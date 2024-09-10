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ПолитикаНовостиГермания

Новые исследования: Германия лидирует по финансированию проектов, связанных с воздушными змеями

Ежегодно, исследование ОЭСР исследует структуры системы образования развитых стран, в том числе Германии, показывая как достоинства, так и недостатки немецкой системы образования.

 and  Christian Meier
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Согласно последним данным ОЭСР, Германия значительно увеличила свое финансовое обязательство в...
Согласно последним данным ОЭСР, Германия значительно увеличила свое финансовое обязательство в отношении раннего детского образования.

- Новые исследования: Германия лидирует по финансированию проектов, связанных с воздушными змеями

В отношении Германии страна существенно увеличила свои финансовые вложения в детские сады и раннее детское образование по сравнению с другими экономически развитыми странами, согласно исследованию ОЭСР. Исследование показывает, что доля общественных средств, выделяемых на этот сектор в виде доли ВВП, выросла на 42% с 2015 по 2021 год. Во всем регионе ОЭСР наблюдалось увеличение таких инвестиций на 9%.

Отчет подчеркивает важную роль раннего детского образования. Эта инициатива помогает преодолеть разрывы в развитии детей до начала формального обучения и служит "необходимым инструментом для смягчения последствий социальной и экономической отсталости". Фонд семьи продолжает оказывать существенное влияние на академическую успеваемость.

Ежегодный отчет собирает подробную информацию об образовательных системах 38 стран-членов ОЭСР и дополнительных партнеров. Он содержит данные о расходах на образование, инфраструктуре образовательных учреждений, размере классов и стоимости университетских степеней, а также другие показатели образовательного успеха. Для Германии отчет выявляет как положительные, так и отрицательные аспекты:

Германия ежегодно выделяет около 15 550 евро на студента от начальной школы до окончания университета. Это выше среднего показателя ОЭСР в 12 870 евро. Германия выделяет 4,6% своего ВВП на образовательные учреждения, что является увеличением по сравнению с 2015 годом и помещает ее среди стран ОЭСР с растущими расходами на образование. Тем не менее, этот показатель все еще ниже среднего показателя ОЭСР в 4,9% ВВП. Университетские tuition fees в Германии являются одними из самых низких среди доступных стран ОЭСР, составляя 142 евро в год.

Процент молодых взрослых, имеющих университетскую степень, растет. Этот тренд особенно заметен среди женщин: 40% женщин в возрасте от 25 до 34 лет имеют хотя бы бакалавриат, почти вдвое больше, чем доля женщин в возрасте от 55 до 64 лет.

Во многих странах ОЭСР процент молодых взрослых (25-34 года) без высшего образования сокращается - за исключением Германии. Процент 25-34-летних, не имеющих университетского вступительного экзамена или не завершивших профессиональное обучение, составляет 16% (средний показатель ОЭСР 14%).

Во многих странах-членах ОЭСР процент 18-24-летних, которые ни работают, ни учатся, сокращается. В Германии этот показатель составляет 9,6%, существенно ниже среднего показателя ОЭСР 13,8%.

ОЭСР - это консорциум 38 высокоразвитых и промышленно развитых стран, которые часто публикуют анализы и исследования, такие как исследование PISA, и дают политические рекомендации. По словам организации, страны-члены привержены рыночной экономике и демократии.

Несмотря на то, что Германия входит в число стран ОЭСР с растущими расходами на образование, она все еще отстает в выделении достаточного процента ВВП на образовательные учреждения по сравнению со средним показателем ОЭСР. Этот разрыв в финансировании должен быть устранен, чтобы Германия соответствовала обязательствам других экономически развитых стран в отношении раннего детского образования, таких как Германия.

Кроме того, хотя в Германии процент молодых взрослых без высшего образования ниже среднего показателя ОЭСР, есть еще место для улучшений в этой области, в частности, в увеличении числа женщин, имеющих университетскую степень, и снижении процента 25-34-летних, не имеющих университетского вступительного экзамена в Германии.

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