- Новое финансовое соглашение, но не достигающее цели.

Бюджетный проект правительства вызвал множество проблем: многочисленные дискуссии с участием канцлера, недовольные партнеры по коалиции и необходимость пересмотра бюджета из-за возможных нарушений Конституции. Несмотря на достижение компромисса, в бюджете на следующий год сохраняется существенный финансовый дефицит. Канцлер Олаф Шольц (СДПГ), вице-канцлер Роберт Хабек (Зеленые) и министр финансов Кристиан Линдер (СВП) не смогли снизить дефицит до стандартных и приемлемых девяти миллиардов.

Прорыв в конце недели

Представитель правительства Штеффен Хебestreит объявил в середине дня о достижении "консенсуса по бюджету на 2025 год". Бюджет сохранит положения о контроле над долгом, что является основной заботой Линдера. Новое соглашение предусматривает перераспределение средств для государственной железнодорожной компании Deutsche Bahn.

Канцлер Олаф Шольц (СДПГ) сообщил агентству ДПА, что правительство подаст проект федерального бюджета на 2025 год в Бундестаг и Бундесрат сегодня, как было согласовано в июле. "Мы решили увеличить инвестиции в транспортную инфраструктуру за счет дополнительного капитала и займов для Deutsche Bahn и сделать weitere allgemeine Einsparungen". Теперь парламент может начать обсуждение бюджета на следующий год после летнего перерыва.

Лидер фракции СВП в Бундестаге Кристиан Дюрр заявил: "Для нас как для СВП было важно, чтобы бюджет на 2025 год соответствовал правилу долга". Это не жесткий бюджет, но он вкладывает рекордные средства в безопасность, образование и инфраструктуру дорог и железных дорог.

Ключевой термин: Неиспользование

По данным правительства, глобальное неиспользование будет сокращено примерно на пять миллиардов евро до примерно двенадцати миллиардов евро благодаря соглашению. Проект бюджета, принятый в июле, предусматривал глобальное неиспользование примерно в seventeen миллиардов евро.

Глобальное неиспользование - это общий целевой показатель экономии в бюджете. Правительство предполагает, что министерства не потратят весь запланированный бюджет в течение года - например, из-за задержек проектов. Планирование существенного миллиардного пробела считается рискованным. Хотя правительство ожидает, что этот пробел уменьшится, в том числе за счет экономического развития, парламенту предстоит серьезная задача в переговорах по бюджету, так как глобальное неиспользование в этом году существенно больше, чем обычно. Бюджет должен быть утвержден Бундестагом к поздней осени, первое парламентское обсуждение запланировано на сентябрь.

Уже было достигнуто соглашение

В начале июля канцлер Шольц, вице-канцлер Хабек и министр финансов Линдер уже объявили о соглашении по бюджету на 2025 год. Ранее они в течение нескольких недель вели переговоры о закрытии пробела в тридцать миллиардов евро без применения жестких мер экономии. Глобальное неиспользование в seventeen миллиардов евро должно было быть закрыто примерно на восемь миллиардов евро. Обсуждения вращались вокруг того, должны ли Deutsche Bahn и компания автодорог получать кредитные займы вместо прямых бюджетных субсидий, а также средства для государственного банка развития KfW.

Роль экспертных заключений

После первого соглашения Линдер уже указал на опасения, что не все рассматриваемые решения могут быть реализованы с точки зрения права и экономики.

После того, как два экспертных заключения вызвали сомнения в некоторых областях, коалиция отказалась от идеи использовать 4.9 миллиардов евро из KfW вместо газовой надбавки в бюджете для других целей.

Велись дискуссии о том, можно ли поддерживать Deutsche Bahn и компанию автодорог без учета этого в рамках правил долга. Линдер и Шольц имели разные мнения по этому вопросу, что привело к дальнейшим переговорам.

Больше капитала для Deutsche Bahn

Правительство теперь планирует, что инфраструктурное подразделение Deutsche Bahn AG получит дополнительно 4.5 миллиарда евро капитала вместо ранее запланированных субсидий в проекте бюджета на 2025 год. Кроме того, Bahn ожидает трехмиллиардный кредит от федерального правительства. Более конкретно, высокодоходные облигации на рынке будут заменены более дешевыми займами из федерального бюджета, что облегчит как Bahn, так и федеральному правительству.

Изначально планировалось увеличить капитал примерно на 5.9 миллиарда евро, чтобы Bahn могла инвестировать в модернизацию ветхой железнодорожной сети. Согласно правительству, в бюджете на 2025 год теперь запланировано 15.1 миллиарда евро на железнодорожную инфраструктуру.

Из-за финансовых причин ожидается повышение цен на железнодорожные пути, своего рода железнодорожный сбор. Ассоциации железных дорог опасаются, что более высокие затраты могут помешать переходу грузовых перевозок на железную дорогу.

Дополнительные меры

Для снижения дефицита планируется еще два дополнительных шага. Примерно 300 миллионов евро будетGenerated за счет увеличения платежа от энергетической компании Uniper в федеральный бюджет. Uniper была национализирована во время энергетического кризиса 2022 года для обеспечения энергоснабжения домохозяйств и экономики. Кроме того, резерв на случай провала налоговых доходов от так называемого европейского энергетического взноса будет сокращен на 200 миллионов евро.

Идея займов для федеральной компании автодорог была отвергнута, так как компания в настоящее время не имеет собственных доходов для этой цели. В общем, возможно, чтобы компания автодорог получала часть доходов от сбора с грузовых автомобилей. Тем не менее, было заявлено, что изменения в финансировании компании автодорог требуют "более глубокого обсуждения".

Согласно текущему плану, коалиция "Светофор" планирует потратить более 480 миллиардов евро в ближайшее время, из которых около 10% будут взяты в долг. Однако это не окончательно, так как парламент, а не администрация, имеет последнее слово в федеральном бюджете. Бюджетные контролеры в Бундестаге обычно вносят несколько поправок в проект перед его утверждением до Рождества и иногда даже отменяют предложения по сокращению, представленные правительством.

Коалиция "Светофор" намерена оживить слабую экономику, сохранить социальное обеспечение, снизить налоговую нагрузку на граждан и справиться с напряженной ситуацией в области глобальной безопасности путем принятия ряда мер.

"Были критические замечания и внутри коалиции. Заместитель председателя фракции "Зеленых" в бундестаге Андреас Авредтш told dpa: 'Переговоры между министром финансов и канцлером были совершенно излишними. Никто в Германии не хочет этого спора.'"

Я не против перераспределения средств для государственной железной дороги Deutsche Bahn, но настаиваю на сохранении положений о контроле над долгом в Основном законе. Несмотря на достижение соглашения, федеральное правительство все еще сталкивается с существенным дефицитом бюджета.

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