Новые показатели инфляции принесли приятный сюрприз.

Вице-президент ECB Луис де Гиндос был очень доволен недавними показателями инфляции. Он назвал их обнадеживающими во время своей беседы с Radio Intereconomia в прошлую пятницу.

К концу 2025 года может быть достигнута желаемая степень стабильности цен. Тем не менее, еще рано праздновать победу над инфляцией. Экономический ландшафт по-прежнему испещрен потенциальными опасностями. В сентябре инфляция в еврозоне упала до 1,8%, что является самым низким показателем за последние три года. Это может побудить Европейский центральный банк (ЕЦБ) ужесточить денежно-кредитную политику в этом месяце и снизить процентные ставки.

Впервые с середины 2021 года инфляция опустилась ниже целевого уровня ЕЦБ в 2%, который они считают оптимальным для экономики еврозоны в долгосрочной перспективе. Член Исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель выразила оптимизм в отношении того, что инфляция может устойчиво достичь целевого уровня ЕЦБ.

Уменьшение инфляции до 1,8% в сентябре, как уже упоминалось, является положительной тенденцией в данных по инфляции. Кроме того, это может повлиять на решение ЕЦБ о внесении изменений в денежно-кредитную политику.

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