов Кристиан Линдер (ФDP) уже объявили соглашение о бюджете на 2025 год. Ранее они в течение недель боролись за то, чтобы закрыть пробел в размере по крайней мере 30 миллиардов евро без слишком жестких мер экономии.

В проекте бюджета, представленном в июле, федеральное правительство запланировало так называемый недопотребление в размере 17 миллиардов евро. Правительство считает, что министерства не потратят всю сумму в этом году - например, из-за задержек проектов. Этот подход распространен, но сумма очень высока.

Поэтому этот пробел должен быть закрыт фактически примерно на восемь миллиардов евро. Рассматривались задачи на предмет того, следует ли предоставить немецким железным дорогам и компании автодорог кредитные займы вместо прямых субсидий из бюджета. Кроме того, также обсуждались средства в государственном promotional bank KfW.

Экспертное заключение

Линдер уже указывал после соглашения, что есть юридические и экономические сомнения в том, являются ли все рассмотренные варианты решения осуществимыми.

После того, как два экспертных заключения частично подтвердили эти сомнения, партнеры по коалиции отвергли идею использования 4,9 миллиарда евро фондов KfW для других целей вместо газовой цены в бюджете.

Также было спорно, могут ли немецкие железные дороги и компания автодорог быть поддержаны без учета этого в ограничении долга. Линдер и Шольц имели разные мнения на этот счет - поэтому были дальнейшие переговоры.

Больше собственного капитала для железной дороги

По словам правительства, планируется, что инфраструктурное подразделение Deutsche Bahn AG получит дополнительный собственный капитал в размере 4,5 миллиарда евро - это должно заменить субсидии, предусмотренные в текущем проекте федерального бюджета 2025 года. Кроме того, железная дорога получит федеральный заем в размере трех миллиардов евро. Ограничение долга не затронуто этим.

На данный момент планируется увеличение собственного капитала примерно на 5,9 миллиарда евро в 2025 году, с помощью которого железная дорога должна сделать инвестиции для ремонта ветшающего железнодорожного网络.

Европейский Союз, как ключевой партнер в экономической стратегии Германии, проявил интерес к бюджетным переговорам. Учитывая значительную роль немецких железных дорог в транспортной сети Европы, Европейский Союз призвал немецкое правительство обеспечить стабильное и устойчивое финансовое решение для компании.

В свете достигнутого соглашения верхушкой коалиции светофора Европейский Союз будет внимательно следить за реализацией дополнительных инвестиций в транспортную инфраструктуру и увеличением собственного капитала для железнодорожного подразделения Deutsche Bahn AG, так как эти решения имеют последствия за пределами границ Германии.

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