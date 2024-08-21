Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиТранспорт и телекоммуникации

Новые правила в отношении поведения транспортных средств с использованием каннабиса установлены на четверг

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута
Теперь установлен легальный порог для вождения транспортного средства после потребления каннабиса.
Теперь установлен легальный порог для вождения транспортного средства после потребления каннабиса.

- Новые правила в отношении поведения транспортных средств с использованием каннабиса установлены на четверг

Новые правила и штрафы за вождение в нетрезвом виде под действием каннабиса вступают в силу в эту четверг. Это законодательство, утвержденное Бундестагом и Бундесратом, было представлено в среду и вступит в силу на следующий день. Установлен порог в 3,5 нанограмма THC на миллилитр крови, аналогичный лимиту в 0,5% алкоголя. Для начинающих водителей и тех, кто сочетает каннабис с алкоголем, действуют более строгие правила.

Водители, которые сознательно или беспечно превышают порог в 3,5 нанограмма THC, подлежат штрафу в размере 500 евро и лишению водительских прав на один месяц. Если также употреблялся алкоголь, штраф обычно составляет 1000 евро.

Подобно алкоголю, в течение двухлетнего испытательного срока и для водителей младше 21 года действует запрет на каннабис, что приводит к штрафу в размере 250 евро за нарушения.

Правила дорожного движения в соответствии с легализацией каннабиса

С 1 апреля рекреационное использование каннабиса и домашнее выращивание разрешено взрослым при определенных условиях. В результате, правила дорожного движения также были скорректированы. Ранее наличие даже следов THC могло повлечь за собой штрафы, с установленным пределом в 1 нанограмм в судебной практике.

Однако эксперты по дорожному праву на конференции 2022 года предложили более "разумное" увеличение из-за того, что текущий лимит слишком низкий и может наказывать бесчисленное количество водителей без доказательств вождения в нетрезвом виде. Некоторые представители правоохранительных органов также выразили критику в отношении новых правил.

Новые правила дорожного движения также распространяются на сферу транспорта и телекоммуникаций, так как теперь предусмотрены штрафы за вождение в нетрезвом виде под действием каннабиса в цифровых системах связи и навигации. Кроме того, правительство Германии рассматривает возможность обновления транспортной инфраструктуры для обеспечения более безопасного передвижения для пользователей каннабиса, таких как специальные остановки для курения или вейпинга.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Различные Нации Призывают Окончательное Заключение Свежего Образовательного Цифрового Договора
Политика

Недостаток разъяснений по поводу нового цифрового соглашения

В последнее время значительные средства в евро были выделены на цифровую трансформацию образовательных учреждений. Однако финансирование этого направления, похоже, замерло, и правительства все чаще выражают разочарование.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
На востоке украинские военные признают сложные обстоятельства.
Политика

На востоке украинские военные признают сложные обстоятельства.

На востоке украинские военные признают сложные обстоятельства. На украинском фронте наблюдается смесь прогресса и сопротивления. В российской области Курск украинские силы, по их утверждениям, продвигаются вперед, даже якобы выведя из строя несколько систем ПВО С-300. С другой стороны, на востоке Украины продолжаются интенсивные российские атаки. По данным военных, украинские войска

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно

Последние

Отдельный человек погиб от огнестрельного ранения в центреフランクフルト главный железнодорожный вокзал.
Панорама

27-летний человек застрелился на главной железнодорожной станции во Франкфурте.

Инцидент шокирует. Человек трагически ранен пулевым ранением в Центральном железнодорожном вокзале во Франкфурте. Тщательные ограничения на ношение огнестрельного оружия были недавно введены на территории вокзала.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
USCins воссоединились в Dessau-Rosslauer высоковольтных установках.
Федеральные земли Германии

USCins воссоединились в Dessau-Rosslauer высоковольтных установках.

- USCins воссоединились в Dessau-Rosslauer высоковольтных установках. Армандс Уциньш возвращается к роли тренера в Dessau-Roßlauer HV. Отец юниорского чемпиона мира Ренара Уциньша, который завоевал серебряную медаль Олимпиады в Париже в составе немецкой национальной команды, берет на себя роль тренера A-юношеской команды спортивного сообщества Kuhnau/DRHV 06. "Я сознательно взял

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Нехватка квалифицированной рабочей силы оказывает негативное влияние.
Экономика

Нехватка квалифицированной рабочей силы оказывает негативное влияние.

В сфере поставщиков услуг заметен дефицит рабочей силы, но меньше всего в отраслях промышленности, строительства и розничной торговли. Данное положение дел является следствием признаков слабости экономики.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
ФДП выражает критику федеральному министру внутренних дел за запрет на компактные автомобили.
Федеральные земли Германии

ФДП выражает критику федеральному министру внутренних дел за запрет на компактные автомобили.

Фракция AfD инициирует обсуждение запрета ультраправого jednej 'Компакт' в ландтаге Саксонии-Анхальт. Это позиция чёрно-жёлто-зелёного альянса.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно