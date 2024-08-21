- Новые правила в отношении поведения транспортных средств с использованием каннабиса установлены на четверг

Новые правила и штрафы за вождение в нетрезвом виде под действием каннабиса вступают в силу в эту четверг. Это законодательство, утвержденное Бундестагом и Бундесратом, было представлено в среду и вступит в силу на следующий день. Установлен порог в 3,5 нанограмма THC на миллилитр крови, аналогичный лимиту в 0,5% алкоголя. Для начинающих водителей и тех, кто сочетает каннабис с алкоголем, действуют более строгие правила.

Водители, которые сознательно или беспечно превышают порог в 3,5 нанограмма THC, подлежат штрафу в размере 500 евро и лишению водительских прав на один месяц. Если также употреблялся алкоголь, штраф обычно составляет 1000 евро.

Подобно алкоголю, в течение двухлетнего испытательного срока и для водителей младше 21 года действует запрет на каннабис, что приводит к штрафу в размере 250 евро за нарушения.

Правила дорожного движения в соответствии с легализацией каннабиса

С 1 апреля рекреационное использование каннабиса и домашнее выращивание разрешено взрослым при определенных условиях. В результате, правила дорожного движения также были скорректированы. Ранее наличие даже следов THC могло повлечь за собой штрафы, с установленным пределом в 1 нанограмм в судебной практике.

Однако эксперты по дорожному праву на конференции 2022 года предложили более "разумное" увеличение из-за того, что текущий лимит слишком низкий и может наказывать бесчисленное количество водителей без доказательств вождения в нетрезвом виде. Некоторые представители правоохранительных органов также выразили критику в отношении новых правил.

Новые правила дорожного движения также распространяются на сферу транспорта и телекоммуникаций, так как теперь предусмотрены штрафы за вождение в нетрезвом виде под действием каннабиса в цифровых системах связи и навигации. Кроме того, правительство Германии рассматривает возможность обновления транспортной инфраструктуры для обеспечения более безопасного передвижения для пользователей каннабиса, таких как специальные остановки для курения или вейпинга.

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