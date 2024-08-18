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ПолитикаНовостиНападение на Украину

Новые снимки демонстрируют разрушения второго моста в Курске.

 and  James Williams
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Новые снимки демонстрируют разрушения второго моста в Курске.

Украина в настоящее время контролирует примерно 1150 квадратных километров в российской области Курск, что вызвало угрозы российского контрнаступления. Чтобы предотвратить это, Украина намеренно разрушает критически важные маршруты поставок через реку Сейм.

В субботу Воздушные силы Украины поделились видео, демонстрирующим разрушение второго ключевого моста в российской области Курск. Командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук прокомментировал в Telegram: "Один мост меньше. Воздушные силы продолжают подрывать логистические возможности противника точными авиаударами".

Эксперты подтвердили подлинность видео с помощью геоданных, которые показывают поврежденную дорогу к российской деревне Сваново в районе Глушково, ранее сообщалось о разрушении. Ранее Воздушные силы Украины опубликовали только кадры удара по мосту в Глушково.

Оба моста были разрушены авиаударами, с использованием управляемых бомб и, в случае моста в Глушково, системы HIMARS. Мост в Глушково обрушился в Сейм, а опора в Сваново осталась целой, но в дороге есть значительный разрыв.

Увеличение рычагов давления на Украину

Район Глушково находится западнее занятой Украиной территории в Курске. Украинские сообщения указывают на то, что разрушение мостов направлено на ограничение вариантов поставок России и сдерживание российских атак на украинскую территорию. По данным OSINT-экспертов, помимо этого единственного укрепленного перехода через Сейм, есть еще один поблизости, близ украинской границы. Севернее Глушково российская армия также построила временный мост.

Украинские новостные источники сообщают, что продвижение направлено на оказание давления на Москву для "справедливого процесса переговоров". Занятые территории могут послужить козырем в будущих переговорах. Кроме того, президент Украины Зеленский стремится обменять захваченных российских солдат и украинских пленных, содержащихся в российском плену.

Неожиданная атака со времен Второй мировой войны

6 августа украинская армия начала секретную операцию в Курской области с не подтвержденными сообщениями о участии около 10 000 украинских солдат. По словам главного командующего армии Алексея Сырского, было захвачено 1150 квадратных километров и 82 поселения, в том числе стратегически важный город Суджа, расположенный примерно в 10 километрах за российской границей. Здесь находится важный газовый хаб, контролируемый российской компанией "Газпром", через который российский газ транспортируется в Европу через Украину.

Это крупнейшее нарушение границы Украины со времени начала российского вторжения и первое со времен окончания Второй мировой войны, когда иностранная армия провела наступление на территории России.

После успешного разрушения ключевых мостов в российской области Курск намерение Украины сорвать маршруты поставок России подчеркивается разрушением критических путей через реку Сейм. Это увеличивает потенциальное влияние Украины на будущие переговоры, учитывая захваченные территории, которые могут служить козырями.

Неожиданная атака Украины в Курской области, в результате которой было захвачено 1150 квадратных километров и 82 поселения, в том числе стратегически важный город Суджа, существенно осложнила контроль России над территорией, что является редким случаем наступления иностранной армии на территории России со времен Второй мировой войны.

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